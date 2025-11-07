Nvidia-Chef findet drastische Worte zum KI-Rennen: „China ist nur Nanosekunden hinter den USA“

Jensen Huang warnt nicht zum ersten Mal vor der Konkurrenz aus China.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Nvidia ist einer der größten Hersteller von Grafikkarten und Chipsätzen. Der CEO des Unternehmens, Jensen Huang, hat sich kürzlich zum wiederholten Male zum Rennen um die Vorherrschaft im Bereich Künstliche Intelligenz geäußert. Der Chef des Tech-Konzerns glaubt, die USA seien drauf und dran, zu verlieren.

Anzeige

„China wird das KI-Rennen gewinnen“

Mit dieser Aussage im Rahmen des Future of AI Summit im Gespräch mit der Financial Times sorgte Huang schon vor zwei Tagen für Aufsehen. Laut dem Bericht, ist er der Meinung, dass der Fortschritt im Westen durch „Zynismus“ behindert wird, es aber eigentlich mehr Optimismus benötige (Quelle: Financial Times).

Der Nvidia-Chef kritisierte unter anderem neue KI-Regeln in einigen US-Bundesstaaten und verwies auf China, wo die Konkurrenz durch weniger Vorschriften, nicht so ausgebremst werden würde. Dazu kommen die Energiesubventionen in China, wodurch es für lokale Firmen günstiger ist, auf heimische KI-Chips zu wechseln. Laut der Financial Times habe Peking die Stromkosten für einige der größten Rechenzentren des Landes um bis zu 50 Prozent reduziert. Das dürfte auch am rasanten Ausbau der erneuerbaren Energien liegen.

Dass chinesische Firmen zu lokalen Alternativen wechseln, wird durch die Exportbeschränkungen der USA noch verstärkt. Nvidia darf ihre besten KI‑Chips aktuell nicht nach China verkaufen. Anfang November erklärte President Trump gegenüber dem amerikanischen Sender CBS (Quelle: CBS): „Die fortschrittlichsten Technologien werden wir niemandem außer den Vereinigten Staaten überlassen.“

Anzeige

Nvidia-Chef rudert ein wenig zurück

Huang entschärft seine Aussage, in der er China als KI-Gewinner prognostiziert, ein wenig mit einer Erklärung auf X (Quelle: X). Dort heißt es: „Wie ich schon lange gesagt habe, ist China im Hinblick auf KI nur Nanosekunden hinter Amerika. Es ist wichtig, dass Amerika dieses Rennen gewinnt, indem es voranprescht und Entwickler weltweit für sich gewinnt.“

Dass sich der Chef des Chipherstellers geringere Energiekosten und weniger Regulierungen wünscht, ist natürlich keine rein altruistische Forderung. Von möglichen Energiesubventionen, dem Ende von Exportverboten und weniger Vorschriften in den USA profitiert natürlich Nvidia als Unternehmen enorm.