Olivia Rodrigo enthüllt neues Sony-Produkt – und Fans drehen durch

„We love you so much Olivia!“ Pop-Ikone Olivia Rodrigo (21) setzt ihre Zusammenarbeit mit Sony fort: Neue Kopfhörer in Violett und mit besonderen Equalizer-Voreinstellungen. Die Fans tun, was Fans tun.

Kopfhörer zum Hinschauen

Olivia Rodrigo, dreifache Grammy-Gewinnerin und einer der angesagtesten Stars der Welt, bringt gemeinsam mit Sony frische Farbe in die Kopfhörer-Welt. Die neuen LinkBuds Fit und LinkBuds Open sind nicht nur in klassischem Schwarz und Weiß erhältlich, sondern auch in Olivias charakteristischem Violett. Echte Hingucker, die sich nicht verstecken, sondern markant in Szene treten.

LinkBuds Open x Olivia Rodrigo (© Sony)

Olivia und ihr Produzent haben für die Kopfhörer-App („Sound Connect“ für Android und iOS) zwei besondere Equalizer-Voreinstellungen entwickelt, die den Klang so tunen, dass die Alben GUTS und SOUR „wie von der Künstlerin vorgesehen“ erklingen sollen.

Die LinkBuds Fit sind klassische In-Ear-Kopfhörer mit Silikonstöpseln und aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) .

sind klassische In-Ear-Kopfhörer mit Silikonstöpseln und . Die LinkBuds Open verfügen über eine runde Öffnung im Gehäuse, durch die Umgebungsgeräusche an die Trommelfelle gelangen – sinnvoll etwa beim Sport im Freien.

Kurz gesagt: Die LinkBuds Fit sorgen für Ruhe, die LinkBuds Open lassen an der Umgebung teilhaben.

Fans feiern den Werbeclip

Sony und Olivia Rodrigo haben den passenden Werbeclip zeitgleich auf ihren YouTube-Channels veröffentlicht. Bei Olivia zeigen die treuen Fans direkt mal Präsenz in den Comments: "Die einzige Werbung, die ich niemals skippen würde!" und "JETZT WEISS ICH, WAS ICH MIR ZUM GEBURTSTAG WÜNSCHE!!! ICH LIEBE DICH OLIVIA!!!!!". Aber seht selbst:

LinkBuds Fit x Olivia Rodrigo

Neue Case-Hülle, neuer Look

Wer seinen Look gerne wechselt, kann sich über zusätzliche farbige Case-Hüllen und Accessoires freuen. Damit lassen sich die In-Ears passend zum Outfit stylen – vom lässigen Brunch-Look bis zum glamourösen Konzert-Outfit.

Case-Hüllen für die Sony LinkBuds Fit in verschiedenen Farben (© Sony)

Die neuen LinkBuds Fit und LinkBuds Open von Sony kosten jeweils 199,99 Euro (UVP). Bei Amazon ist als Erscheinungsdatum der 24. Oktober 2024 angegeben.