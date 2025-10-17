Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. Ohne nerviges Kabel, ohne Bohren: Diese Wandleuchte von Bonprix ist ein Multitalent

Michaela Wolters
4 min Lesezeit
Paket mit Bonprix-Logo.
Diese Wandleuchte überzeugt mit dekorativem Würfeldesign, kabelloser Montage und vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten. (© IMAGO / Lobeca / Bildbearbeitung GIGA)
Die Trio Akku-Wandleuchte spendet nicht nur zuverlässig Licht, sondern punktet auch mit einer cleveren Magnethalterung, moderner LED-Technik und flexibler Aufladung per USB. Wenn ihr schnell seid, sichert ihr euch das dekorative Highlight direkt bei Bonprix.

Wenn es draußen dunkel wird

Egal ob im Garten, auf dem Balkon oder im Eingangsbereich: Sobald es draußen dunkel wird, fehlt oft die passende Beleuchtung oder eine Steckdose am richtigen Ort. Genau hier kommt die Trio Wandleuchte mit USB-Anschluss und Magnethalterung ins Spiel.

Ihr könnt sie ohne Kabelsalat nahezu überall befestigen und habt dank integriertem Bewegungs- und Dämmerungssensor zuverlässig Licht, wenn ihr es wirklich braucht. Die moderne Leuchte mit ihren umfangreichen Funktionen erhaltet ihr derzeit für 69,99 Euro (bei Bonprix ansehen).

Wenn ihr aber auf komplette Flexibilität und einen günstigeren Preis setzen wollt, ist die aufklappbare Campinglaterne von Blukar für 15,99 Euro vielleicht das richtige für euch (auf Amazon ansehen).

Für wen lohnt sich die Akku-Wandleuchte?

  • Die Outdoor-Leuchte lohnt sich für alle, die eine flexible Beleuchtung im Außenbereich benötigen.
  • Wer auf Verkabelung oder andere aufwendige Installationen verzichten möchte, ist hier gut beraten.
  • Mieter, denen die Hausordnung fest installierte Lampen untersagt, bekommen mit der Trio-Wandleuchte die Gelegenheit, ihren Außenbereich trotzdem beleuchten zu können.
  • Wer große Flächen ausleuchten oder dauerhaft sehr hell beleuchten möchte, muss nach einer anderen Lösung suchen.

Die detaillierte Produktbeschreibung der Trio Wandleuchte

Die Wandleuchte von Bonprix ist hauptsächlich für den Außenbereich geeignet, ihr könnt sie jedoch auch drinnen nutzen. Sie überzeugt mit diesen Eigenschaften:

  • Magnetische Wandhalterung: Zum Laden könnt ihr die Leuchte schnell abnehmen. Es sind keine Bohrlöcher notwendig.
  • Der integrierte Bewegungs- und Dämmerungssensor sorgt für Licht bei Bedarf. Das ist stromsparend und komfortabel.
  • Das robuste Metallgehäuse im modernen Würfeldesign misst 10 Zentimeter in der Breite sowie in der Tiefe und 10,5 Zentimeter in der Höhe. Es ist in Schwarz und Weiß erhältlich.
  • Mit der USB-Ladefunktion kann die Leuchte sowohl am Stromnetz als auch unabhängig davon aufgeladen werden.
  • Zwei LEDs mit jeweils 0,5 Watt sorgen mit langer Lebensdauer für angenehme Up-and-down-Beleuchtung.
  • Schutzstandard: IP44-Schutz garantiert die Wetterfestigkeit der Leuchte.
  • Im Lieferumfang enthalten ist die Leuchte inklusive Leuchtmittel, Magnethalterung und USB-Anschluss.
Kaufland-Alternative zur Trio Akku-Wandleuchte

Falls die Magnet-Akku-Leuchte nicht ganz euren Vorstellungen entspricht, gefällt euch vielleicht diese Alternative bei Kaufland. Die Akku-Außenwandleuchte der FH Lighting GmbH für 54,49 Euro (auf dem Kaufland-Marktplatz ansehen) unterscheidet sich vor allem im Design. Wer eine andere Formensprache oder einen dezenten Look bevorzugt, findet hier eine stilvolle Alternative.

Die Amazon-Alternative

Dank Akku, USB-Anschluss und Karabinerhaken eignet sich diese Lampe auch für spontane Outdoor- oder Indoor-Einsätze. Daneben punkte dieses Modell mit seinem eleganten, schlichten Design und einer langen Lebensdauer.

Sie kann durch Aufklappen zu einer kleinen Pendelleuchte umfunktioniert werden, wodurch sie noch gleichmäßiger ihr Licht verteilt. Mit sieben Lichtmodi lässt sie sich immer an die Wünsche der Nutzer anpassen.

Das sagen die Amazon-Kunden

Mit im Schnitt 4,8 von 5 Sternen kommt die Lampe sichtlich gut bei der Kundschaft an. In den Rezensionen loben Nutzer die Vielseitigkeit der Lampe und zeigen sich insgesamt sehr zufrieden. Viele finden, dass sich die Versprechen der Hersteller zu Lebensdauer, Qualität und Funktionalität bestätigen.

So finden wir die besten Schnäppchen

