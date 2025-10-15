Nur 3,99 € im Monat: So viel 5G-Datenvolumen gab es noch nie zu diesem Preis

Bei sim24 bekommt ihr aktuell einen SIM-only-Handytarif zum absoluten Tiestpreis: Für 3,99 Euro im Monat gibt es 10 GB Datenvolumen im 5G-Netz sowie eine Allnet- und SMS-Flat. Zudem bekommt ihr einen Freimonat.

Bei sim24 könnt ihr euch aktuell einen stark vergünstigten SIM-only-Tarif sichern. Für nur 3,99 Euro im Monat erhaltet ihr 10 GB 5G-Datenvolumen sowie eine Allnet- und SMS-Flat zum unbegrenzten Telefonieren und Simsen (Angebot bei sim24.de ansehen). Günstiger gab es so viel Datenvolumen noch nie. Wer flexibel bleiben möchte, kann den Vertrag auch monatlich kündigen. Entscheidet ihr euch für eine Laufzeit von 24 Monaten, entfällt der Anschlusspreis.

Das Besondere bei diesem Angebot: Es gibt den ersten Monat geschenkt. Bei Interesse solltet nicht zu lange zögern: Das Angebot gilt nur für kurze Zeit.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Netz: 1&1

Anbieter: sim24.de (Drillisch)

10 GB 5G-Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

(max. 50 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

Auch monatlich kündbar erhältlich

Grundgebühr pro Monat: 3,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: Gratis bei 24 Monaten Laufzeit, sonst 9,99 Euro

Erster Monat ist kostenlos (Freimonat)

Für wen lohnt sich der Deal?

Wer ein günstiges Komplettpaket zum Telefonieren, Simsen und Surfen sucht, wird hier fündig. Mit 10 GB 5G-Datenvolumen kommt ihr als Normalnutzer gut durch den Monat – egal ob für Social Media, Musik-Streaming oder gelegentliches Video-Streaming. Dank Allnet- und SMS-Flat könnt ihr außerdem unbegrenzt telefonieren und Nachrichten schicken, ohne auf die Kosten achten zu müssen. Der aktuell extrem niedrige Monatspreis macht den Tarif zu einer attraktiven Wahl für Sparfüchse.