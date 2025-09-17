Nur Dumme kaufen Neuwagen: Günstige Golf-Alternative für 79 Euro monatlich

Der Renault Clio gehört seit Jahren zu den gefragten Kleinwagen in Europa. Er verbindet ein modernes Design mit praktischer Ausstattung und ist sowohl in der Stadt als auch auf längeren Strecken angenehm zu fahren. Bei 9drive gibt es den Clio aktuell für 79 Euro im Privatleasing. Wir verraten, für wen das Angebot lohnt.
Renault Clio für 79 Euro monatlich leasen
Das Angebot umfasst den Renault Clio Evolution zu einer Monatsrate von 79 Euro bei 24 Monaten Laufzeit und 5.000 Kilometern pro Jahr (Angebot bei 9drive ansehen). Die Konditionen gelten für Privatpersonen, die sofort einsteigen möchten.
Der Clio überzeugt mit kompakten Maßen und einer Ausstattung, die im Alltag vieles erleichtert. Außen prägen ihn klare Linien und LED-Scheinwerfer, innen gibt es ein digitales Cockpit mit 7-Zoll-Instrumententafel und das Multimedia-System inklusive Smartphone-Integration und Navigation.
Zur Komfortausstattung zählen unter anderem Sitzheizung vorne, elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel sowie Einparkhilfe hinten. Sicherheitssysteme wie Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung, Müdigkeitswarner und Notbremsassistent mit Fußgängererkennung sind ebenfalls an Bord. Praktische Extras wie Ganzjahresreifen sowie Licht- und Regensensoren runden das Gesamtpaket ab.
Renault Clio bei 9Drive ansehen
Technische Daten des Renault Clio im Überblick:
- Antrieb: Benzin
- Getriebe: Manuell
- Karosserie: 4-türig
- Erstzulassung: 03/2025
- Kilometerstand: 100 km
- Leistung: 91 PS (67 kW)
- Verbrauch: 5,3 l/100 km (kombiniert)
- CO₂-Emissionen: 121 g/km (kombiniert)
- Energieeffizienzklasse: D
- Schadstoffklasse: Euro 6e
- Listenpreis: 21.150 Euro
- Händlerstandort: Mehrere in Deutschland
- Lieferzeit: Sofort verfügbar
Leasingkosten im Detail:
- 24 Monate × 79 Euro monatlich
- Bereitstellungskosten: 599 Euro
- Sonderzahlung: 0 Euro
- Gesamtkosten über 24 Monate: 2.495 Euro
- Leasingfaktor: 0,37
Zusätzlich zu den Leasingraten fallen übliche Kosten für Versicherung, Steuer und ggf. GAP-Schutz an. Bei Überschreitung der vereinbarten Kilometer werden 22 Cent pro zusätzlichem Kilometer berechnet.
Lohnt sich der Renault Clio im Leasing?
Das Angebot kombiniert eine niedrige Monatsrate mit umfangreicher Ausstattung und schneller Verfügbarkeit. Mit einem Leasingfaktor von 0,37 gehört es aktuell zu den günstigeren Optionen im Segment der Kleinwagen. Die Leasingkonditionen im Überblick:
- Modell: Renault Clio Evolution TCe 90
- Zielgruppe: Privat
- Monatsrate: 79 Euro
- Laufzeit: 24 Monate
- Laufleistung: 5.000 km/Jahr
- Bereitstellungskosten: 599 Euro inkl. MwSt.
- Leasingfaktor: 0,37
- Gesamtkostenfaktor: 0,49
Renault Clio bei 9Drive ansehen
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.