Nur 24,99 Euro bei Aldi: LED-Wandleuchte mit integriertem Bewegungsmelder im Räumungsverkauf

Im Rahmen seines Räumungsverkaufs bietet euch der ALDI ONLINESHOP eine LED-Akku-Wandleuchte zum stark vergünstigten Preis von nur 24,99 Euro an. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.
Die LED-Akku-Wandleuchte "Xino" vom Hersteller Brilliant kommt mit Up-und-Downlight, integriertem Bewegungsmelder sowie magnetischer Befestigung und kostet euch im ALDI ONLINSHOP nur 24,99 Euro statt 42,99 Euro UVP (Angebot bei Aldi ansehen). Es handelt sich allerdings um Restbestände, die schnell vergriffen sein können, weshalb ihr bei Interesse nicht zu lange zögern solltet.
Warum empfehlen wir die LED-Akku-Wandleuchte von Brilliant?
- Einfache Montage
- Integrierter Akku
- Per USB-Kabel aufladbar
- Kann schnell ausverkauft sein
Durch die magnetische Befestigung lässt sich die LED-Akku-Wandleuchte auf einfache Weise im Außenbereich montieren, ohne dass eine Bohrung erforderlich ist. Die Leuchte spendet warmweißes Licht mit einer Stärke von 330 Lumen und einer Temperatur von 3.000 Kelvin. Der integrierte Akku kann bequem per USB aufgeladen werden, ein USB-Kabel ist im Lieferumfang enthalten.
Der Bewegungsmeder sorgt dafür, das die LED-Akku-Wandleuchte automatisch ein- und ausgeschaltet wird. Alternativ ist aber auch eine Dauerbeleuchtung möglich. Das Gerät ist nach IP44 vor Spritzwasser und Staub geschützt.
Für wen eignet sich die LED-Akku-Wandleuchte von Brilliant?
Die LED-Akku-Wandleuchte von Xino eignet sich für alle, die eine einfach montierbare LED-Wandleuchte mit Akkubetrieb für den Außenbereich suchen. Besonders gut geeignet ist das Gerät für Eingangsbereiche, Balkone oder Terrassen.
Die Leuchte erhaltet ihr im Rahmen des Räumungsverkaufs im ALDI ONLINESHOP, welcher noch bis zum 30.09.2025 läuft, zum stark vergünstigten Preis. Während des Räumungsverkaufs sind noch viele weitere, praktische Produkte im Angebot. Alle günstigen Preise gelten allerdings nur, solange der Vorrat reicht.