Nur heute: Diese 18 kostenlose E-Books dürft ihr euch nicht entgehen lassen

Hurra, das Wochenende ist da! Damit es euch in Abwesenheit des richtigen Sommerwetters nicht langweilig wird, haben wir für euch hier eine handverlesene Auswahl an kostenlosen E-Books für euren Kindle zusammengestellt. Aus jedem Genre ist was dabei – also nichts wie rein in die fremden Welten!

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag kostenlose Bücher von Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Passend gemacht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.08.2025 10:12 Uhr

Ich. Du. Kein Entkommen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.08.2025 10:13 Uhr

Das Gelbe Gold der Uckermark: Lichtblicke im Schatten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.08.2025 10:15 Uhr

Der Auswanderer - Das Vegas-Event Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.08.2025 10:25 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Akt der Unterwerfung: Der Katzenwandler und die Dämonenjägerin Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.08.2025 10:36 Uhr

The Shadow Within - Die Hangaia-Chroniken Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.08.2025 10:43 Uhr

Jerry Lotter: Der Kelch, der an mir vorüberging Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.08.2025 10:52 Uhr

Meine Vampirfrau (Vampir meines heiligen Herzens – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.08.2025 10:57 Uhr

Aus dem Leben eines Zeitreisenden: Kampf der Menschheit gegen die künstliche Intelligenz KI Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.08.2025 11:00 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Seezeichen – Der Architekt: Der fünfte Fall für Svea Johannsen und Fenja Stein Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.08.2025 10:17 Uhr

Das Geheimnis des ersten Talers aus Hall in Tirol (1486) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.08.2025 10:19 Uhr

Tödliche Geschichte (Hawthorne-Serie 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.08.2025 10:20 Uhr

Der perfekte Mordplan: Ein Thriller über Selbstschutz und Rache Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.08.2025 10:24 Uhr

Der Ruf des Wassers: Eine Bautzener Sage erwacht zum Leben Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.08.2025 10:40 Uhr

Todfischer Ostsee: Küstenkrimi (Ein Fall für Lux und Bähr 11) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.08.2025 10:43 Uhr

Schwester und Azteke: Ein federleichter Thriller (Leben mit Azteken 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.08.2025 10:45 Uhr

Ich bin unschuldig: Nichts ist so, wie es scheint Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.08.2025 10:55 Uhr

Der Ausnahmezustand : Sturm über Graz Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.08.2025 10:56 Uhr

Ratgeber

Wenn Pfoten fehlen: Trauer um einen Hund liebevoll begleiten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.08.2025 10:22 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

