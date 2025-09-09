Nur 3 Tage: Handytarif mit 20 GB 5G für 4,99 Euro im Monat

Wer bereits ein Smartphone besitzt und dazu einen günstigen sowie flexiblen Tarif dazu sucht, kann aktuell ein richtig gutes Schnäppchen machen.
sim.de: 20 GB & Allnet-Flats zum Spottpreis
Bis 12. September (11 Uhr) bekommt ihr bei sim.de einen SIM-only-Handytarif mit 20 GB 5G-Datenvolumen inklusive Allnet- und SMS-Flat für nur 4,99 Euro im Monat (Angebot bei sim.de ansehen). Der Tarif ist wahlweise monatlich kündbar. Falls ihr kein Problem damit habt, euch 24 Monate an einen Vertrag zu binden, spart ihr zudem den Anschlusspreis in Höhe von 9,99 Euro.
Die Details des Tarifs im Überblick:
- Netz: 1&1
- Anbieter: sim.de (Drillisch)
- 20 GB 5G-Datenvolumen (max. 50 MBit/s)
- Allnet- und SMS-Flat
- EU-Roaming inklusive
- Monatlich kündbar
- Grundgebühr pro Monat: 4,99 Euro
- Bereitstellungsgebühr: Gratis bei 24 Monaten Laufzeit, sonst 9,99 Euro
- Datenautomatik: ja (abschaltbar)
Prepaid oder monatlich kündbar, was ist die bessere Wahl? Erfahrt es in diesem Video:
Für wen lohnt sich der Tarif-Deal von sim.de?
Wenn ihr schon ein Smartphone habt und nur noch nach einem passenden Tarif sucht, könnte dieses Angebot für euch interessant sein. Für 4,99 Euro im Monat bekommt ihr hier alles, was ihr im Alltag so braucht: EU-Roaming für Reisen ins Ausland, eine Allnet- und SMS-Flat zum unbegrenzt Telefonieren und Schreiben sowie 20 GB Datenvolumen. Damit könnt ihr problemlos im Netz surfen, unterwegs Musik hören, Filme streamen oder mit Freunden chatten. Sollte das Datenvolumen doch einmal nicht reichen, habt ihr bei sim.de die Möglichkeit, es nach Bedarf aufzustocken.
