Nur 32,99 Euro bei ALDI: Diese praktische Multifunktions-Akkupumpe sollte in keinem Haushalt fehlen

Anlässlich seines Räumungsverkaufs hat der ALDI ONLINESHOP eine Multifunktions-Akkupumpe zum Preis von nur 32,99 Euro im Angebot. Wir haben uns den Deal angesehen und die Details für euch.

Die Multifunktions-Akkupumpe des Herstellers Prophete kommt mit einer Kapazität von 2.000 mAh und bietet eine Powerbank-Funktion. Der maximale Pumpdruck der Akkupumpe beträgt 8,3 bar und das Gerät verfügt über ein integriertes LED-Licht. Die Akkupumpe erhaltet ihr im ALDI ONLINESHOP für nur 32,99 Euro (Angebot bei Aldi ansehen). Allerdings sind von dem Angebot nur noch Restbestände verfügbar, weshalb ihr bei Interesse mit einem Kauf nicht zu lange zögern solltet.

Prophete Multifunktions-Akkupumpe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.09.2025 04:47 Uhr

Warum empfehlen wir die Multifunktions-Akkupumpe von Prophete?

Vielseitig einsetzbar

Als Powerbank nutzbar

Integriertes LED-Licht

Kann schnell ausverkauft sein

Durch ihre Kapazität von 2000 mAh und einem maximalen Druck von 8,3 bar ist die elektrische Akkupumpe von Prophete vielseitig einsetzbar und eignet sich unter anderem für das Aufpumpen von Fahrradreifen, Bällen oder Luftmatratzen. Bei schlechten Lichtverhältnissen sorgt das integrierte LED-Licht für bessere Sicht. Mit der Powerbank-Funktion könnt ihr außerdem unterwegs eure mobilen Geräte aufladen.

Der Pumpenschlauch sowie das Adapterset ermöglichen die Verwendung der Multifunktions-Akkupumpe mit verschiedenen Ventilarten. Das Aufladen des Geräts erfolgt per USB-C, ein entsprechendes Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten.

Für wen lohnt sich die Multifunktions-Akkupumpe von Prophete?

Die Multifunktions-Akkupumpe von Prophete lohnt sich für jeden, der nach einer bequemen Möglichkeit sucht, seine Fahrradreifen oder auch andere Gegenstände wie Luftmatratzen aufzupumpen. Als praktisch erweist sich auch die Möglichkeit, die Akkupumpe als Powerbank zu verwenden, sowie das integrierte LED-Licht.

Die elektrische Akkupumpe von Prophete bekommt ihr im Rahmen des Räumungsverkaufs im ALDI ONLINESHOP, der noch bis zum 30.09.2025 läuft, zum besonders günstigen Preis. Während des Räumungsverkaufs sind noch viele weitere, interessante Artikel mit attraktiven Rabatten erhältlich, allerdings nur, solang der Vorrat reicht.