Öffnungszeiten an Rosenmontag 2025: Haben an Karneval Geschäfte offen?

Helau, Alaaf! Traditionell geht es im Februar auf den Straßen Deutschlands drunter und drüber, wenn sich Büromenschen, Arbeiter, Schüler und alle anderen aus ihrer Alltagskleidung wagen und verkleiden. Rosenmontag 2025 steht an und somit steigt der Höhepunkt der Karnevalsaison. Haben am Rosenmontag die Geschäfte offen?

In diesem Jahr liegt Rosenmontag auf dem 3. März. Wie sieht es mit den Ladenöffnungszeiten aus? Kann man am Montag einkaufen gehen?

Haben Geschäfte an Rosenmontag offen?

Zwar wird Karneval in vielen Gebieten Deutschlands gefeiert. Es gibt in diesem Zeitraum aber keine offiziellen Feiertage. Auch Rosenmontag ist also ein normaler Werktag. Trotzdem kann es in einzelnen Gebieten verkürzte Öffnungszeiten in Geschäften und Büros geben. Teilweise sind ganze Einrichtungen an Rosenmontag auch geschlossen.

Eine generelle Regel gibt es für Deutschland aber nicht. Vor allem in den Hochburgen Köln und Düsseldorf kann es sein, dass Supermärkte geschlossen haben. Dabei kann jedes Geschäft selbst entscheiden, ob es an Rosenmontag öffnet oder nicht. Anstatt ganz zu schließen, sind auch verkürzte Öffnungszeiten bis 13 Uhr denkbar. Wie es bei eurem Lieblingssupermarkt aussieht, erfahrt ihr meistens aber nur direkt vor Ort oder im Webangebot eures lokalen Geschäfts. Neben Supermärkten sind auch Büros und Ämter betroffen. Auch hier steht ihr möglicherweise also am Montag vor verschlossenen Türen. Wohnt ihr außerhalb einer Karnevalshochburg und habt in Köln und Co. Geschäftspartner, kann es sein, dass ihr dort montags niemanden erreicht. In Städten in Berlin, wo Karneval so gut wie keine Rolle spielt, gibt es keine veränderten Öffnungszeiten. Nach Rosenmontag sollte es dann auch in den Fastnachtshauptstädten wieder mehr oder weniger geregelt weitergehen.

Wann ist Karneval 2025 & 2026?

Die Karnevalszeit bezeichnet die letzten Tage, an denen noch einmal die Sau rausgelassen werden kann, bevor es in die Fastenzeit vor Ostern geht.

Der Startschuss für Karneval ist nicht der Zeitraum um Rosenmontag. Vielmehr beginnt das bunte Treiben bereits im jeweiligen Vorjahr, nämlich immer am 11. November um 11:11 Uhr .

. Der Termin geht auf den Martinstag zurück, der in früheren Tagen eine zweiwöchige Fastenzeit einleitete.

Seinen Höhepunkt erreicht die Karnevalszeit in der Regel im Februar. Dann wird noch einmal in den Tagen vor Aschermittwoch ordentlich gefeiert.

Mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit, das bunte Treiben sollte dann ein Ende finden.

Der Tag liegt immer 40 Tage und 6 Wochen vor Ostern.

2025 findet Rosenmontag am 3. März statt.

2026 ist Rosenmontag etwas früher. Das Datum ist der 16.02.

Hinweis: Die Tage rund um Karneval sind keine öffentlichen Feiertage. Es gibt aber Gegenden, an denen steht das „normale Leben“ still und es wird wild gefeiert. In Karnevalshochburgen kann es also vor allem an Rosenmontag zu veränderten Öffnungs- und Bürozeiten kommen.

Weiberfastnacht leitet die heiße Phase der Karnevalssaison ein. Der Tag findet immer am Donnerstag vor Rosenmontag statt. Traditionell stürmen dann Frauen Rathäuser, Büros und Co., um dort symbolisch die Führung zu übernehmen. Auch das Abschneiden von Krawatten gehört zu den Bräuchen an Weiberfastnacht. Auf Kölsch „Wieverfastelovend“ bezeichnet, geht der Ursprung des Tages ins Mittelalter zurück.

Wann ist Karneval? Termine für die nächsten Jahre

Der Termin für Karneval, Weiberfastnacht und Rosenmontag variiert jedes Jahr. Bei Aschermittwoch handelt es sich um einen unregelmäßigen Feiertag ohne festen Termin. Die Frage „Wann ist Karneval“ lässt sich für jedes Jahr leicht beantworten, schließlich lässt sich der Termin leicht ermitteln. Dafür muss man allerdings wissen, wann Ostern ist.

Aschermittwoch findet immer genau 46 Tage vor Ostern statt.

findet immer statt. Bei uns erfahrt ihr ausführlich, wie man Ostern berechnen kann.

Carl Friedrich Gauß entwickelte im Jahr 1800 die Osterformel. Ostersonntag findet immer nach dem 1. Vollmond nah dem Frühlingsanfang statt.

Die Termine für die nächsten Karnevalssaisons:

Wann ist Karneval / Karnevalszeit 2025?

Weiberfastnacht: Donnerstag, 27. Februar 2025

Rosenmontag: Montag, 27. Februar 2025

Aschermittwoch: Mittwoch, 3. März 2025

Wann ist Karneval / Karnevalszeit 2026?

Weiberfastnacht: Donnerstag, 12. Februar 2026

Rosenmontag: Montag, 16. Februar 2026

Aschermittwoch: Mittwoch, 18. Februar 2026

Wann ist Karneval / Karnevalszeit 2027?

Weiberfastnacht: Donnerstag, 04. Februar 2027

Rosenmontag: Montag, 08. Februar 2027

Aschermittwoch: Mittwoch, 10. Februar 2027

