Öffnungszeiten an Fronleichnam: Wo ist Feiertag?

Morgen ist Fronleichnam. Im Gegensatz zu Feiertagen wie Christi Himmelfahrt oder Karfreitag ist der Feiertag nur auf einzelne Bundesländer beschränkt. Wo kann man morgen einkaufen?

Öffnungszeiten an Fronleichnam

Fronleichnam ist ein katholisches Fest. Daher handelt es sich nur in Bundesländern mit überwiegend katholischem Hintergrund um einen freien Tag. Das gilt für diese Bundesländer:

Baden-Württemberg

Bayern

Hessen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Thüringen und Sachsen: Nur einzelne, katholisch geprägte Gemeinden

Wohnt ihr in einem der genannten Bundesländer, müsst ihr euch auf geschlossene Läden einstellen. In allen anderen Gebieten wie Berlin ist morgen kein gesetzlicher Feiertag und Geschäfte haben wie an einem normalen Donnerstag geöffnet. Das gilt für diese Bundesländer:

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Was ist Fronleichnam?

Der Tag bedeutet übersetzt etwa „Leichnam Gottes“ oder „Leichnam des Herrn“ und richtet sich an das letzte Abendmahl von Jesus Christus und seinen Jüngern. Dieses fand statt, bevor Jesus gekreuzigt wurde. Der Tag wird von der Kirche erst nach Ostern, also nach seiner Auferstehung, gefeiert.

Fronleichnam-Kalender 2025

Fronleichnam findet immer am Donnerstag statt. Hier seht ihr die Datumsangaben für die nächsten Jahre:

Fronleichnam 2025 19.06.2025 (Donnerstag) Fronleichnam 2026 04.06.2026 (Donnerstag) Fronleichnam 2027 27.05.2027 (Donnerstag)

Was bedeutet Fronleichnam?

Das Wort „Fronleichnam“ setzt sich aus dem altdeutschen Wort „Fron“ und „Leichnam“ zusammen. „Fron“ stammt vom Wort „Fro“, was „Herr“, „Gott“ beziehungsweise auch „Christus“ bedeutet. Im Gegensatz zu „Leiche“ bezeichnet das Wort „Leichnam“ ausschließlich menschliche Verstorbene. Fronleichnam bedeutet also „Leichnam des Herrn“ / „Leichnam Gottes“. Gemeint ist damit etwa auchbeim Frondienst – also beim Gottesdienst – die Hostie, die mit den Worten „Der Leib Christi“ begleitet wird. Daher heißt im Englischen der Tag des Fronleichnam nach der lateinischen Bezeichnung „Corpus Christi“.

Katholischer Feiertag

Fronleichnam bedeutet „Leichnam des Herrn“

Der Feiertag ist immer am Donnerstag, am 60. Tag nach Ostersonntag

Fronleichnam fällt frühestens auf den 21. Mai und spätestens auf den 24. Juni

Fronleichnam ist nicht in allen Ländern ein gesetzlicher Feiertag

Fronleichnam: Wer hat frei?

Die katholische Kirche feiert mit Fronleichnam die Gegenwart von Jesus Christus in Form einer heiligen Messe, oft auch an öffentlichen Plätzen mit geschmückten Straßenzügen. Die Feier bezieht sich dabei auf das letzte Abendmahl von Jesus und seinen Jüngern, das laut niedergeschriebener Geschichte einen Tag vor seiner Kreuzigung stattfand.

Aus Respekt vor diesem Tag wird Fronleichnam daher nicht chronologisch gefeiert, also nicht vor Ostern. Stattdessen wird Fronleichnam erst 60 Tage nach Ostern gefeiert.

Fronleichnam ist gesetzlicher Feiertag in:

In diesen Bundesländern sind Supermärkte, Discounter und die meisten Geschäfte am Donnerstag geschlossen. Geöffnet haben oft nur Tankstellen, Bahnhofs-Shops und Ähnliches. Bäckereien haben größtenteils nur vormittags geöffnet. Viele Leute aus NRW oder Hessen fahren an Fronleichnam für Einkäufe zum Beispiel nach Niedersachsen oder Rheinland-Pfalz, wo die Regelung anders ist, je nachdem, wo Feiertag ist und wo nicht.