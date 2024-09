Nur 5,99 Euro für zwei: Radfahrer sollten Montag zu Aldi düsen

Wenn ihr wie ich gerne mit dem Fahrrad oder E-Bike unterwegs seid, dann benötigt ihr einiges an Zubehör. Bald beginnt wieder die dunkle Jahreszeit und damit auch die Zeit, in der ihr euch sichtbarer anziehen solltet. Aldi Nord verkauft ab dem 9. September Reflektorbänder mit LEDs für kleines Geld, die ich persönlich empfehlen kann.

Aldi verkauft Reflektorbänder mit LEDs für 5,99 Euro

Wer viel und gerne mit dem Fahrrad unterwegs ist, kennt das Problem. Autofahrer übersehen einen öfter als einem lieb ist. Auch wenn man vorausschauend fährt, kommt es immer wieder zu brenzligen Situationen. Ihr könnt aber etwas dagegen tun, nämlich sichtbarer werden. Aldi Nord verkauft ab dem 9. September Reflektorbänder mit LEDs, die genau das schaffen (bei Aldi anschauen). Das Angebot gilt nur vor Ort und ihr bekommt zwei Stück für 5,99 Euro.

Aldi verkauft Reflektorbänder mit LEDs zum Schnäppchenpreis. (© Bikemate)

Ich habe mir genau solche LED-Reflektorbänder auch schon gekauft und muss sagen, dass ich allein dadurch viel besser gesehen werden. Auch wenn ich eine Front- und Rücklicht am Fahrrad habe, sind LEDs, die sich bewegen, während man fährt, einfach viel besser zu sehen. Ich konnte das schon bei Halsbändern von Hunden im Winter beobachten. Reflexionswesten leuchten erst, wenn sie angeleuchtet werden. Hier leuchten die LEDs von sich aus und man wird erheblich besser erkannt.

LED-Reflektorbänder mit USB

Der große Vorteil an solchen Reflektorbändern mit LED liegt darin, dass ihr diese einfach per USB-Anschluss aufladen könnt. Ihr braucht keine Batterien, sondern es ist ein Akku verbaut. Im Herbst und Winter, wenn es dunkel ist, lege ich mir diese LED-Reflektorbänder an den Beinen an und fahre damit herum. Ich werde mir auf jeden Fall noch ein Paar kaufen, denn der Stoff an meinen Bändern ist schon etwas abgenutzt.