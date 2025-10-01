Nur 34 Euro bei Amazon: Mit diesem Gerät könnt ihr euch vor teuren Schäden schützen

Ein smarter Wassersensor bemerkt das Unglück, bevor es zu spät ist.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Mit Wasserschäden ist nicht zu spaßen – zum Glück gibt es Sensoren, die ihr in eurem Haus oder eurer Wohnung verteilen könnt, die euch bei austretendem Wasser frühzeitig warnen. Bei Amazon könnt ihr euch einen Wassersensor von Shelly mit Smart-Home-Unterstützung für nur 34,45 Euro schnappen (bei Amazon ansehen).

Smarter Wassersensor von Shelly Der Shelly Flood Gen4 warnt euch bei potenziell teuren Wasserlecks. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 11:35 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der Shelly-Wassersensor bei Amazon?

Für alle, die eine Spül- oder Waschmaschine bei sich zuhause haben.

Für alle mit einem Keller, in den bei Unwetter Wasser eintreten könnte.

Nicht geeignet, wenn euch ein einfacher Wassersensor ohne Smart-Home-Unterstützung ausreicht.

Der Shelly Flood Gen4 setzt sich mit seinem 2 Meter langen Sensorkabel von anderen Anbietern ab. Dieses passt dank seiner geringen Höhe nicht nur gut unter bestimmte Geräte wie Waschmaschinen, sondern erweitert auch den Sensor-Bereich.

Der Sensor bietet drei unterschiedliche Alarmstufen mit Buzzer, die euch bei Wasserkontakt direkt vor Ort über ein Leck informieren. Aber auch wenn ihr gerade nicht in der Nähe seid, bekommt ihr auf euer Handy Alarm-Benachrichtigungen und seid somit im Bilde.

Ihr könnt den Sensor per WLAN in euer Smart Home einbinden. Der Flood Gen4 unterstützt zudem Bluetooth, Zigbee und Matter und lässt sich entweder über die Shelly Smart Control App oder über SmartThings, Amazon Alexa sowie Google Home einrichten und bedienen.

Anzeige

Der Sensor benötigt 4 AA-Batterien, als Batterielaufzeit gibt Shelly 2 Jahre an.

Smarter Wassersensor von Shelly Der Shelly Flood Gen4 warnt euch bei potenziell teuren Wasserlecks. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 11:35 Uhr

Wassersensor-Alternativen bei Amazon

Bei Amazon findet ihr verschiedene Wassersensoren, die je nach Formfaktor, Preis und Funktionalität für euch mehr oder weniger infrage kommen könnten. Falls ihr zum Beispiel nur ein einfaches Modell ohne App-Unterstützung benötigt, bietet Abus eine günstigere Lösung an – den Wassermelder mit einer Alarmlautstärke von 85 dB gibt es derzeit für nur 13 Euro bei Amazon (bei Amazon ansehen).

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.