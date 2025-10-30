Nur noch bis morgen: Amazon senkt Preise um die Hälfte

Schnäppchenjäger, aufgepasst: Nur noch bis morgen, den 31. Oktober, gibt es bei Amazon satte 50 Prozent Rabatt. Klingt nach dem perfekten Deal zum Start der Shopping-Saison – doch ganz so einfach ist es nicht. Zwei Stolperfallen solltet ihr kennen. Wir verraten, was wirklich dahintersteckt und wann sich das Ganze trotzdem lohnt.

50 Prozent bei Amazon Haul bis zum 31. Oktober

50 Prozent auf alles bei Amazon: Was nach einem echten Preisfehler aussieht, ist tatsächlich echt. Nur noch bis morgen, den 31. Oktober 2025 um 23:59 Uhr (jetzt bei Amazon ansehen), läuft die Rabattaktion beim Online-Riesen.

50 Prozent bei Amazon Haul sichern

Bevor ihr jetzt aber euphorisch losshoppen wollt, solltet ihr zwei Dinge wissen:

1. Der Mega-Rabatt gilt nur für Amazon Haul – eine spezielle Shopping-Kategorie bei Amazon, die besonders günstige Artikel aus den Bereichen Lifestyle, Mode, Haushalt und Elektronik bündelt. Die meisten Produkte kosten hier weniger als 20 Euro. Kurz gesagt: Amazon Haul ist Amazons eigene Antwort auf Temu.

2. Der Rabatt kann nur einmal pro Kunde eingelöst werden – den Deal mit dem Gutscheincode „AMZHAULDE“ gibt es also nur ein einziges Mal.

Trotzdem coole Schnäppchen bei Amazon Haul

Keine Sorge: Trotz dieser Einschränkungen könnt ihr bei Amazon Haul richtig gute Schnäppchen machen. In den aktuellen Top 100 finden sich zum Beispiel schicke Crossbody-Taschen für Damen, Schraubenschlüssel, Herren-Unterwäsche oder Handy-Ringständer. Tipp: Besonders günstige Deals warten in der Unter-5-Euro-Kategorie.

Am besten schaut ihr selbst mal bei Amazon vorbei und stöbert, ob etwas für euch dabei ist.

