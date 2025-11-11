Nur für kurze Zeit: Vodafone Black Week mit iPhone 17 Pro, AirPods 4 & Unlimited‑Tarifen

Vodafone startet zum heutigen Singles Day bereits seine Black Week-Aktionen. Im Fokus stehen Tarife mit unbegrenztem 5G-Datenvolumen – wahlweise als günstige SIM-only-Variante oder im Bundle mit dem neuen iPhone 17 Pro und den AirPods 4 für nur 1 Euro Zuzahlung.
Egal ob ihr unterwegs streamt, arbeitet oder einfach ohne Datenlimit online sein wollt – hier bekommt ihr maximale Leistung im Vodafone-Netz, kombiniert mit attraktiven Zusatzoptionen (Angebote bei Vodafone ansehen). Dabei stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.
Eure Wahl: SIM-only oder High-End-Bundle
Zur Auswahl stehen aktuell drei zentrale Varianten:
- SIM-only: Volle Tarifleistung ohne neues Gerät – ab 29,99 Euro im Monat
- Bundle mit iPhone 17 Pro + AirPods 4: Ab 62,99 Euro im Monat für junge Leute, inklusive unbegrenztem Datenvolumen
- GigaMobil XL mit Gigakombi-Rabatt: Nochmals 10 Euro monatlich günstiger für alle mit bestehendem Vodafone-Internetvertrag, jeweils kombinierbar mit den ersten beiden Varianten
So könnt ihr je nach Bedarf den günstigsten Weg wählen – reine SIM-Karte für minimale Kosten oder Komplettpaket mit aktueller Hardware.
Option 1: SIM-only – maximale Freiheit ohne neues Gerät
Wer sein Smartphone weiter nutzen möchte, bekommt den GigaMobil XL-Tarif zur Black Week stark vergünstigt:
GigaMobil XL
- Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (bis zu 300 Mbit/s)
- Allnet- und SMS-Flat
- 34,99 Euro pro Monat (statt 79,99 Euro)
- Vertragslaufzeit: 24 Monate
- Kein Anschlusspreis
Option 2: Mit iPhone 17 Pro & AirPods 4
Für alle, die auf das neueste Apple-Flaggschiff setzen wollen, hat Vodafone folgende Black Week-Angebote auf Lager:
Vodafone GigaMobil XL Bundle
- iPhone 17 Pro (128 GB) für 1 Euro Zuzahlung
- AirPods 4 inklusive (Registrierung bis 16.12.2025)
- Monatlich 67,99 Euro bei 36 Monaten Laufzeit
- Effektivpreis: ca. 31,80 Euro pro Monat
Vodafone GigaMobil XL Young Bundle
- Gleiche Hardware
- Monatlich 62,99 Euro bei 36 Monaten Laufzeit
- Effektivpreis: ca. 26,80 Euro pro Monat
Der Anschlusspreis entfällt, einmalige Hardwarekosten: 5,99 Euro (inkl. Versand).
iPhone 17 Pro bei Vodafone ansehen
Tarif-Highlights im Überblick:
- Netz: Vodafone
- Tarife: GigaMobil XL & GigaMobil XL Young
- Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (bis zu 300 Mbit/s)
- Allnet- und SMS-Flat
- EU-Roaming inklusive
- Kein Anschlusspreis
- Einmalige Hardware-Versandkosten: 9,98 Euro (im Bundle enthalten)
- Zusatzrabatte für Internet-Bestandskunden
Fazit
Die Black Week bietet euch volle Flexibilität – entweder ihr holt euch das unbegrenzte Datenvolumen ohne Zusatzkosten für Hardware oder ihr kombiniert den Tarif mit einem der aktuell gefragtesten High-End-Smartphones. Besonders die Young-Varianten mit Bestandskundenrabatt zählen zu den rechnerisch günstigsten Unlimited-Angeboten im Vodafone-Netz.