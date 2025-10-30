Ohne Ausweis keine App: Google zieht im Play Store die Zügel an

Google greift in ersten Ländern durch.

Wer künftig bestimmte Apps aus dem Play Store haben will, muss erst sein Alter nachweisen. Betroffen sind Inhalte mit Altersfreigabe ab 18 Jahren. Ohne Verifizierung bleibt der Zugriff verwehrt.

Google führt Altersnachweis im Play Store ein

Erste Nutzer des Play Stores sehen gerade Hinweise auf ein neues Altersverifikationssystem. Demnach reicht Google das im Konto hinterlegte Geburtsdatum nicht mehr. Stattdessen verlangt das System ein offizielles Dokument, ein Selfie, die Eingabe von Kreditkarteninfos oder die Altersbestätigung über einen externen Dienstleister.

Die Maßnahme steht anscheinend im Zusammenhang mit neuen gesetzlichen Vorgaben. In mehreren US-Bundesstaaten sowie in Großbritannien gelten inzwischen strengere Regeln für den Zugang zu bestimmten digitalen Inhalten. Google reagiert darauf mit der Einführung einer neuen Alterskontrolle.

Wer sich weigert, das Alter zu bestätigen, kann manche Apps nicht mehr installieren. Ob darüber hinaus weitere Einschränkungen drohen, ist bislang nicht bekannt. Google hat sich offiziell nicht zu dem Thema geäußert (Quelle: Android Headlines). Auch bleibt derzeit noch unklar, ob Google den Altersnachweis weltweit einführt.

Play Store: Neue Regel, altes Problem

Für Nutzer bedeutet die neue Maßnahme einen zusätzlichen Schritt mit potenziellen Risiken. Das Hochladen sensibler Daten dürfte sicher nicht bei allen gut ankommen. Zwar bietet Google mehrere Optionen zur Altersverifikation an, doch die Datenerfassung selbst lässt sich anscheinend nicht verhindern, wenn Nutzer bestimmte Apps herunterladen wollen.

Bei YouTube und der Google-Suche verfolgt der Konzern ähnliche Strategien zur Altersüberprüfung. Dabei kam es in der Vergangenheit vereinzelt zu Fehlentscheidungen durch automatisierte Systeme. Erwachsene Nutzer, deren Alter die KI nicht eindeutig erkannte, wurden zumindest zeitweise ausgesperrt.