Nur 8,99 Euro: Amazon verkauft eine kluge und günstige Alternative zu den AirTags von Apple

Der Schlüsselbund ist wie vom Erdboden verschluckt, die Geldbörse spielt Verstecken und der Rucksack bleibt unauffindbar: In solchen Schreckmomenten helfen Bluetooth-Tracker wie die AirTags. Doch das Apple-Original geht richtig ins Geld. Günstiger geht es hingegen mit dem FineTrack von Ugreen. Die AirTag-Alternative verwendet das gleiche Netzwerk wie die AirTags und ist aktuell bei Amazon zum Sparpreis erhältlich.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wer verlegte Gegenstände schnell wiederfinden möchte, braucht einen zuverlässigen Bluetooth-Tracker. Der FineTrack von Markenhersteller Ugreen für 8,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) bietet vollen Zugriff auf Apples Find-My-Netzwerk – zu einem Bruchteil des Preises des Apple-Originals. Der Sonderpreis gilt aber nur für Prime-Mitglieder, die zusätzlich vom kostenlosen Versand profitieren.

Anzeige

Für wen lohnt sich der Ugreen FineTrack bei Amazon?

iPhone-Nutzer, die eine kostengünstige Alternative zum originalen AirTag suchen

Familien mit Apple-Geräten, die Gegenstände gemeinsam tracken möchten

Android-Nutzer, da der Tracker ausschließlich mit Apples „Find My“-Netzwerk funktioniert

Ugreen FineTrack AirTag-Alternative mit Zugriff auf das Find-My-Netzwerk von Apple. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.09.2025 09:25 Uhr

Der Ugreen FineTrack ist eine Apple-zertifizierte Tracking-Lösung, die sich nahtlos in das bestehende „Find My“-Netzwerk integriert. Anders als bei vielen Drittanbieter-Trackern ist keine separate App erforderlich – der FineTrack wird einfach über die bereits auf dem iPhone vorinstallierte „Wo ist?“-App eingerichtet und verwaltet. Das macht die Einrichtung besonders einfach: Batterieschutz entfernen, iPhone in die Nähe halten, und schon erscheint automatisch ein Einrichtungsdialog.

Anzeige

Ein besonderes Sicherheitsmerkmal ist die UL4200A-Zertifizierung. Die soll es erschweren, dass Kinder die Abdeckung leicht öffnen und die Knopfbatterie versehentlich verschlucken – ein wichtiger Pluspunkt gegenüber manchen No-Name-Produkten. Gleichzeitig bleibt die CR2032-Batterie für Erwachsene problemlos austauschbar, wenn nach etwa 24 Monaten eine Warnmeldung auf dem iPhone erscheint. So lange beträgt circa die Lebensdauer.

Praktisch im Alltag ist die „Left Behind“-Erinnerung, die automatisch eine Warnmeldung auf dem Smartphone anzeigt, wenn man sich vom getrackten Gegenstand entfernt. So wird man beispielsweise gewarnt, wenn der Schlüssel zu Hause liegen bleibt oder der Rucksack im Café vergessen wurde. Der eingebaute Summer mit bis zu 80 dB Lautstärke hilft dann beim präzisen Auffinden in der unmittelbaren Umgebung. Ist das Objekt weiter entfernt, zeigt die „Wo ist?“-App den letzten bekannten Standort auf einer Karte an.

Einzig der Verzicht auf UWB ist ein kleiner Nachteil. Damit können Objekte nicht zentimetergenau aufgespürt werden, sondern lediglich metergenau. Für den Preis ist das aber zu verschmerzen, schließlich kostet ein einzelner AirTag bei Apple rund 40 Euro.

Anzeige

Mit 4,3 von 5 Sternen stößt die AirTag-Alternative bei Amazon-Käufer auf ein positives Echo. Insbesondere die einfache Installation wird gelobt. „Sehr gute und vor allem günstige Alternative zum Originalprodukt von Apple. Funktioniert einwandfrei mit der ‚Wo ist‘-App auf dem iPhone“, urteilt etwa ein Käufer.

Ugreen FineTrack AirTag-Alternative mit Zugriff auf das Find-My-Netzwerk von Apple. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.09.2025 09:25 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.