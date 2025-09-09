Nur kurze Zeit: Mit PayPal ein Jahr Perplexity Pro gratis abstauben

Die Abo-Modelle von Perplexity bieten verschiedene Funktionen und sind unterschiedlich teuer. Wir schlüsseln monatliche und jährliche Kosten aller Abos auf und verschaffen euch einen Überblick zu den Modellen.

Perplexity kostenlos nutzen

Perplexity könnt ihr generell kostenlos nutzen – ihr benötigt nicht einmal einen Account. Besucht die offizielle Website perplexity.ai und füttert die KI mit einem Prompt.

Mit dem Standard-Abo ohne Account könnt ihr die Basis-Suche mit KI-Antworten und Quellenverweisen nutzen, drei bis fünf Mal pro Tag die Pro-Search-Funktionen ausprobieren oder bis zu drei Dateien täglich zur Analyse hochladen.

Um eure Suchhistorie zu speichern oder ein Profil anzulegen, braucht ihr spätestens jetzt ein Konto bei Perplexity. Die Kosten sind hier immer noch bei null. Folgendes ist im Standard-Abo nicht enthalten:

Bildgenerierung

Dateianalysen über das tägliche Limit hinaus

Zugriff auf fortgeschrittene KI-Modelle (nur GPT-3.5)

Premium-Support

Perplexity Pro: Kosten und alle Funktionen

Perplexity Pro kostet euch 20 Dollar (etwa 17,50 Euro) pro Monat oder 200 Dollar (etwa 175 Euro) pro Jahr – das macht etwa eine Ersparnis von 16 Prozent. Ihr erhaltet dadurch Zugriff auf fortgeschrittene KI-Modelle wie GPT-4, Claude 3, Gemini oder Sonar und viele weitere Vorteile (Quelle: perplexity.ai):

unbegrenzt viele Pro-Suchen

unbegrenzt viele Dateiuploads wie PDFs oder Bilder

Bildgenerierungen – bis zu 50 pro Tag

Priority-Support über Discord oder Intercom

Vorabzugang zu neuen Perplexity-Funktionen

Perplexity Enterprise Pro: Höhere Kosten, mehr Funktionen

Für 40 Dollar (etwa 35 Euro) im Monat oder 400 Dollar (etwa 350 Euro) im Jahr, erhaltet ihr mit Enterprise Pro das teuerste und beste Abo-Modell von Perplexity. Dieses Upgrade lohnt sich in erster Linie für Unternehmen, die mehrere Konten für Angestellte verwalten. Diese Zusatzfunktionen erhaltet ihr für mehr Kosten (Quelle: perplexity.ai):

Admin-Tools, SSO (Single Sign-On) und Seats-Verwaltung

Gemeinsame Spaces für mehrere Benutzer sowie unternehmensweite Datei-Repository

noch höhere Uploadlimits

Integrationen von Google Drive, SharePoint und anderen

zertifizierte Sicherheit und dedizierter Support

Alle Funktionen des Pro-Abos sind auch in Enterprise Pro enthalten.

Welches Abo lohnt sich am meisten?

Für gelegentliche Recherchen und Suchen reicht das kostenlose Abonnement völlig aus – hier kommen keinerlei Kosten im Rahmen von Perplexity auf. Für intensivere Nutzung wie Dateianalysen oder Bildgenerierung lohnt sich ein Upgrade auf Perplexity Pro.

Wollt ihr Perplexity in großen Teams oder Firmen gebrauchen, sind Admin-Tools oder eine erhöhte Sicherheit durch Perplexity Enterprise Pro besonders nützlich. Für die meisten Nutzer dürfte das Pro-Modell ausreichen. Für Entwickler steht zusätzlich die Sonar API zur Verfügung. Hier sind die Preise tokenbasiert.