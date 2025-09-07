O’zapft is! Bayrisch verstehen wie ein echter Wiesn-Profi

Servus und habe die Ehre! Vom 20. September bis 5. Oktober 2025 steigt in München wieder die Wiesn – das größte Volksfest der Welt! Obwohl auf dem Oktoberfest kaum noch jemand ausschließlich Bairisch spricht, schadet es nicht, ein paar wichtige Ausdrücke zu kennen.

Bayrisch für Wiesn-Touristen

Bayern ist ein ganz eigener Kosmos – manchmal scheint die Zeit einfach stehen geblieben zu sein. Die Verwirrung von Besuchern wird oftmals nur noch größer, wenn sie mit dem Dialekt konfrontiert werden. Nur selten kann man sich notgedrungen Begriffe herleiten, zu oft bleibt dem Außenstehenden nur, drauflosraten.

Falls ihr euch auf dem Weg in die Hauptstadt der weltoffenen Herzlichkeit, bayrischen Tradition und gut münchnerischen Grantlerei aufmacht, könnt ihr hier euer Dialekt-Repertoire auffrischen. Die folgenden Sprüche sollen allerdings eher zum Verständnis dienen und sind mit Vorsicht zu genießen, schließlich ist „a Backer'l Fotzen glei aufg'rissen“ – besonders nach der ein oder anderen Maß Bier. Für „a gscheide Gaudi“ ist der Münchner jedoch immer zu haben.

Um das Oktoberfest auch für „Preissn-Gschwerl“ verständlich zu machen, findet ihr natürlich auch die entsprechende Übersetzung oder Erklärung.

Wichtige Vokabeln für die Wiesn

O´zapft is !: Eröffnungsspruch zum Münchner Oktoberfest

!: Eröffnungsspruch zum Münchner Oktoberfest Gaudi : Spaß

: Spaß Hock di her da! : Setz dich zu uns

: Setz dich zu uns „ Oans, zwoa, drei Gsuffa! “: „Eins, zwei, ausgetrunken!“ (Wiesn-Trinkspruch)

“: „Eins, zwei, ausgetrunken!“ (Wiesn-Trinkspruch) Servus beianand, Griasgott oder Griasdi : Herzliche Begrüßungen: Servus miteinander und Grüß Gott!

: Herzliche Begrüßungen: Servus miteinander und Grüß Gott! A Hendl, a Brezn und an Obatzdn, bittschen.: Ein Hähnchen, eine Brezel und etwas angemachter Käse, bitte.

Ein Hähnchen, eine Brezel und etwas angemachter Käse, bitte. No a Maß, bittschen: Noch einen Liter Bier, bitte.

Noch einen Liter Bier, bitte. Oans, zwoa, drei, g’suffa: Trinkspruch, oftmals an das Lied „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ angehängt.

Trinkspruch, oftmals an das Lied „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ angehängt. Wo isn as Haisl?: Wo finde ich denn die Toilette?

Bass auf, dass da dei Rotzgloggn ned de Fias obschlogt : Pass auf, deine Nase läuft.

: Pass auf, deine Nase läuft. I hob an Suri: Einen leichten Rausch haben.

Einen leichten Rausch haben. Wos sogsd? Oder Hah?: Wie bitte?

Oder Wie bitte? Glei foid da Wadschnbam um oder A Backerl Fotzn is glei aufgrissn : Gleich gibt es ein paar Ohrfeigen.

oder : Gleich gibt es ein paar Ohrfeigen. I bin doch ned auf der Brennsuppn daher gschwumma!: Ich bin doch nicht blöd!

Ich bin doch nicht blöd! Mogst a Brezn?: Möchtest du eine Brezel?

Möchtest du eine Brezel? Mogst a Busserl?: Möchtest du einen Kuss?

Möchtest du einen Kuss? I mog di!: Ich mag dich!

Ich mag dich! Kinna dad i scho, oba meng dua i ned: Ich könnte schon, aber ich möchte nicht.

Ich könnte schon, aber ich möchte nicht. Hau di hera, dann samma mehra: Setz dich hin, dann sind wir mehr.

Setz dich hin, dann sind wir mehr. Kopf houch, wenn da Hois aa dreckad is: Kopf hoch, es wird schon wieder.

Kopf hoch, es wird schon wieder. Liaba an Bauch vom saufa, ois an Buckl vom arbatn: Lieber ein Bauch vom Trinken, als einen Buckel vom Arbeiten.

Weitere Tipps für den Oktoberfest-Besuch 2025

Etz habt's an kloana Überblick über a weng bajuwarische Begrifflichkeiten kriegt. A paar Tipps hätt ma dann doch no fia eich:

Ihr brauchts koa Tracht ned . Zumeist machts ihr Bayern bloß betroffen mit eurer Plastik-Lederwix. Zudem schaugts aus wia a Voidepp.

. Zumeist machts ihr Bayern bloß betroffen mit eurer Plastik-Lederwix. Zudem schaugts aus wia a Voidepp. Reissts eich zam. D'Maß kost auf da Wiesn fast 15 Euro. Weda eier Gäidbeidl no euer Leber dankt's eich, wennst nach da 5. Maß unterm Disch liegst. Andererseits is a hoibada Rausch a a nausgschmissns Gäid.

D'Maß kost auf da Wiesn fast 15 Euro. Weda eier Gäidbeidl no euer Leber dankt's eich, wennst nach da 5. Maß unterm Disch liegst. Andererseits is a hoibada Rausch a a nausgschmissns Gäid. Lasst's eich ned lump'n und gebt's a Trinkgäid . Knausert brauch ma bei de Bedienungen ned sei, die trag'n allawei 16 Maßn und laffa um die 20 km am Doch

. Knausert brauch ma bei de Bedienungen ned sei, die trag'n allawei 16 Maßn und laffa um die 20 km am Doch Diskutierts ned mit da Sicherheit . Ansunst'n hat da Wiesn-Doch schnöi a End.

. Ansunst'n hat da Wiesn-Doch schnöi a End. Schaut's, dassd de letzte U-Bahn dawischt's. Taxis, Uber und Rikschas genga an da Wiesn gscheid ins Gäid.

