Nur 7,99 Euro: Aldi Süd verkauft bald Lichtleisten im Doppelpack, die mehr drauf haben

Diese LED-Lichtleisten sollten in keinem Heimkino fehlen

Eurem Wohnzimmer fehlt für das heimelige Ambiente noch die adäquate Beleuchtung? Dann findet ihr diese mit dem Paar LED-Lichtleisten, das ab Montag, den 15. September 2025 in den Filialen von Aldi Süd für 7,99 Euro (via Aldi-Prospekt) verfügbar ist.

Hier kommen die LED-Lichtleisten zum Einsatz

Wohnzimmer: Falls ihr für euer Wohnzimmer noch eine Beleuchtung sucht, die sich unauffällig in Ecken aufstellen lässt, dann solltet ihr zu solch recht kompakten und schlichten Lichtleisten greifen.

Heimkino: Fürs Heimkino sind die LED-Lichtleisten ein Upgrade. Neben dem Fernseher oder im TV-Rack platziert, sorgen die Leuchten für eine indirekte Lichtquelle, die sich je nach Geschmack noch flexibel einstellen lässt.

Arbeitsplatz: Auf dem Schreibtisch können die Lichtleisten theoretisch auch aufgestellt werden, für eine ausreichende Ausleuchtung am Schreibtisch solltet ihr aber eher zu Lampen mit Schwanenhals oder Monitor-Leuchten greifen.

Das bekommt ihr mit der Casalux-Lichtleiste von Aldi

Mit einer Höhe von 32,5 cm und einem Durchmesser von ungefähr 9 cm lassen sich die Leisten flexibel stehend platzieren. Bei 3,3 Watt leuchten die Lampen in 16 Direktfarben, angenehmes Warmweiß ist ebenfalls enthalten.

Um die Beleuchtung auch bequem von der Couch aus zu steuern, ist im Lieferumfang eine Fernbedienung enthalten. Mit dieser lassen sich nicht nur die vier Szenenmodi auslösen, sondern auch stufenweise dimmen.

Das kann die Alternative von Amazon

Sucht ihr eine Alternative, findet ihr die mit der Snader LED Lightbar für derzeit 25,99 Euro beim Versandriesen (bei Amazon anschauen). Die bietet euch für den Preis aber auch noch einen kleinen Vorteil.

Flexibel einsetzen lassen sich die 24 cm hohen LED-Lichtleisten von Snader. Ob stehend, an der Wand montiert oder flach auf dem Tisch. Bei 12 Watt beherrschen die Leuchten 16 Millionen Farben und verfügen ebenfalls über Szenenmodi und Musikerkennung.

Neben dem mitgelieferten Netzteil und der Fernbedienung hat die Amazon-Alternative aber auch noch einen nicht zu verachtenden Vorteil. Denn steuern lässt sich das „Ambient Smart Lighting“ auch per App auf dem Smartphone.

