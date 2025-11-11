☮ oder ✌? Das steckt wirklich hinter dem Peace-Symbol – und so schreibt man es ganz einfach am PC oder Handy

Das Peace-Zeichen zählt zu den bekanntesten Symbolen der Welt und steht für Frieden, Freiheit und gewaltfreien Protest. Es existiert in zwei verbreiteten Formen: als gezeichnetes Symbol (☮, ein Kreis mit einem senkrechten Strich und zwei schrägen Linien nach unten) und als Gestenform, also das mit den Fingern gezeigte „V“✌.

Das Friedenszeichen besteht aus einem Kreis, in dem sich ein senkrechter Strich befindet, von dem zwei schräge Linien nach unten verlaufen. Das Peace-Zeichen im Kreis trägt auch die offizielle Bezeichnung CND-Symbol. Es wurde 1958 vom britischen Künstler Gerald Holtom anlässlich einer britischen Kampagne zur nuklearen Abrüstung kreiert und beim Ostermarsch in London vor dem Atomwaffenforschungszentrum das erste Mal präsentiert.

☮ Was bedeutet das Peace-Zeichen?

Holtom bediente sich beim Peace-Zeichen beim Winkeralphabet (PDF mit Erklärung bei der Uni Wuppertal). Dieses wurde in Zeiten vor den Funkgeräten insbesondere für die Kommunikation zwischen Schiffen verwendet. Das Peace Zeichen setzt sich dabei aus den Winkersymbolen für das N (für „nuclear“) und das D („disarmament“ – „Abrüstung“) zusammen. Auch Martin Luther King verwendete das Peace-Symbol für seine Friedensbewegungen. Ebenso fand dieses Verwendung im Vietnamkrieg und in der 68-er Bewegung. Im Unicode findet sich das CND-Friedensymbol bei U+262E als PEACE SYMBOL.

Unterschied zwischen Kreis ☮ und Finger ✌

Die Finger-Version des Peace-Zeichens, also das mit der Hand geformte „V“, hat einen etwas anderen Ursprung. Es stammt aus dem Zweiten Weltkrieg, als der britische Premierminister Winston Churchill das „V“ für „Victory“ (Sieg) verwendete. In den 1960er-Jahren übernahmen Friedensbewegungen das Zeichen, wandelten seine Bedeutung jedoch um: Aus dem Symbol des Sieges wurde eines des Friedens und der Hoffnung. Vor allem in den USA wurde das „Peace-V“ zu einem Ausdruck des Widerstands gegen den Vietnamkrieg.

Peace-Zeichen am PC für Word, Facebook und Co.

Um das Peace-Zeichen mit der Tastatur zu schreiben, müsst ihr mit der Alt-Taste und dem Ziffernblock rechts auf der Tastatur arbeiten. Haltet die Alt-Taste gedrückt und gebt den Zahlencode 9774 ein.

Peace-Zeichen mit der Tastatur schreiben: Alt (links) + 9774 (Ziffernblock)

Ihr könnt das Peace-Zeichen auch bei Facebook schreiben (© Screenshot GIGA)

Wollt ihr das Peace-Zeichen am PC nur einmal verwenden, zum Beispiel für eine Facebook-Nachricht, könnt ihr es euch hier kopieren und im Zieldokument einfügen: ☮.

Am Smartphone findet ihr das Peace-Symbol auch in der Emoji-Übersicht: ☮️. Um es schnell zu finden, gebt in der Emoji-Suche „Frieden“ ein, dann wird es vorgeschlagen. Alternativ sucht ihr nach „Finger“ und wählt die ✌ „V“-Version.

