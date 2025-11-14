Nur noch für kurze Zeit: Sichert euch 30 GB im Telekom-Netz für nur 1 Euro im ersten Monat

Prepaid-Fans aufgepasst: Der congstar Allnet L profitiert von einer besonderen Aktion. Damit bekommt ihr satte 30 GB im besten deutschen Netz für 12 Euro und zahlt aktuell für den ersten Monat nur 1 Euro.

Prepaid Allnet L mit unschlagbarem Starterpaket

Der congstar Prepaid Allnet L bietet euch 30 GB für monatlich 12 Euro (zum Angebot bei congstar). Dazu bekommt ihr eine Allnet- und SMS-Flat in alle deutschen Netze, EU-Roaming inklusive Schweiz und 5G mit bis zu 25 MBit/s im Telekom-Netz. Ihr profitiert außerdem vom GB+-Feature: Nach einem Jahr gibt es automatisch 1 GB mehr pro Monat dazu.

Obendrauf kommt noch das Starterpaket: Es kostet derzeit nur 1 Euro statt 9,99 Euro. Dafür erhaltet ihr 12 Euro Startguthaben – die ersten vier Wochen sind also komplett abgedeckt.

Die Details des Tarifs im Überblick

Netz: Telekom (5G)

Anbieter: congstar

Tarifname: Prepaid Allnet L

Datenvolumen + Speed: 30 GB mit bis zu 25 MBit/s

Telefon-/SMS-Flatrate: Ja, Allnet-Flat in alle deutschen Netze

Laufzeit: Prepaid (keine Vertragsbindung)

Zusätzliche Infos: EU-Roaming inklusive Schweiz, GB+ (jährlich 1 GB mehr)

Einmalige Kosten: 1 Euro Starterpaket (statt 9,99 Euro)

(statt 9,99 Euro) Grundgebühr: 12 Euro alle 4 Wochen

Für wen lohnt sich der Tarif?

Der congstar Prepaid Allnet L ist perfekt für Vielsurfer, die das beste deutsche Netz ohne Vertragsbindung nutzen möchten. Mit 30 GB seid ihr auch für intensive Nutzung bestens gerüstet – ausgiebiges Streaming, umfangreiche Social Media Aktivitäten und mobiles Arbeiten sind problemlos möglich. Die Prepaid-Flexibilität bedeutet: keine Schufa-Prüfung, keine Vertragslaufzeit und volle Kostenkontrolle.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist besonders in der Aktionsversion unschlagbar: Mit etwa 34 Cent pro Gigabyte im Telekom-Netz ist das ein Spitzenpreis. Das Starterpaket für nur 1 Euro versüßt den Deal zusätzlich. Das GB+-Feature sorgt dafür, dass das Angebot langfristig noch attraktiver wird.

Alternativen zum Tarif

Der Allnet M bietet 20 GB für 10 Euro, der Allnet S 5 GB für 7 Euro. Besonders interessant: Der Allnet XL bietet sogar 35 GB für nur 16 Euro, hat also ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Andere Prepaid-Anbieter haben selten so viel Volumen im Premium-Netz zu diesem Preis. Wer sich noch weiter umsehen möchte, findet bei uns weitere Tarif-Angebote.

