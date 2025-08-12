OLED war gestern: Samsung stellt ganz neue TV-Generation vor

Samsung feiert gerade eine Weltpremiere.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Mit Micro RGB stellt Samsung eine neue TV-Technologie vor, die OLED herausfordern soll. Ein neues 115-Zoll-Panel nutzt mikroskopisch kleine RGB-LEDs als Hintergrundbeleuchtung und soll bisher unerreichte Farbtreue und Kontraste ermöglichen.

Anzeige

Samsungs neue TV-Generation kündigt sich an

Das Besondere an Micro RGB ist laut Samsung die Anordnung einzelner roter, grüner und blauer LEDs mit einer Größe von weniger als 100 Mikrometern, die separat angesteuert werden. Diese Präzision ermöglicht eine exakte Farbdarstellung und Helligkeitssteuerung, wie sie mit herkömmlichen LED-Backlights kaum möglich ist, so der Hersteller.

Ein spezieller KI-Prozessor soll Bild und Ton dabei in Echtzeit optimieren, heißt es. Die eigens entwickelte „Micro RGB Color Booster Pro“-Funktion erkennt dabei Szenen mit schwachen Farbtönen und verstärkt diese gezielt. Laut Samsung deckt der Bildschirm den BT.2020-Farbraum zu 100 Prozent ab und ist vom deutschen Verband der Elektrotechnik VDE zertifiziert.

Neben der Technik legt Samsung nach eigener Aussage auch viel Wert auf Nutzerkomfort. Eine Glare-Free-Beschichtung reduziert Spiegelungen und die „Vision AI“ sowie ein überarbeiteter Bixby-Sprachassistent ermöglichen eine personalisierte Bedienung.

Auch das Update-Versprechen fällt großzügig aus. Das Tizen-Betriebssystem soll sieben Jahre lang kostenlos aktualisiert werden. Nach dem Start in Korea folgt bald der US-Markt, weitere Größen sind ebenfalls in Planung (Quelle: Samsung). Zum Europa-Start äußert sich Samsung nicht.

Anzeige

RGB-LED: Die Konkurrenz schläft nicht

Auch Sonys im März 2025 vorgestellte RGB-LED-Hintergrundbeleuchtung zielt auf eine noch präzisere Farbdarstellung und höhere Helligkeit ab. Der Fokus liegt aber zunächst auf Monitoren für die Content-Produktion. Mit einer TV-Integration ist frühestens ab 2026 zu rechnen (Quelle: Sony).

Samsungs Ankündigung zeigt, wie schnell die LED-Backlight-Technologie an Fahrt aufnimmt und, dass der Wettlauf um die bessere Alternative zu OLED bereits in vollem Gange ist.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.