Nur noch bis morgen, 23:59 Uhr: Amazon haut ein großes Android-Tablet zum Kampfpreis raus

Warum mehr bezahlen? Amazon haut gerade ein 10,1-Zoll-Android-Tablet für nur 69,99 Euro raus – perfekt für Alltag, Streaming und mit dem passenden Zubehör sogar für Arbeit und Uni. Doch Achtung: Das gut bewertete Tablet gibt es nur noch bis morgen um Mitternacht.

Amazon verkauft Fire-HD-10-Tablet für 69,99 Euro

Tablets sind heute leistungsstark genug, um in vielen Fällen sogar einen Laptop zu ersetzen. Doch mal ehrlich: Die wenigsten nutzen sie zum Programmieren oder für aufwendige Videoprojekte. Wer einfach nur streamen oder durchs Netz surfen möchte, ist mit dem Fire HD 10 bestens bedient. Amazon hat es derzeit für nur 69,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) im Angebot. Ihr müsst aber schnell sein, denn das Angebot gilt nur noch bis morgen, den 14. Oktober 2025, um 23:59 Euro.

Amazon Fire HD 10 Android-Tablet mit 10,1-Zoll-Display (Full HD), Achtkern-Prozessor, 3 GB RAM, 32 GB Speicher (erweiterbar) und optionalem Stift-Support.

Trotz des kleinen Preises muss sich das Fire HD 10 aber nicht verstecken. Zur Ausstattung des Amazon Fire HD 10 gehören unter anderem:

10,1-Zoll-Display (Full HD)

Achtkern-Prozessor mit max. 2 GHz

3 GB RAM

32 GB Speicher (erweiterbar via microSD-Slot)

5-MP-Kamera (vorne und hinten)

Kopfhörereingang

USB-C-Anschluss (Netzteil im Lieferumfang enthalten)

Bis zu 13 Stunden Akkulaufzeit

Stift-Unterstützung (optional erhältlich)

(optional erhältlich) Android-Betriebssystem

Vor allem das gestochen scharfe Full-HD-Display und die Unterstützung eines Eingabestifts sind in der Preisklasse unter 70 Euro alles andere als eine Selbstverständlichkeit.

Wer sollte das Amazon Fire HD 10 kaufen?

Natürlich kann das Fire HD 10 nicht mit iPads oder Galaxy Tabs konkurrieren – muss es auch gar nicht. Denn mit einem Preis von unter 70 Euro ist es aktuell extrem günstig und bestens für Streaming, Surfen und kleinere Spiele geeignet. Die Apps kommen zwar aus dem Amazon App Store, aber die gängigen Anwendungen sind alle da. Mit 4,3 von 5 Sternen bei über 2.400 Rezensionen ist es nicht umsonst hervorragend bewertet.

Tipp: Mit einem optionalen Tastatur-Cover und einem Eingabestift lässt sich das Tablet sogar für Schule, Uni oder einfache Büroarbeiten nutzen. Wer ein flexibles Tablet zu einem kleinen Preis sucht, liegt hier genau richtig.