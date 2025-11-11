Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. Nur für kurze Zeit: Vodafone Black Week mit iPhone 17 Pro, AirPods 4 & Unlimited‑Tarifen
3 min Lesezeit
Vodafone-Logo auf einem Smartphone.
Bei Vodafone bekommt ihr gerade besonders gute Tarif-Angebote. (© IMAGO / Dreamstime / Boumenjap)
Vodafone startet zum heutigen Singles Day bereits seine Black Week-Aktionen. Im Fokus stehen Tarife mit unbegrenztem 5G-Datenvolumen – wahlweise als günstige SIM-only-Variante oder im Bundle mit dem neuen iPhone 17 Pro und den AirPods 4 für nur 1 Euro Zuzahlung.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Egal ob ihr unterwegs streamt, arbeitet oder einfach ohne Datenlimit online sein wollt – hier bekommt ihr maximale Leistung im Vodafone-Netz, kombiniert mit attraktiven Zusatzoptionen (Angebote bei Vodafone ansehen). Dabei stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.

Tarife bei Vodafone ansehen

Eure Wahl: SIM-only oder High-End-Bundle

Zur Auswahl stehen aktuell drei zentrale Varianten:

  • SIM-only: Volle Tarifleistung ohne neues Gerät – ab 29,99 Euro im Monat
  • Bundle mit iPhone 17 Pro + AirPods 4: Ab 62,99 Euro im Monat für junge Leute, inklusive unbegrenztem Datenvolumen
  • GigaMobil XL mit Gigakombi-Rabatt: Nochmals 10 Euro monatlich günstiger für alle mit bestehendem Vodafone-Internetvertrag, jeweils kombinierbar mit den ersten beiden Varianten

So könnt ihr je nach Bedarf den günstigsten Weg wählen – reine SIM-Karte für minimale Kosten oder Komplettpaket mit aktueller Hardware.

Option 1: SIM-only – maximale Freiheit ohne neues Gerät

Wer sein Smartphone weiter nutzen möchte, bekommt den GigaMobil XL-Tarif zur Black Week stark vergünstigt:

GigaMobil XL

  • Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (bis zu 300 Mbit/s)
  • Allnet- und SMS-Flat
  • 34,99 Euro pro Monat (statt 79,99 Euro)
  • Vertragslaufzeit: 24 Monate
  • Kein Anschlusspreis

Tarif bei Vodafone ansehen

Option 2: Mit iPhone 17 Pro & AirPods 4

Für alle, die auf das neueste Apple-Flaggschiff setzen wollen, hat Vodafone folgende Black Week-Angebote auf Lager:

Vodafone GigaMobil XL Bundle

  • iPhone 17 Pro (128 GB) für 1 Euro Zuzahlung
  • AirPods 4 inklusive (Registrierung bis 16.12.2025)
  • Monatlich 67,99 Euro bei 36 Monaten Laufzeit
  • Effektivpreis: ca. 31,80 Euro pro Monat

Vodafone GigaMobil XL Young Bundle

  • Gleiche Hardware
  • Monatlich 62,99 Euro bei 36 Monaten Laufzeit
  • Effektivpreis: ca. 26,80 Euro pro Monat

Der Anschlusspreis entfällt, einmalige Hardwarekosten: 5,99 Euro (inkl. Versand).

iPhone 17 Pro bei Vodafone ansehen

Tarif-Highlights im Überblick:

  • Netz: Vodafone
  • Tarife: GigaMobil XL & GigaMobil XL Young
  • Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (bis zu 300 Mbit/s)
  • Allnet- und SMS-Flat
  • EU-Roaming inklusive
  • Kein Anschlusspreis
  • Einmalige Hardware-Versandkosten: 9,98 Euro (im Bundle enthalten)
  • Zusatzrabatte für Internet-Bestandskunden
Fazit

Die Black Week bietet euch volle Flexibilität – entweder ihr holt euch das unbegrenzte Datenvolumen ohne Zusatzkosten für Hardware oder ihr kombiniert den Tarif mit einem der aktuell gefragtesten High-End-Smartphones. Besonders die Young-Varianten mit Bestandskundenrabatt zählen zu den rechnerisch günstigsten Unlimited-Angeboten im Vodafone-Netz.

