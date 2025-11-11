Nur für kurze Zeit: Vodafone Black Week mit iPhone 17 Pro, AirPods 4 & Unlimited‑Tarifen

Vodafone startet zum heutigen Singles Day bereits seine Black Week-Aktionen. Im Fokus stehen Tarife mit unbegrenztem 5G-Datenvolumen – wahlweise als günstige SIM-only-Variante oder im Bundle mit dem neuen iPhone 17 Pro und den AirPods 4 für nur 1 Euro Zuzahlung.

Egal ob ihr unterwegs streamt, arbeitet oder einfach ohne Datenlimit online sein wollt – hier bekommt ihr maximale Leistung im Vodafone-Netz, kombiniert mit attraktiven Zusatzoptionen (Angebote bei Vodafone ansehen). Dabei stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.

Eure Wahl: SIM-only oder High-End-Bundle

Zur Auswahl stehen aktuell drei zentrale Varianten:

SIM-only: Volle Tarifleistung ohne neues Gerät – ab 29,99 Euro im Monat

Volle Tarifleistung ohne neues Gerät – ab 29,99 Euro im Monat Bundle mit iPhone 17 Pro + AirPods 4: Ab 62,99 Euro im Monat für junge Leute, inklusive unbegrenztem Datenvolumen

Ab 62,99 Euro im Monat für junge Leute, inklusive unbegrenztem Datenvolumen GigaMobil XL mit Gigakombi-Rabatt: Nochmals 10 Euro monatlich günstiger für alle mit bestehendem Vodafone-Internetvertrag, jeweils kombinierbar mit den ersten beiden Varianten

So könnt ihr je nach Bedarf den günstigsten Weg wählen – reine SIM-Karte für minimale Kosten oder Komplettpaket mit aktueller Hardware.

Option 1: SIM-only – maximale Freiheit ohne neues Gerät

Wer sein Smartphone weiter nutzen möchte, bekommt den GigaMobil XL-Tarif zur Black Week stark vergünstigt:

GigaMobil XL

Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (bis zu 300 Mbit/s)

Allnet- und SMS-Flat

34,99 Euro pro Monat (statt 79,99 Euro)

Vertragslaufzeit: 24 Monate

Kein Anschlusspreis

Option 2: Mit iPhone 17 Pro & AirPods 4

Für alle, die auf das neueste Apple-Flaggschiff setzen wollen, hat Vodafone folgende Black Week-Angebote auf Lager:

Vodafone GigaMobil XL Bundle

iPhone 17 Pro (128 GB) für 1 Euro Zuzahlung

AirPods 4 inklusive (Registrierung bis 16.12.2025)

Monatlich 67,99 Euro bei 36 Monaten Laufzeit

Effektivpreis: ca. 31,80 Euro pro Monat

Vodafone GigaMobil XL Young Bundle

Gleiche Hardware

Monatlich 62,99 Euro bei 36 Monaten Laufzeit

Effektivpreis: ca. 26,80 Euro pro Monat

Der Anschlusspreis entfällt, einmalige Hardwarekosten: 5,99 Euro (inkl. Versand).

Tarif-Highlights im Überblick:

Netz: Vodafone

Tarife: GigaMobil XL & GigaMobil XL Young

Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (bis zu 300 Mbit/s)

Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

Kein Anschlusspreis

Einmalige Hardware-Versandkosten: 9,98 Euro (im Bundle enthalten)

Zusatzrabatte für Internet-Bestandskunden

Fazit

Die Black Week bietet euch volle Flexibilität – entweder ihr holt euch das unbegrenzte Datenvolumen ohne Zusatzkosten für Hardware oder ihr kombiniert den Tarif mit einem der aktuell gefragtesten High-End-Smartphones. Besonders die Young-Varianten mit Bestandskundenrabatt zählen zu den rechnerisch günstigsten Unlimited-Angeboten im Vodafone-Netz.