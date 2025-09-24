Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Nur für kurze Zeit: Diese 16 kostenlosen E-Books bei Amazon warten auf euch! Wer schnell ist, liest zuerst

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Eine Frau mit lockigem Haar trägt ein weißes Hemd und hält ein Tablet in der Hand. Im Hintergrund ist eine Glasfläche mit einer verschwommenen Außenansicht zu sehen, die Bäume und blauen Himmel zeigt.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung: GIGA)
E-Books erklären euch die Welt – ganz kostenlos. Wie löst eine Hexe Mordfälle? Wie kommt ein Doppelpunkt in ein mittelalterliches Dokument? Welche waren die letzten Worte von Jesus? Das und mehr erfahrt ihr in den heutigen 16 Gratis-Büchern von Amazon.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Leidenschaft
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Notwendiges hartes Herzspiel:
Notwendiges hartes Herzspiel:
Eine langsam aufkeimende Sportromanze Ménage • Zustimmung • Dunkle Hitze (romantic suspense stories by casey (Ger))
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:43 Uhr
DU WIRST MICH HEIRATEN, JÁ: Ein Cowboy-Roman & Enemies to Lovers
DU WIRST MICH HEIRATEN, JÁ: Ein Cowboy-Roman & Enemies to Lovers
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:44 Uhr
DAS STILLE GELÜBDE: Eine Geschichte über eine arrangierte Ehe, Gedächtnisverlust und unausgesprochen
DAS STILLE GELÜBDE: Eine Geschichte über eine arrangierte Ehe, Gedächtnisverlust und unausgesprochen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:46 Uhr
Die Eine, die du nicht haben kannst (Milliardär-Liebesromanreihe 1)
Die Eine, die du nicht haben kannst (Milliardär-Liebesromanreihe 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:47 Uhr
Eingesperrt vom Milliardär
Eingesperrt vom Milliardär
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:52 Uhr
Liebe über den Wolken
Liebe über den Wolken
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:53 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Schicksalsgefährten für die Alleinerziehende Mutter: Eine Militär Formwandler Reverse Harem
Schicksalsgefährten für die Alleinerziehende Mutter: Eine Militär Formwandler Reverse Harem
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:45 Uhr
Hexenweg (Ein Eira Snow Cozy-Krimi 1)
Hexenweg (Ein Eira Snow Cozy-Krimi 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:49 Uhr
Das Omega-Evangelium, Das letzte Wort Christi: Ein verborgenes Evangelium droht, den Glauben der Wel
Das Omega-Evangelium, Das letzte Wort Christi: Ein verborgenes Evangelium droht, den Glauben der Wel
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:50 Uhr
Cillarion: Windgeflüster (Wind-Saga 1)
Cillarion: Windgeflüster (Wind-Saga 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:53 Uhr
TÖDLICHE STRASSEN (Zombie-Apokalypse-Thriller) (ZOMBIE-SPIELE 4)
TÖDLICHE STRASSEN (Zombie-Apokalypse-Thriller) (ZOMBIE-SPIELE 4)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:56 Uhr
Krimis, Romane und Thriller

Das Geheimnis der Steinburg: Ein Steinburg-Krimi (Band 1)
Das Geheimnis der Steinburg: Ein Steinburg-Krimi (Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:48 Uhr
Die Glocke in der Frost-Senke: Ein britischer Cozy-Krimi mit einer Amateurdetektivin,
Die Glocke in der Frost-Senke: Ein britischer Cozy-Krimi mit einer Amateurdetektivin,
Winterglocken als Hinweis und einem Geheimnis in der Spenderwand (Die Knotengarten-Mysteries 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:51 Uhr
Das Interview
Das Interview
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:54 Uhr
Bevor du wegsiehst
Bevor du wegsiehst
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:54 Uhr
DIE FRAU DAVOR
DIE FRAU DAVOR
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 08:55 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Liebe beim ersten Kuss (Die Liebe kommt zuerst 1)
Liebe beim ersten Kuss (Die Liebe kommt zuerst 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 05:10 Uhr
Das Gegenteil von wild
Das Gegenteil von wild
(Clover Park: Die O’Hare-Familie 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 04:00 Uhr
Vermieter küsst man nicht
Vermieter küsst man nicht
(Clover Park: Die Reynolds-Marino-Familie 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 05:28 Uhr
Uptown Liar: Knisternde Secret Baby Romance mit Geheimnissen (Rebels and Milliardaires 1)
Uptown Liar: Knisternde Secret Baby Romance mit Geheimnissen (Rebels and Milliardaires 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 04:40 Uhr
Wildflower Lock: Neue Ufer: Der Beginn einer BRANDNEUEN Serie von Hannah Lynn, Bestsellerautorin der
Wildflower Lock: Neue Ufer: Der Beginn einer BRANDNEUEN Serie von Hannah Lynn, Bestsellerautorin der
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 04:21 Uhr
Seventeen Butterflies
Seventeen Butterflies
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 04:34 Uhr
Humanity: Tödliches Upgrade - Folge 1: Ein spannender Tech-Thriller um KI und Nanotechnologie (Human
Humanity: Tödliches Upgrade - Folge 1: Ein spannender Tech-Thriller um KI und Nanotechnologie (Human
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 06:22 Uhr
Winterrand: Ein Werwolf-Romanze-Reverse-Harem-Roman (Der Purpurne Winter 1)
Winterrand: Ein Werwolf-Romanze-Reverse-Harem-Roman (Der Purpurne Winter 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 06:37 Uhr
Jaxson (River Pack Wolves, Buch 1)
Jaxson (River Pack Wolves, Buch 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 05:53 Uhr
Enya - Windsbraut
Enya - Windsbraut
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 06:00 Uhr
Wild Game (Wilding Pack Wolves, Buch 1)
Wild Game (Wilding Pack Wolves, Buch 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 07:14 Uhr
Komm näher (Ein Hannah-Mercy-FBI-Thriller – Band 1)
Komm näher (Ein Hannah-Mercy-FBI-Thriller – Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 06:04 Uhr
Kürbis, Groll und Herbstgeflüster: Ein herbstlicher Cozy-Krimi im Laternenlicht –
Kürbis, Groll und Herbstgeflüster: Ein herbstlicher Cozy-Krimi im Laternenlicht –
mit Schutzknoten, Leuchtturm-Hinweisen und Karamell-Gewürz-Charms (Moonmist Bay – Tee & Talismane 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 06:05 Uhr
„Das Haus, in dem keiner schläft“: „Ein Psychothriller über Angst, Schweigen und Erlösung“
„Das Haus, in dem keiner schläft“: „Ein Psychothriller über Angst, Schweigen und Erlösung“
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 06:29 Uhr
Die Bank am Fluss: Ein britischer Cosy-Krimi mit einer Gedenkbank, Gemeindegenehmigungen und einer v
Die Bank am Fluss: Ein britischer Cosy-Krimi mit einer Gedenkbank, Gemeindegenehmigungen und einer v
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 06:03 Uhr
Die Tiefe unter Grabenfels
Die Tiefe unter Grabenfels
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 05:55 Uhr
Das Kochbuch für glutenfreie italienische Pasta 2025: Authentische und köstliche Rezepte für perfekt
Das Kochbuch für glutenfreie italienische Pasta 2025: Authentische und köstliche Rezepte für perfekt
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 05:23 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

