Nur für kurze Zeit: Tarif mit 60 GB 5G & Flat für 9,99 Euro + 3 Monate geschenkt

Kennst du das auch? Gegen Monatsende wird das Datenvolumen knapp, Videos ruckeln, Streaming ist tabu – und trotzdem zahlst du Monat für Monat viel Geld für deinen Tarif. Schluss damit: sim24 bietet dir jetzt eine günstige, flexible Lösung – mit 60 GB 5G-Datenvolumen für unter 10 Euro.
Bei sim24.de bekommt ihr derzeit 60 GB 5G-Datenvolumen für nur 9,99 Euro pro Monat, ergänzt durch eine Allnet- und SMS-Flat (Angebot bei sim24.de ansehen). Der Tarif ist sogar monatlich kündbar, sodass ihr eure Mobilfunknutzung jederzeit anpassen könnt – ohne lange Vertragsbindung. Zudem bekommt ihr aktuell bei einer Laufzeit von 24 Monaten drei Monate geschenkt sowie dreimal 10 GB Datenboost während der Laufzeit.
Achtung: Das Angebot ist nur bis zum 14. November 2025 verfügbar. Wer schnell ist, spart richtig.
Die Details des Tarifs im Überblick:
- Netz: 1&1
- Anbieter: sim24.de (Drillisch)
- 60 GB 5G-Datenvolumen (max. 100 MBit/s)
- Allnet- und SMS-Flat
- EU-Roaming inklusive
- Auch monatlich kündbar erhältlich
- Grundgebühr pro Monat: 9,99 Euro
- Bereitstellungsgebühr: Gratis bis 14.11.2025 bei 24 Monaten Laufzeit, sonst 9,99 Euro
- Datenautomatik: ja (abschaltbar)
- 3 Freimonate bei 24 Monaten Laufzeit + 3x 10 GB Datenboost
Prepaid oder monatlich kündbar, was ist besser? In diesem Video erfährst du es:
Für wen lohnt sich der Tarif-Deal von sim24?
Für alle, die …
- bereits ein Smartphone besitzen,
- kein Vermögen für mobile Daten ausgeben wollen,
- flexibel bleiben möchten.
Ob unterwegs Musik hören, Serien streamen oder im Urlaub in der EU online bleiben – mit 60 GB bist du bestens versorgt. Und das zu einem Preis, der günstiger ist als ein Kinoticket oder ein Essens-Lieferdienst.
Günstiger war so ein großes Datenvolumen bisher kaum zu haben – vor allem nicht in Kombination mit 5G, Flexibilität und EU-Roaming. Wer also aktuell einen neuen Tarif sucht (oder endlich aus dem überteuerten Vertrag raus will), sollte bis spätestens 14. November 2025 zugreifen.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.