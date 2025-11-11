Noch für kurze Zeit: Teufel verkauft leistungsstarken Wireless-Lautsprecher zum Spitzenpreis

Noch für kurze Zeit könnt ihrden kabellosen All-in-One-Lautsprecher Motiv Home vom Hersteller Teufel zum absoluten Spitzenpreis erstehen. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Der kabellose Lautsprecher Motiv Home unterstützt sowohl Bluetooth, als auch WLAN, bietet stattliche 70 Watt Leistung sowie eine Internetradio-Funktion und ist zurzeit bei Teufel zum Spitzenpreis von nur 299,99 Euro statt 549,99 Euro UVP erhältlich (Angebot bei Teufel ansehen).

Das sind die Specs des Motiv Home-Lautsprechers von Teufel

Bei dem Bluetooth-Lautsprecher Motiv Home von Teufel handelt es sich um ein tragbares, Akku-betriebenes Premium-All-in-One-Streamingsystem, das neben Musikstreaming über WLAN, Bluetooth AAC, Apple AirPlay 2, Google Chromecast, Spotify Connect sowie TIDAL Connect auch Internetradio und einen 3.5-mm-Klinkeneingang bietet.

Durch zwei vordere sowie zwei seitliche Breitbandtreiber, Frontfire-Subwoofer und zwei passive Bassmembranen für raumfüllemden Klang bietet das Motiv-Home-Soundsystem einen starken und pegelfesten Sound. Die Dynamore-Ultra-Technologie sorgt weiterhin für ein breiteres Stereo-Panorama, außerdem verfügt der Lautsprecher über eine einstellbare Bassintensität, 32-Bit-DSP und eine hocheffiziente Class-D-Endstufe.

Der schnell aufladbare Lithium-Ionen Akku des Motiv Home-Lautsprechers sorgt für eine Spielzeit von bis zu 15 Stunden, weiterhin ist an dem Gerät ein integrierter Tragegriff zum praktischen Mitnehmen vorhanden.

Für wen eignet sich der Bluetooth-Lautsprecher von Teufel?

Der Bluetooth-Lautsprecher Motiv Home von Teufel eignet sich, besonders natürlich zum derzeit stark reduzierten Preis, sicher für jeden, der Bedarf an einem hochwertigen All-in-One-Streamingsystem mit breiter Unterstützung von Streaming-Technologien wie Apple AirPlay 2, Google Chromecast, Spotify Connect und hervorragenden Klangeigenschaften hat.

