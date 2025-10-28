Nur 39,99 Euro: Dank Aldi bekommt ihr eines der größten Probleme im Winter in den Griff

Es wird langsam kalt, aber frieren muss deswegen noch niemand. Bei Aldi bekommt ihr jetzt eine elektrische Kuscheldecke, die jede Frostbeule glücklich machen wird – und sie kostet nur 39,99 Euro.

Wenn die Füße auf der Couch kalt sind, helfen nicht nur dicke Socken, sondern auch eine richtig heimelige Kuscheldecke. Bei Aldi könnt ihr aber noch eine Schippe drauflegen und euch direkt eine elektrische Kuscheldecke kaufen, die ihr per Fernbedienung heiß stellen könnt. Auch Menschen mit Rückenproblemen können hier profitieren. Die elektrische Kuschelheizdecke von Ambiano kostet nur 39,99 Euro und kann ab dem 6. November in den Aldi-Nord-Filialen gekauft werden – solange der Vorrat reicht.

Die Kuschelheizdecke von Ambiano bei Aldi Nord für 39,99 Euro. (© Aldi Nord)

Ihr wollt nicht so lange warten und womöglich sogar weniger bezahlen? Bei Amazon bekommt ihr gerade eine äußerst beliebte Kuschelheizdecke von Olycism für nur 35,99 Euro. Über 400 Nutzer bewerteten die Decke mit sehr guten 4,4 von 5 Sternen:

Olycism: Kuschelige Heizdecke mit Abschaltautomatik Farbe: Marineblau / Größe: 160x130cm / Waschbar Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 09:14 Uhr

Für wen lohnt sich die Kuschelheizdecke von Ambiano bei Aldi Nord?

Frostbeulen, die beim Schlafen oder auf der Couch mehr Wärme brauchen

Menschen mit Rückenschmerzen

Alle, die es besonders gemütlich beim Ausruhen haben wollen

Menschen, die nur ein Heizkissen suchen oder nur einen kleinen Bereich wärmen wollen

Die Kuschelheizdecke von Ambiano ist 130 cm x 180 cm groß und bietet bei 160 Watt 9 Temperaturstufen, die ihr über eine Fernbedienung ansteuern könnt. Das Obermaterial besteht aus Micro-Fleece und ist deshalb ganz weich und sanft an eurer Haut.

Es gibt einen Überhitzungsschutz. Außerdem könnt ihr die Kuschelheizdecke mit der Maschine bei 30 Grad waschen. Nach 180 Minuten schaltet sich die Wärmedecke automatisch ab, sodass ihr keine Angst haben müsst, unter ihr einzuschlafen.

