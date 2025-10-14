Nur noch heute: Amazon verkauft Fire TV Cube günstiger denn je

Wenn ihr euer Fernseherlebnis auf ein neues Niveau bringen möchtet, bietet euch Amazon gerade genau das Richtige. Der Fire TV Cube der neuesten Generation steht nur noch heute zu einem sehr günstigen Preis zur Verfügung.

Der Fire TV Cube der 4. Generation ist das Flaggschiff unter Amazons Streaming-Geräten und unterbietet dabei preislich deutlich Konkurrenten wie den Apple TV 4K. Während das Gerät normalerweise 160 Euro kostet, zahlt ihr bei Amazon momentan nur 99 Euro inklusive Versand (Angebot bei Amazon ansehen). Günstiger war das Modell noch nie erhältlich, daher bekommt ihr hier einen sehr guten Deal.

Amazon Fire TV Cube (Neueste Generation) Statt 159,99 Euro: Streaming-Mediaplayer mit Alexa-Sprachsteuerung, Wi-Fi 6E und 4K Ultra HD Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 22:28 Uhr

Lohnt sich der Fire TV Cube bei Amazon?

Octa-Core-Prozessor mit doppelt so viel Power wie der Fire TV Stick 4K Max für flüssiges Streaming

Integrierte Alexa-Sprachsteuerung mit Mikrofon und Lautsprechern für die Bedienung vom Sofa aus

Höherer Stromverbrauch als einfache Streaming-Sticks durch die Always-on-Alexa-Funktion

Der Fire TV Cube ist Amazons Antwort auf alle, die mehr als nur einen einfachen Streaming-Stick wollen. Das würfelförmige Gerät bringt mit seinem Wi-Fi 6E-Support die neueste WLAN-Technologie mit und sorgt so für ein besonders stabiles Streaming-Erlebnis, selbst bei mehreren gleichzeitig aktiven Geräten im Heimnetzwerk. Beim Bildschirm macht der Player keine Kompromisse: 4K Ultra HD mit Dolby Vision und HDR sorgen für gestochen scharfe Bilder, während Dolby Atmos-Audio für den entsprechenden Raumklang sorgt.

Besonders praktisch ist die Möglichkeit, den Fire TV Cube als zentrale Schaltstelle für euer Entertainment-Setup zu nutzen. Ihr könnt problemlos zwischen verschiedenen Eingängen wechseln – von Streaming-Apps über den Kabelreceiver bis hin zur Spielkonsole. Die Alexa-Integration geht dabei weit über die reine TV-Steuerung hinaus: Ihr könnt euer Smart Home verwalten, Videoanrufe führen oder Live-Aufnahmen eurer Sicherheitskameras direkt auf dem Fernseher anzeigen lassen.

Nutzer loben Performance und Sprachsteuerung

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,4 von 5 Sternen bei über 5.400 Rezensionen auf Amazon zeigen sich die meisten Nutzer sehr zufrieden mit dem Fire TV Cube. Nutzer heben besonders die deutlich verbesserte Performance gegenüber älteren Fire TV-Geräten hervor. "Der Cube ist wirklich um Welten schneller als mein alter Fire TV Stick. Apps starten sofort und es gibt keine Verzögerungen mehr", schreibt ein Käufer. Ein anderer lobt die Sprachsteuerung: "Endlich kann ich den Fernseher und die Soundbar einfach per Sprache steuern, ohne zig Fernbedienungen zu jonglieren."

Beim aktuellen Angebotspreis spart ihr satte 60 Euro gegenüber dem UVP. Das ist der bisher günstigste Preis für die neueste Generation des Fire TV Cube – ein echtes Schnäppchen für alle, die einen leistungsstarken Streaming-Player suchen.

Amazon Fire TV Cube (Neueste Generation) jetzt ab 99,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 11:30 Uhr

Ihr braucht kein 4K und eure Anwendungen sind auch nicht besonders leistungshungrig? Dann könnte der normale Fire TV Stick ausreichend für euch sein. Dieser ist auch gerade im Angebot:

Amazon Fire TV Stick HD Statt 44,99 Euro UVP: HD-Streaminggerät mit Alexa-Sprachfernbedienung & Smart-Home-Steuerung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 06:33 Uhr

In folgendem Video zeigen wir euch die Unterschiede der verschiedenen Amazon Fire TV Sticks und des Fire TV Cubes: