Nur 79 Euro: Kompaktes E-Auto jetzt im unschlagbaren Leasing-Deal

Ihr sucht ein Elektroauto zum günstigen Preis? Aktuell gibt es den Dacia Spring Extreme bei 9drive für nur 79 Euro im Privatleasing. Mit einer elektrischen Reichweite von 228 Kilometern ist der Elektro-Kleinwagen ideal für Stadtpendler. Hier die Details.

Bei 9drive bekommt ihr den Dacia Spring Extreme inklusive Kilometerleasing-Vertrag mit 5.000 Kilometern pro Jahr und einer Laufzeit von 24 Monaten für eine monatliche Leasingrate von 79 Euro (Angebot bei 9drive anschauen). Das Fahrzeug ist ein Neuwagen und sofort verfügbar.

Privatleasing: Der Dacia Spring Extreme im Detail

Der Dacia Spring Extreme ist das ideale Elektroauto für junge Familien, Stadtfahrer und Pendler, die auf umweltfreundliche Mobilität setzen, ohne auf Komfort und Sicherheit zu verzichten. Mit seinem markanten Design, den kupferfarbenen Außenspiegeln und dem schwarzen Striping an den Türen zieht er sofort die Blicke auf sich.

Im Alltag überzeugt der Spring mit moderner Technik und einfacher Bedienung: Die Rückfahrkamera und Einparkhilfe hinten machen das Rangieren mühelos, während Lichtautomatik und Spurhalteassistent für entspanntes und sicheres Fahren sorgen. Das Media Nav Live System mit 10-Zoll-Touchscreen und digitalem 7-Zoll-Fahrdisplay bietet Navigation, Unterhaltung und Konnektivität auf aktuellem Niveau.

Mit einer elektrischen Reichweite von bis zu 228 Kilometern (WLTP) eignet sich der Spring perfekt für den täglichen Weg zur Arbeit, den Stadtverkehr oder Wochenendausflüge.

Dank Eco-Mode lässt sich die Reichweite zusätzlich optimieren, und mit dem V2L-Adapter können sogar externe Geräte geladen werden – praktisch für Freizeit und unterwegs.

Technische Details zum Dacia Spring Extreme:

Antrieb: Elektro

Getriebe: Automatik

Karosserie: 4-türig

Erstzulassung: Neuwagen

Kilometerstand: 0 Kilometer

Leistung: 65 PS (47 kW)

Reichweite: 228 Kilometer (WLTP)

Verbrauch: 13,2 Kilowattstunden pro 100 Kilometer (kombiniert)

CO2-Emissionen: 0 Gramm pro Kilometer (kombiniert)

Energieeffizienzklasse: A

Listenpreis: 19.900 Euro

Händlerstandort: Mehrere Abholorte in Berlin und Umgebung

Sofort verfügbar

Elektroauto leasen: Kostenrechnung

Kosten des reinen Leasingvertrages:

24 × 79 Euro monatliche Leasingrate

monatliche Leasingrate Bereitstellungskosten: 1.199 Euro

Sonderzahlung: 0 Euro

Gesamtkosten nach 24 Monaten: 3.095 Euro

Der Leasingfaktor beträgt hervorragende 0,40

Dieses Angebot überzeugt durch seine überschaubaren Kosten, da abgesehen von der monatlichen Leasingrate lediglich einmalige Bereitstellungskosten von 1.199 Euro anfallen. Allerdings solltet ihr beachten, dass zusätzliche Kosten für Versicherung, Steuern und den optionalen GAP-Schutz nicht in der Leasingrate enthalten sind. Außerdem können bei Überschreitung der Kilometerbegrenzung weitere Gebühren anfallen.

Elektrischer Dacia Spring: Deswegen lohnt sich das Angebot

Das Angebot punktet mit einem hervorragenden Leasingfaktor von 0,40, was auf ein äußerst attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis hinweist. Ein Leasingfaktor unter eins zeigt, dass es sich um ein besonders vorteilhaftes Angebot handelt. Zudem entfallen bei diesem Deal sämtliche üblichen Nebenkosten, was das Angebot noch interessanter macht. In diesem Fall lohnt es sich definitiv zuzuschlagen.

