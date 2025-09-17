Nur Dumme kaufen Neuwagen: Günstige Golf-Alternative für 79 Euro monatlich

Der Renault Clio gehört seit Jahren zu den gefragten Kleinwagen in Europa. Er verbindet ein modernes Design mit praktischer Ausstattung und ist sowohl in der Stadt als auch auf längeren Strecken angenehm zu fahren. Bei 9drive gibt es den Clio aktuell für 79 Euro im Privatleasing. Wir verraten, für wen das Angebot lohnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Renault Clio für 79 Euro monatlich leasen

Das Angebot umfasst den Renault Clio Evolution zu einer Monatsrate von 79 Euro bei 24 Monaten Laufzeit und 5.000 Kilometern pro Jahr (Angebot bei 9drive ansehen). Die Konditionen gelten für Privatpersonen, die sofort einsteigen möchten.

Anzeige

Der Clio überzeugt mit kompakten Maßen und einer Ausstattung, die im Alltag vieles erleichtert. Außen prägen ihn klare Linien und LED-Scheinwerfer, innen gibt es ein digitales Cockpit mit 7-Zoll-Instrumententafel und das Multimedia-System inklusive Smartphone-Integration und Navigation.

Zur Komfortausstattung zählen unter anderem Sitzheizung vorne, elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel sowie Einparkhilfe hinten. Sicherheitssysteme wie Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung, Müdigkeitswarner und Notbremsassistent mit Fußgängererkennung sind ebenfalls an Bord. Praktische Extras wie Ganzjahresreifen sowie Licht- und Regensensoren runden das Gesamtpaket ab.

Renault Clio bei 9Drive ansehen

Technische Daten des Renault Clio im Überblick:

Antrieb: Benzin

Getriebe: Manuell

Karosserie: 4-türig

Erstzulassung: 03/2025

Kilometerstand: 100 km

Leistung: 91 PS (67 kW)

Verbrauch: 5,3 l/100 km (kombiniert)

CO₂-Emissionen: 121 g/km (kombiniert)

Energieeffizienzklasse: D

Schadstoffklasse: Euro 6e

Listenpreis: 21.150 Euro

Händlerstandort: Mehrere in Deutschland

Lieferzeit: Sofort verfügbar

Anzeige

Leasingkosten im Detail:

24 Monate × 79 Euro monatlich

Bereitstellungskosten: 599 Euro

Sonderzahlung: 0 Euro

Gesamtkosten über 24 Monate: 2.495 Euro

Leasingfaktor: 0,37

Zusätzlich zu den Leasingraten fallen übliche Kosten für Versicherung, Steuer und ggf. GAP-Schutz an. Bei Überschreitung der vereinbarten Kilometer werden 22 Cent pro zusätzlichem Kilometer berechnet.

Lohnt sich der Renault Clio im Leasing?

Das Angebot kombiniert eine niedrige Monatsrate mit umfangreicher Ausstattung und schneller Verfügbarkeit. Mit einem Leasingfaktor von 0,37 gehört es aktuell zu den günstigeren Optionen im Segment der Kleinwagen. Die Leasingkonditionen im Überblick:

Modell: Renault Clio Evolution TCe 90

Zielgruppe: Privat

Monatsrate: 79 Euro

Laufzeit: 24 Monate

Laufleistung: 5.000 km/Jahr

Bereitstellungskosten: 599 Euro inkl. MwSt.

Leasingfaktor: 0,37

Gesamtkostenfaktor: 0,49

Renault Clio bei 9Drive ansehen

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.