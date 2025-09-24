Nur für kurze Zeit: Diese 16 kostenlosen E-Books bei Amazon warten auf euch! Wer schnell ist, liest zuerst

E-Books erklären euch die Welt – ganz kostenlos. Wie löst eine Hexe Mordfälle? Wie kommt ein Doppelpunkt in ein mittelalterliches Dokument? Welche waren die letzten Worte von Jesus? Das und mehr erfahrt ihr in den heutigen 16 Gratis-Büchern von Amazon.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Notwendiges hartes Herzspiel: Eine langsam aufkeimende Sportromanze Ménage • Zustimmung • Dunkle Hitze (romantic suspense stories by casey (Ger)) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:43 Uhr

DU WIRST MICH HEIRATEN, JÁ: Ein Cowboy-Roman & Enemies to Lovers Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:44 Uhr

DAS STILLE GELÜBDE: Eine Geschichte über eine arrangierte Ehe, Gedächtnisverlust und unausgesprochen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:46 Uhr

Die Eine, die du nicht haben kannst (Milliardär-Liebesromanreihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:47 Uhr

Eingesperrt vom Milliardär Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:52 Uhr

Liebe über den Wolken Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:53 Uhr

Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Schicksalsgefährten für die Alleinerziehende Mutter: Eine Militär Formwandler Reverse Harem Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:45 Uhr

Hexenweg (Ein Eira Snow Cozy-Krimi 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:49 Uhr

Das Omega-Evangelium, Das letzte Wort Christi: Ein verborgenes Evangelium droht, den Glauben der Wel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:50 Uhr

Cillarion: Windgeflüster (Wind-Saga 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:53 Uhr

TÖDLICHE STRASSEN (Zombie-Apokalypse-Thriller) (ZOMBIE-SPIELE 4) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:56 Uhr

Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Das Geheimnis der Steinburg: Ein Steinburg-Krimi (Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:48 Uhr

Die Glocke in der Frost-Senke: Ein britischer Cozy-Krimi mit einer Amateurdetektivin, Winterglocken als Hinweis und einem Geheimnis in der Spenderwand (Die Knotengarten-Mysteries 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:51 Uhr

Das Interview Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:54 Uhr

Bevor du wegsiehst Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:54 Uhr

DIE FRAU DAVOR Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:55 Uhr

Anzeige

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Liebe beim ersten Kuss (Die Liebe kommt zuerst 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 05:10 Uhr

Das Gegenteil von wild (Clover Park: Die O’Hare-Familie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 04:00 Uhr

Vermieter küsst man nicht (Clover Park: Die Reynolds-Marino-Familie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 05:28 Uhr

Uptown Liar: Knisternde Secret Baby Romance mit Geheimnissen (Rebels and Milliardaires 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 04:40 Uhr

Wildflower Lock: Neue Ufer: Der Beginn einer BRANDNEUEN Serie von Hannah Lynn, Bestsellerautorin der Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 04:21 Uhr

Seventeen Butterflies Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 04:34 Uhr

Humanity: Tödliches Upgrade - Folge 1: Ein spannender Tech-Thriller um KI und Nanotechnologie (Human Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 06:22 Uhr

Winterrand: Ein Werwolf-Romanze-Reverse-Harem-Roman (Der Purpurne Winter 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 06:37 Uhr

Jaxson (River Pack Wolves, Buch 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 05:53 Uhr

Enya - Windsbraut Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 06:00 Uhr

Wild Game (Wilding Pack Wolves, Buch 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 07:14 Uhr

Komm näher (Ein Hannah-Mercy-FBI-Thriller – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 06:04 Uhr

Kürbis, Groll und Herbstgeflüster: Ein herbstlicher Cozy-Krimi im Laternenlicht – mit Schutzknoten, Leuchtturm-Hinweisen und Karamell-Gewürz-Charms (Moonmist Bay – Tee & Talismane 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 06:05 Uhr

„Das Haus, in dem keiner schläft“: „Ein Psychothriller über Angst, Schweigen und Erlösung“ Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 06:29 Uhr

Die Bank am Fluss: Ein britischer Cosy-Krimi mit einer Gedenkbank, Gemeindegenehmigungen und einer v Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 06:03 Uhr

Die Tiefe unter Grabenfels Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 05:55 Uhr

Das Kochbuch für glutenfreie italienische Pasta 2025: Authentische und köstliche Rezepte für perfekt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 05:23 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.