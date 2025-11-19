Ölstand beim Auto richtig messen: So gelingt es euch

Der Ölstand im Motor eures Autos sollte regelmäßig kontrolliert werden, besonders bei älteren Fahrzeugen. Wie das geht und wie ihr das Öl auffüllen könnt, erklären wir euch hier.

Ölstand beim Auto messen: So geht es

Um ein zuverlässiges Ergebnis zu bekommen, sollte der Motor betriebswarm sein. Ist dies nicht der Fall, fahrt ihr etwa zehn Kilometer und stellt das Auto dann für zwei bis fünf Minuten ab.

Achtet darauf, dass euer Fahrzeug auf einer ebenen Fläche steht. Schaltet den Motor ab und öffnet die Motorhaube. Nun sucht ihr den Ölmessstab. Dieser kann sich je nach Modell an unterschiedlichen Stellen befinden.

Ist euer Auto relativ neu, kann es sein, dass ihr gar keinen Messstab habt. Hier findet die Messung elektronisch statt. Die Werte sind im Bordcomputer vermerkt. Schaut in die Betriebsanleitung eures Fahrzeuges, damit ihr diese Information findet.

Zieht nun den Messstab heraus und wischt ihn mit einem sauberen, trockenen Tuch ab. Steckt ihn wieder komplett in die Öffnung, um ihn dann erneut herauszuziehen.

Es befinden sich zwei Markierungen an dem Messstab. Meist steht hier auch „Min“ und „Max“. Idealerweise sollte sich der Ölfilm mittig zwischen diesen Markierungen befinden (Quelle: ADAC).

Seht euch dieses Video auf YouTube an, wie ihr den Ölstand messen könnt.

Wann müsst ihr das Öl auffüllen und wie geht das?

Das Öl muss nachgefüllt werden, wenn der Ölstand am Messstab eher zum „Min“ tendiert. Auch wenn die gelbe Ölkontrollleuchte angeht, solltet ihr bei nächster Gelegenheit das Motorenöl auffüllen.

Leuchtet diese Lampe allerdings rot, dann müsst ihr sofort anhalten und das Öl nachfüllen. Der Motoröldruck ist zu niedrig und es droht ein Motorschaden, wenn ihr diese Warnung nicht beachtet.

Verwendet nur Motorenöl, welches für euer Auto geeignet ist. Anweisungen dazu findet ihr im Betriebshandbuch.

Der Bereich zwischen den Markierungen „Min“ und „Max“ entspricht etwa der Nachfüllmenge von einem Liter Motoröl. Habt ihr versehentlich zu viel Öl nachgefüllt, ist das in der Regel nicht so schlimm, solange es sich nur um eine geringfügige Menge handelt. Ist es aber reichlich zu viel, müsst ihr die überschüssige Menge wieder ablassen.

Sollte sich nach einigen gefahrenen Kilometern der Ölstand selbständig erhöhen, könnte ein Problem mit der Ölverdünnung vorliegen. Möglicherweise gelangt unverbrannter Kraftstoff oder Wasser in den Ölkreislauf. In diesem Fall müsst ihr dringend eine Werkstatt aufsuchen.

Tipps rund um das Motorenöl

Achtet darauf, dass bei einer Ölkontrolle der Motor eures Autos nicht kalt ist. In diesem Fall ist das Öl nicht richtig verteilt und das Ergebnis kann ungenau sein.

Ebenso solltet ihr Messungen direkt nach dem Abstellen des Motors vermeiden. Das Öl ist dann noch im Umlauf und eine Messung fällt daher weniger genau aus.

