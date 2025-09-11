o2 haut raus: PS5 mit Fortnite & fetter Samsung-Glotze für 1 Euro im Tarif-Paket

Der Sommer neigt sich dem Ende zu und die Tage werden wieder kürzer – perfekte Bedingungen also, um zu zocken. Wer sich dafür noch mit einer PS5 samt 4K-Fernseher ausstatten möchte und zugleich einen Handyvertrag gebrauchen kann, sollte jetzt bei o2 vorbeischauen.

Im Angebot ist ein Tarif-Paket der besonderen Art: Ihr bekommt diesmal nicht ein Handy zum Mobilfunkvertrag, sondern die PlayStation 5 Digital Edition Slim im Fortnite Bundle und den Samsung-TV GU65DU7170 mit 65 Zoll für nur 1 Euro Zuzahlung (Angebot bei o2 ansehen). Der zugehörige Tarif "o2 Mobile M" beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat sowie 30 GB 5G-Datenvolumen, das sich jedes Jahr um weitere 5 GB erhöht – ohne Mehrkosten.

Bei einer Laufzeit von 24 Monaten beträgt die Grundgebühr für den Vertrag 54,99 Euro. Ihr habt alternativ die Möglichkeit, den Vertrag mit 39,99 Euro über 36 Monate abzubezahlen. In beiden Fällen ein guter Deal, weil ihr unterm Strich weniger bezahlt als für die Geräte und den Tarif separat. Unsere Beispielrechnung bezieht sich auf die Variante mit 24 Monaten Laufzeit, weil die Gesamtkosten niedriger sind als bei der Ratenzahlung über 36 Monate.

Die Details des Tarifs im Überblick

Netz: o2

Tarif: Mobile M

Allnet- und SMS-Flat

30 GB 5G -Datenvolumen (max. 300 MBit/s), jedes Jahr 5 GB kostenlos dazu

-Datenvolumen (max. 300 MBit/s), jedes Jahr 5 GB kostenlos dazu EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

PS5 und Samsung-TV mit Vertrag bei o2: Darum lohnt sich das Angebot

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick:

24 × 54,99 Euro monatliche Grundgebühr = 1.319,76 Euro

monatliche Grundgebühr = 1.319,76 Euro Einmalige Kosten: 1 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 39,90 (Versand) = 80,89 Euro

1 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 39,90 (Versand) = 80,89 Euro Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 1.400,65 Euro

(monatl. und einmalige Kosten addiert): 1.400,65 Euro Gerätewerte (laut Preisvergleich): 650 Euro (Samsung-TV) + 450 Euro (PS5-Bundle) = 1.100 Euro

(laut Preisvergleich): 650 Euro (Samsung-TV) + 450 Euro (PS5-Bundle) = 1.100 Euro Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte): 300,65 Euro

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte): 300,65 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat: 12,53 Euro

Der Samsung-TV GU65DU7170 kostet im Preisvergleich aktuell mindestens 650 Euro inklusive Versand. Das PS5-Bundle mit Fortnite schlägt mit ca. 450 Euro zu Buche. Zieht man diese Werte von den Gesamtkosten des Tarif-Bundles über 24 Monate Mindestlaufzeit ab, wird klar, dass ihr effektiv nur 12,53 Euro im Monat für den reinen Tarif zahlt. Das ist sehr günstig für die gebotene Leistung.

Zum Vergleich: Ohne Zugaben kostet der "o2 Mobile M"-Tarif aktuell 19,99 Euro statt regulär 29,99 Euro im Monat. Ihr spart also über 7 Euro jeden Monat und könnt den Fernseher sowie die PS5 bequem in Raten abbezahlen. Die Rechnung geht allerdings nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt.