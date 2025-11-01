Nur 5,99 € pro Stück: Amazon verkauft USB-C-Ladegeräte zum Tiefstpreis

Langsame Ladegeräte kosten Zeit und Nerven – besonders, wenn ihr unterwegs seid oder euer Gerät schnell wieder einsatzbereit sein soll. Das Ugreen USB-C-Ladegerät im praktischen Doppelpack liefert bis zu 20 Watt Leistung und lädt eure Geräte damit deutlich schneller als das Standardmodell von Apple, das oft genutzt wird.

Die kompakten USB-C-Ladegeräte von Ugreen kombinieren dank GaN-Chip-Technologie eine hohe Ladegeschwindigkeit mit einem platzsparenden Design. Mit 20W Ladeleistung bringt ihr euer iPhone 16 in nur 30 Minuten von 0 auf 60 Prozent – das ist dreimal schneller als mit herkömmlichen Ladegeräten. Das Ugreen USB-C-Ladegerät im Doppelpack kostet bei Amazon gerade statt 15,99 Euro UVP nur 11,98 Euro (Angebot bei Amazon ansehen).

Lohnt sich das Ugreen USB-C Ladegerät bei Amazon?

Schnellladen mit 20 Watt für iPhone und andere Geräte

Kompaktes Design dank GaN-Technologie

Viele Geräte können mehr als 20 Watt Ladeleistung

Jedes Ladegerät verfügt über einen USB-C-Port, der sich perfekt für moderne iPhones eignet. Ob ihr euer iPhone 16, 15, 14 oder ältere Modelle aufladen möchtet – das Ladegerät unterstützt alle gängigen Apple-Geräte. Auch Android-Smartphones wie Samsung Galaxy S24 oder Google Pixel 9 profitieren von der schnellen Ladegeschwindigkeit. Die kompakten Abmessungen machen die Ladegeräte zu idealen Reisebegleitern. Zudem ist ein USB-A-Port verbaut, wodurch ihr parallel auch zwei Geräte laden könnt.

Der integrierte Sicherheitschip schützt eure Geräte vor Überspannung, Überstrom und Überhitzung. So könnt ihr bedenkenlos über Nacht laden, ohne euch Sorgen um eure wertvollen Smartphones oder Tablets machen zu müssen. Die weiße Farbgebung fügt sich zudem unauffällig in jede Umgebung ein.

Ein kleiner Wermutstropfen: Obwohl das Ladegerät über 20 Watt Ladeleistung verfügt, wird die Leistung bei gleichzeitigem Laden von USB-C und USB-A aufgeteilt. Nur, wenn ihr nur ein Gerät pro Ladegerät aufladet, habt ihr die volle Ladeleistung zur Verfügung.

4,6 Sterne bei Amazon: Was macht dieses Ladegerät so besonders?

Bei Amazon sammelte das Ugreen USB-C Ladegerät bereits knapp 800 Bewertungen und erreicht dabei eine starke Durchschnittsnote von 4,6 von 5 Sternen. Kunden loben besonders die kompakte Bauweise und die zuverlässige Schnellladefunktion für Apple-Geräte.

