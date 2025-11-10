Nur heute und morgen: Bonprix gibt 22 Prozent Rabatt auf alles

22 Prozent Rabatt auf alles: Mit einer dicken Rabatt-Kampfansage startet Bonprix in die große Shopping-Zeit. Aber aufgepasst: Das Super-Angebot ist zeitlich begrenzt und gilt nur noch heute und morgen am Singles Day. Wir erklären, worauf ihr sonst achten solltet und wie ihr die größten Schnäppchen macht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Bonprix gewährt 22 Prozent Rabatt zum Singles Day 2025

22 Prozent auf das komplette Sortiment: Klingt nach einem typischen Lock-Angebot mit 1.000 Einschränkungen im Kleingedruckten, ist bei Bonprix aber tatsächlich wahr. Heute und morgen läuft die Singles-Day-Aktion beim Mode-Versandhändler (jetzt bei Bonprix ansehen). Mit dem Gutscheincode "SINGLESDAY" im Warenkorb sichert ihr euch den satten Preisnachlass.

22 Prozent Rabatt bei Bonprix sichern

Bevor ihr aber euphorisch euren Warenkorb füllt, solltet ihr zwei wichtige Einschränkungen kennen:

Anzeige

1. Der Rabatt dürfte nur einmal pro Kunde eingelöst werden können. Ihr habt also eine nur einmal die Möglichkeit, den Deal zu nutzen. Überlegt euch daher gut, was ihr bestellt.

2. Die Aktion endet bereits morgen. Wer zu lange zögert, schaut in die Röhre.

Mit dem Code "SINGLESDAY" bekommt ihr bei Bonprix aktuell 22 Prozent Rabatt auf alles. (© Bonprix. )

Anzeige

Für wen lohnt sich der Singles Day bei Bonprix?

Trotz dieser Einschränkungen ist der Deal richtig attraktiv. Besonders lohnenswert wird es, wenn ihr größere Bestellungen plant: Bei einem Einkauf von 100 Euro spart ihr immerhin 22 Euro. Bei 200 Euro Warenwert sind es bereits 44 Euro Ersparnis.

Das Sortiment ist breit gefächert: Von Damenmode über Herrenkleidung bis hin zu Kinderkleidung, Schuhen und Wohnaccessoires ist alles dabei. Tipp: Nutzt den einmaligen Rabatt für höherpreisige Artikel wie Winterjacken, Mäntel oder komplette Outfit-Kombinationen. So holt ihr das Maximum aus dem Deal heraus.

Am besten schaut ihr direkt bei Bonprix vorbei und nutzt die letzten Stunden der Aktion.

22 Prozent Rabatt bei Bonprix sichern

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.