Nur mit diesem Thermomix-Zubehör holt ihr das Optimum aus der Küchenmaschine raus

Der Thermomix ist ein echtes Multitalent und Küchenhelfer. Mit dem Gleitbrett lässt er sich noch praktischer nutzen. Aber lohnt sich die Anschaffung und welches Modell ist das richtige? Wir zeigen euch alles, was ihr über das Gleitbrett wissen müsst.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Für den Thermomix von Vorwerk gibt es zahlreiches Zubehör. Das Gleitbrett ist ein Brett, auf das man den Thermomix stellt. Es gibt das Zubehör in verschiedenen Ausführungen, zum Beispiel aus Holz oder Kunststoff. Für den normalen Alltagsgebrauch benötigt man es nicht unbedingt. Der „Schlitten“ ist aber für bestimmte Arbeiten mit dem Küchenhelfer sinnvoll.

Anzeige

Wozu ist das Gleitbrett für den Thermomix gut?

Das Gleitbrett hat auf der unteren Seite je nach Ausführung 4 oder mehr Gummifüße. Das bietet verschiedene Vorteile im Überblick:

Stabilerer Stand : Bei Zubereitungen von schweren Zutaten, etwa dem Kneten eines Teigs im Kochtopf, sorgt das Gleitbrett für einen sicheren und stabilen Halt des gesamten Thermomix-Geräts.

Leichtes Verschieben : Wie der Name bereits vermuten lässt, kann man den Thermomix zudem mit Hilfe des Bretts besser auf einer Arbeitsplatte in der Küche verschieben.

Schutz der Waage : Die in den Füßen : Die in den Füßen integrierte Waage ist sehr empfindlich. Ein Gleitbrett kann die Belastung minimieren. Auch ein Ruckeln des Geräts kann der empfindlichen Waage schaden.

Schutz der Arbeitsplatte: Das Verschieben des Geräts kann Kratzer auf der Arbeitsfläche hinterlassen. Ein Gleitbrett verhindert unschöne Spuren und die Oberfläche wird geschont.

Gleitbrett bei Vorwerk ansehen:

Thermomix Gleitbrett Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 14:26 Uhr

Anzeige

Die Varianten des Gleitbretts gibt es

Modell Material Höhe Besonderheiten Preisspanne KitchenSlider Holz, Mineralwerkstoff Ca. 3 cm Verschiedene Designs, Griffmulden, hochwertige Verarbeitung 60 bis 110 Euro EasySlider Acrylglas Ca. 1 cm Flaches Design, verschiedene Farben 40 bis 50 Euro WunderSliderX Kunststoff - Fast unsichtbar unter dem Thermomix, platzsparend Ca. 20 Euro

Anzeige

Worauf ihr beim Kauf achten solltet

Kompatibilität : Achtet beim Kauf darauf, dass es zu eurem Thermomix-Modell passt.

: Achtet beim Kauf darauf, dass es zu eurem Thermomix-Modell passt. Material : Holzbretter sind optisch sehr ansprechend, Acrylglas ist pflegeleicht und Kunststoff sehr günstig.

: Holzbretter sind optisch sehr ansprechend, Acrylglas ist pflegeleicht und Kunststoff sehr günstig. Größe und Höhe : Messt vorher nach, ob die zusätzliche Höhe des Gleitbretts in eurer Küche stören könnte.

: Messt vorher nach, ob die zusätzliche Höhe des Gleitbretts in eurer Küche stören könnte. Stopper: Rutschfeste Stopper verhindern ein Wegrutschten des Gleitbretts, während ihr es benutzt.

Anzeige

Gleitbrett zum Schutz der Waage

Das Gleitbrett sorgt also zum einen für einen stabileren Halt, wenn sich der Thermomix sonst bei der Zubereitung zu stark bewegen sollte. Zum anderen lässt sich das Küchengerät dank der Gleiter in den Füßen leichter auf der Arbeitsplatte verschieben. Zieht man den schweren Thermomix nicht mit Widerstand über die Arbeitsplatte, verhindert man auch Schäden an der eigenen Küche.

Das Gleitbrett kostet im offiziellen Vorwerk-Shop zwar 60 Euro (bei Vorwerk ansehen), wer aber das Thermomix-Gerät regelmäßig an einen anderen Ort verschieben muss oder immer wieder auf schneller Stufe Essen zubereitet, bei dem sich das Küchengerät stark hin- und herbewegt, sollte die Investition wagen. Es gibt auch günstigere Ausführungen von Noname-Herstellern, für die man nur 30 bis 40 Euro bezahlt (bei Amazon ansehen). Eine Reparatur der Waage kann Nutzerberichten zufolge deutlich teurer werden. So werden im Rezeptwelt-Forum zum Beispiel Reparatur-Kosten im Bereich von 99 Euro bis 200 Euro genannt.