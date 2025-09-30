Nur 4,49 € im Monat: So viel 5G-Datenvolumen gab es noch nie zu diesem Preis

Aktuell bietet sim24 euch einen SIM-only-Handytarif zu einem besonders günstigen Preis: Für 4,49 Euro im Monat bekommt ihr 15 GB Datenvolumen im 5G-Netz sowie eine Allnet- und SMS-Flat.
Bei sim24 könnt ihr euch aktuell einen stark vergünstigten SIM-only-Tarif sichern. Für nur 4,49 Euro im Monat erhaltet ihr 15 GB 5G-Datenvolumen sowie eine Allnet- und SMS-Flat zum unbegrenzten Telefonieren und Simsen (Angebot bei sim24.de ansehen). Günstiger gab es so viel Datenvolumen noch nie. Wer flexibel bleiben möchte, kann den Vertrag auch monatlich kündigen. Entscheidet ihr euch für eine Laufzeit von 24 Monaten, entfällt der Anschlusspreis.
Bei Interesse solltet nicht zu lange zögern: Das Angebot gilt nur für kurze Zeit.
Die Details des Tarifs im Überblick:
- Netz: 1&1
- Anbieter: sim24.de (Drillisch)
- 15 GB 5G-Datenvolumen (max. 50 MBit/s)
- Allnet- und SMS-Flat
- EU-Roaming inklusive
- Auch monatlich kündbar erhältlich
- Grundgebühr pro Monat: 4,49 Euro
- Bereitstellungsgebühr: Gratis bei 24 Monaten Laufzeit, sonst 9,99 Euro
Für wen lohnt sich der Deal?
Wer ein günstiges Komplettpaket zum Telefonieren, Simsen und Surfen sucht, wird hier fündig. Mit 15 GB 5G-Datenvolumen kommt ihr als Normalnutzer gut durch den Monat – egal ob für Social Media, Musik-Streaming oder gelegentliches Video-Streaming. Dank Allnet- und SMS-Flat könnt ihr außerdem unbegrenzt telefonieren und Nachrichten schicken, ohne auf die Kosten achten zu müssen. Der aktuell extrem niedrige Monatspreis macht den Tarif zu einer attraktiven Wahl für Sparfüchse.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.