One UI 8: Das kommt jetzt auf Samsung-Nutzer zu

Wer steht denn da vor der Tür? Es ist Android 16, in Form von One UI 8! Für Flip 7 und Fold 7 gibt es das schon seit ihrem Launch im Sommer, jetzt wird es auch für diverse andere Galaxy-Geräte ausgerollt. Wir haben es uns auf dem neuen Galaxy S25 FE angesehen. Was sich geändert hat, erfahrt ihr jetzt.

Quick Share

Quick Share ist ja eine Erfolgsgeschichte von Samsung. Denn: Die einst Samsung-exklusive Funktion zum Teilen von Daten ist inzwischen der Standard in Android geworden und inzwischen auch zum Teilen von Daten zwischen Android-Smartphones und dem PC verfügbar.

Mit One UI 8 wird die Oberfläche etwas aufpoliert, sodass das Senden und Empfangen von Daten einfacher wird.

Einfach die Schnelleinstellungskachel antippen, öffnet sich nun eine vollumfängliche Quick-Share-Ansicht, mit separaten Bereichen zum Senden und Empfangen von Dateien. Hier könnt ihr bereits die Dateien auswählen, die ihr teilen wollt und sie an eure Kontakte in der Nähe verschicken.

Unter One UI 7 hatte sich nur ein kleines Einstellungs-Panel geöffnet und QuickShare konnte auch nur innerhalb der Teilen-Funktion der jeweiligen Apps genutzt werden.

Besseres Multitasking

Wenn ihr häufig mehrere Dinge gleichzeitig erledigt, dürfte euch freuen, dass das Multitasking verbessert wurde. Apps können nun besser im Split-Screen verschoben werden, sodass eine App bis zu 90 Prozent des Bildschirms einnehmen kann. Also, wenn ihr dann noch die Tastatur braucht, wirds wirklich eng auf dem Display, aber prinzipiell: gut, dass es jetzt geht.

DeX

Auch DeX wird in dieser Version von One UI etwas aufpoliert.

Einige Funktionen davon haben wir uns ja schon beim Event zu den neuen Galaxy-Tablets angesehen.

Was aber auf den ersten Blick auffällt: Mit den leichten Umgestaltungen von Dock und Menü wirkt DeX noch mehr wie ein klassisches Desktop-OS.

Dazu gehört auch, dass DeX sich nun leichter an externe Monitore anpassen lässt. Wenn ihr also zu der Handvoll Leuten gehört, die einen Monitor lieber hochkant verwenden, könnt ihr nun die Monitor-Rotation korrekt einstellen.

Und wenn ihr mehr als Full-HD braucht: DeX könnt ihr mit der MultiStar-App innerhalb von „Good Lock“ auch auf noch höhere Auflösungen anpassen.

Wenn ihr jetzt befürchtet, dass Texte mit höheren Auflösungen zu klein werden, keine Sorge: Ihr könnt natürlich den Bildschirminhalt nachträglich hochskalieren oder die Schriftgröße hochdrehen.

Auracast

Auf dieses Feature haben wir in der Redaktion schon ein bisschen länger gewartet. Vor einigen Jahren durften wir uns auf dem MWC 2023 in Barcelona bereits Auracast ansehen. Das ist eine Technik, mit der ihr Audioinhalte zwischen mehreren Geräten teilen könnt. Etwa, wenn ihr mit Freunden gemeinsam ein Video ansehen wollt und jeder eigene Kopfhörer besitzt.

Mit One UI 8 wird der Bluetooth-Standard auch Teil des Betriebssystems und kann mit kompatiblen Geräten, wie etwa den Galaxy Buds 3 genutzt werden. Und das dürften in Zukunft auch mehr Geräte werden.

Privates Fotoalbum

Eine Funktion, die so versteckt ist, wie die Fotos, die ihr verstecken wollt. Mit dem privaten Fotoalbum könnt ihr Fotos, die ihr mit eurer Handykamera geschossen habt, einfacher vor fremden Augen verstecken. Also, so wie mit dem „Sicheren Ordner“, den es auch weiterhin gibt, nur halt jetzt besser in die Galerie integriert.

Bei dieser Funktion handelt es sich noch um einen Test, also müsst ihr erst den „Labs“-Modus aktivieren. Öffnet dafür die Samsung Galerie-App, tippt auf Galerieeinstellungen und „Info zu Galerie“. Dort dann mehrfach auf die Versionsnummer tippen. Habt ihr das erledigt, erscheint in den Galerieeinstellungen ein neuer Menüpunkt: Gallery Labs. Dort findet ihr das „Private Album“. Aus irgendeinem Grund unter den One UI 7-Funktionen … auf unserem One-UI-7-Vergleichsgerät haben wir die Funktion jedenfalls nicht gefunden. Und natürlich nochmal mit dem Hinweis, dass die Labs-Funktionen nicht offiziell sind, sondern dass es sich um interne Tests handelt.

Nachdem wir das einmal alles verinnerlicht haben, das Private Album aktivieren und die Galerie-App neu starten.

Im Menü findet ihr jetzt das „Private Album“, das ihr mit eurer Entsperrmethode freischaltet. Also PIN, Fingerabdruck, was auch immer ihr hinterlegt habt. Wie ihr Fotos verschiebt? Einfach markieren und „Move to private Album“ auswählen. Wie gesagt, ist ne Testfunktion, die Lokalisierung hinkt da noch etwas hinterher.

Aus meiner Sicht ist das ne bessere Lösung als der bisherige „Sichere Ordner“, weil ihr zum Ansehen des privaten Albums nicht die App wechseln müsst.

Wobei es natürlich ein Vorteil ist, dass man den Sicheren Ordner auch komplett ausblenden kann und der dann nur noch über die Schnellstartkachel aufrufbar ist. Also vielleicht was für die „wirklich“ privaten Fotos.

Und dann gibt es natürlich zahlreiche Kleinigkeiten, die sich geändert haben.

Zum Beispiel: Das Design der Wetter-App ist nun weniger „flat“.

Oder: Mit der Option „Auf Vorschau nach oben/unten str.“ kann nun in der Kamera-App die vertikale Wischgeste neu belegt werden. Bislang konntet ihr damit von der Front- auf die Rückkamera wechseln oder die Geste einfach komplett deaktivieren. Jetzt könnt ihr damit auch die Kamera-Schnelleinstellungen öffnen.

Ein letztes Wort aber noch, bevor ihr den Schritt zum neuesten One UI wagt: Wirft man einen Blick in die Entwicklereinstellungen, werdet ihr feststellen, dass die „OEM-Entsperrung“, also das Entsperren des Bootloaders, nicht mehr möglich ist. Wenn ihr also in der Vergangenheit nach der Nutzung der Android-Version von Samsung noch auf ein anderes Android umgestiegen seit, geht das ab One UI 8 offenbar nicht mehr.

One UI 8 ist bereits seit dem Launch der neuen Samsung-Foldables für genau diese Geräte verfügbar.

Der Rollout für alle anderen Geräte ist jetzt gestartet. Support gibt es für alle Galaxy-S-Geräte bis zum S21 FE.