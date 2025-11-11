Nur für kurze Zeit: Tarif mit 60 GB 5G & Flat für 9,99 Euro + 3 Monate geschenkt

Kennst du das auch? Gegen Monatsende wird das Datenvolumen knapp, Videos ruckeln, Streaming ist tabu – und trotzdem zahlst du Monat für Monat viel Geld für deinen Tarif. Schluss damit: sim24 bietet dir jetzt eine günstige, flexible Lösung – mit 60 GB 5G-Datenvolumen für unter 10 Euro.

Bei sim24.de bekommt ihr derzeit 60 GB 5G-Datenvolumen für nur 9,99 Euro pro Monat, ergänzt durch eine Allnet- und SMS-Flat (Angebot bei sim24.de ansehen). Der Tarif ist sogar monatlich kündbar, sodass ihr eure Mobilfunknutzung jederzeit anpassen könnt – ohne lange Vertragsbindung. Zudem bekommt ihr aktuell bei einer Laufzeit von 24 Monaten drei Monate geschenkt sowie dreimal 10 GB Datenboost während der Laufzeit.

Achtung: Das Angebot ist nur bis zum 14. November 2025 verfügbar. Wer schnell ist, spart richtig.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Netz: 1&1

Anbieter: sim24.de (Drillisch)

60 GB 5G-Datenvolumen (max. 100 MBit/s)

(max. 100 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

Auch monatlich kündbar erhältlich

Grundgebühr pro Monat: 9,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: Gratis bis 14.11.2025 bei 24 Monaten Laufzeit, sonst 9,99 Euro

Datenautomatik: ja (abschaltbar)

3 Freimonate bei 24 Monaten Laufzeit + 3x 10 GB Datenboost

Für wen lohnt sich der Tarif-Deal von sim24?

Für alle, die …

bereits ein Smartphone besitzen,

kein Vermögen für mobile Daten ausgeben wollen,

flexibel bleiben möchten.

Ob unterwegs Musik hören, Serien streamen oder im Urlaub in der EU online bleiben – mit 60 GB bist du bestens versorgt. Und das zu einem Preis, der günstiger ist als ein Kinoticket oder ein Essens-Lieferdienst.

Günstiger war so ein großes Datenvolumen bisher kaum zu haben – vor allem nicht in Kombination mit 5G, Flexibilität und EU-Roaming. Wer also aktuell einen neuen Tarif sucht (oder endlich aus dem überteuerten Vertrag raus will), sollte bis spätestens 14. November 2025 zugreifen.

