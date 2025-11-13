Obi verkauft jetzt ein unverzichtbares Auto-Zubehör für 9,99 Euro

Für unter 10 Euro bekommt ihr ein Auto-Gadget, das euch im Alltag viel Ärger ersparen kann.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

In einigen Obi-Märkten bekommt ihr aktuell die elektronische Parkscheibe von Cartrend für nur 9,99 Euro. Das Gerät stellt die Ankunftszeit automatisch ein, sobald euer Fahrzeug parkt, und erspart euch so das manuelle Hantieren mit der klassischen blauen Pappscheibe. Wichtig ist jedoch, dass es sich um ein lokales Angebot handelt und der Preis je nach Standort variieren kann.

In Stuttgart kriegt ihr die Parkscheibe gerade noch zum Aktionspreis. (© Screenshot GIGA)

Keinen Obi in der Nähe, der das Gerät zum Aktionspreis anbietet? Bei Amazon kriegt ihr die Parkuhr für ein paar Euro mehr:

Digitale Parkuhr mit KBA-Zulassung Automatische Einstellung der Parkzeit durch Bewegungssensor, mit Nachtpark-Funktion und SOS-Notfalllicht. Inkl. Batterie und Montagematerial. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 16:37 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich die Parkscheibe bei Obi?

Für alle, die regelmäßig in Zonen mit Parkscheibenpflicht unterwegs sind und das Einstellen der Uhrzeit oft vergessen – die Automatik ist hier ein echter Segen.

Für Fahrerinnen und Fahrer, die Wert auf Komfort legen und ihr Auto gerne mit kleinen, praktischen Helfern ausstatten, die den Alltag erleichtern.

Nicht geeignet ist das Gerät für Leute, die nur äußerst selten eine Parkscheibe benötigen und für die sich die Anschaffung und der Batteriewechsel nicht lohnen.

Die digitale Parkuhr kann vor allem vergessliche Autofahrer vor einem Knöllchen bewahren. Die Batterien und Klebepads, die ihr zum Anbringen in eurer Autoscheibe benötigt, sind Teil des Lieferumfangs.

Worauf ihr beim Kauf einer Parkscheibe achten müsst, erklärt euch Frank im Video:

Laut Hersteller sollen die Batterien der digitalen Parkuhr rund drei Jahre lang halten – einige Kunden erwähnen online jedoch, dass die vom Hersteller bei ihnen meist schneller den Geist aufgeben. Zum Einsatz kommen CR2450-Knopfzellen (bei Amazon anschauen), diese können immerhin kinderleicht ausgetauscht werden.

Anzeige

Der Normalpreis für solche Gadgets liegt oft deutlich höher, Obi selbst gibt einen ursprünglichen Preis von 19,99 Euro an – in der Regel findet ihr das Gerät aber ein paar Euro günstiger im freien Handel.

Leider ist der Preis von 9,99 Euro nicht in allen Obi-Filialen verfügbar. Während die Parkscheibe beispielsweise in Stuttgart so stark reduziert ist, kostet sie in Leipzig 11,99 Euro. Prüft vor dem Kauf also unbedingt online die Verfügbarkeit und den Preis in eurem lokalen Obi-Markt. Gut zu wissen: Eine Online-Reservierung zur Abholung im Markt ist aber möglich.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.