OGG-Dateien in MP3 umwandeln: Schnelle Anleitung für kostenlose Konvertierung

OGG-Dateien sind ein Audioformat von vielen, wer seine Musik oder Sprachaufnahmen lieber ins gängige MP3-Format umwandeln möchte, benötigt dafür keinen teuren Konverter. Die meisten Nutzer haben, ohne es zu wissen, bereits ein passendes Programm auf ihrem Rechner. Wie ihr kostenlos und schnell die OGG-Dateien in MP3 konvertiert, erfahrt ihr hier.

Mit dem VLC Media Player OGG in MP3 konvertieren

Die Umwandlung von OGG- in MP3-Dateien gelingt mit dem VLC Media Player fast mühelos. Der kostenlose und vielseitige Player ist für Windows, macOS und Linux verfügbar. Vielleicht habt ihr ihn ja sogar bereits auf eurem Computer installiert.

Standardmäßig konvertiert der VLC Media Player MP3-Dateien jedoch mit einer Bitrate von nur 128 kbit/s. Deswegen sollte man beim ersten Mal die Bitrate anpassen. Diese Einstellungen bleiben dann für zukünftige Konvertierungen gespeichert.

Startet den VLC-Media-Player auf eurem Computer. Klickt im Menü auf „Medien“ und wählt im Dropdown-Menü „Konvertieren/Speichern …“ an.

Alternativ nutzt die Tastenkombination [Strg] + [R]. Unter „Dateiauswahl“ klickt ihr auf den Button „+ Hinzufügen“ und wählt die gewünschten OGG-Dateien auf eurem Computer aus.

Alternativ könnt ihr die Audiodateien aber auch per „Drag and Drop“ in das Fenster ziehen. Klickt anschließend auf den Button „Konvertieren / Speichern“. Fügt die entsprechenden Audiodateien ein und wählt dann „Audio - MP3“ als Zielformat (© GIGA) Unter „Einstellungen“ findet ihr den Punkt „Profil“. Wählt im Dropdown-Menü jetzt „Audio - MP3“ aus. Falls ihr erstmalig OGG-Dateien ins MP3-Format konvertiert, klickt zuerst auf das Schraubenschlüssel-Symbol .

. Wählt hier den Reiter „Audiocodec“ an und gebt bei Bitrate 256 oder 320 kbit/s ein.

an und gebt bei Bitrate oder ein. Bestätigt die Änderungen, indem ihr auf den Button „Speichern“ drückt. Vor dem ersten Konvertierungsvorgang solltet ihr die Grundeinstellungen für den MP3-Codec anpassen. (© GIGA) Wenn ihr eine einzelne Datei konvertiert, klickt auf die Schaltfläche „Durchsuchen“ und wählt den Speicherort wie Namen der Zieldatei aus. Abschließend klickt ihr auf den Button „Start“, um den Konvertierungsvorgang zu beginnen.

OGG-Dateien mit Online-Konvertern auch am Handy umwandeln

Unterwegs oder auf Geräten ohne VLC-Installation (z. B. Arbeitsrechner) eignen sich Online-Konverter wie online-audio-converter, freeconvert oder online-convert. Durch den Up- und Download jeder Datei empfehlen wir diese aber eher für einzelne beziehungsweise wenige Dateien.

Zusätzlich sollte man im Hinterkopf behalten, dass beispielsweise private Sprachnachrichten besser nicht mit den Online-Diensten konvertiert werden sollten, da ihr sie dafür schließlich auf fremde Servern hochladen müsst.