Nvidia hat keine Wahl: Die neue RTX 5090 ist so schlecht wie noch nie

Was macht man, wenn die eigene Hochleistungs-GPU zu gut für den chinesischen Markt ist? Man baut sie einfach schlechter.

Der Chipgigant Nvidia hat seine neue GeForce RTX 5090D v2 speziell für den chinesischen Markt vorgestellt. Die Grafikkarte ist die direkte Antwort auf die verschärften US-Sanktionen, die den Verkauf des ursprünglichen Modells in China unmöglich machten. Mit einem Preis von umgerechnet 1.970 Euro (16.499 Renminbi Yuan) bleibt die neue Version trotz deutlicher technischer Downgrades in vielen Bereichen auf dem Niveau ihres Vorgängers – aber bei der KI-Leistung und dem Speicher gibt’s harte Einschnitte.

RTX 5090D v2: Schlechtere Hardware, um US-Sanktionen zu umgehen

Die auffälligsten Änderungen betreffen den Videospeicher: Statt üppiger 32 GB VRAM müssen sich Käufer mit 24 GB GDDR7-Speicher begnügen. Auch das Speicherinterface wurde von 512 auf 384 Bit gestutzt, was die maximale Speicherbandbreite von 1.792 GB/s auf 1.344 GB/s reduziert.

Trotz der technischen Einschränkungen scheint die Gaming-Performance nur minimal zu leiden. Erste Tests zeigen einen Leistungsrückgang von lediglich zwei Prozent gegenüber dem Originalmodell (Quelle: EXPReview). Die GPU-Architektur bleibt dabei unverändert, allerdings wurden die KI-Fähigkeiten durch Firmware-Beschränkungen gedrosselt, um den US-Exportbestimmungen zu entsprechen.

Nvidia will China nicht aufgeben

Die Produktion der RTX 5090D v2 beweist: Nvidia bemüht sich darum, auch unter erschwerten Bedingungen im wichtigen chinesischen Markt präsent zu bleiben.

Während das Unternehmen laut der Gerüchteküche bereits an den Super-Modellen der RTX-5000-Serie arbeitet, gibt’s für China also mit der RTX 5090D v2 das wohl schlechteste Sondermodell der RTX 5090 zu kaufen – und zwar zum gleichen Preis der technisch hochwertigeren RTX 5090D.