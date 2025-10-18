Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  Onleihe und Kindle: Einschränkungen und Fakten auf einen Blick

Onleihe und Kindle: Einschränkungen und Fakten auf einen Blick

Martin Maciej
Martin Maciej,
3 min Lesezeit
Kindle Reader
Onleihe-Bücher sind in der Regel nicht mit dem Kindle kompatibel. (© GIGA)
Über die „Onleihe“ könnt ihr digitale Bücher aus eurer Stadtbibliothek ausleihen. Doch wie sieht es bei der Amazon-Kindle-Bibliothek aus? Wir erklären euch, warum klassische Kindle-Reader nicht unterstützt werden, welche Umwege es gibt und welche Geräte sich als Alternative eignen.

Kindle-Reader und Onleihe: Das klappt nicht

Amazons Kindle-Reader sind nicht mit der Onleihe kompatibel. Ursache hierfür ist, dass die eBook-Reader von Amazon nicht mit dem Kopierschutz der Onleihe zusammenarbeiten können. Auf dem Amazon-Reader kann man die digitale Leih-Bücherei also nicht nutzen.

Die Bücher in der Onleihe liegen im ePub-Format vor. Seit dem Sommer 2022 können Kindle-Reader zwar mit ePub umgehen, allerdings nur eingeschränkt und über Umwege. Liegt das E-Book direkt im ePub-Format auf dem Kindle vor, kann es nicht geöffnet werden. Lediglich wenn man das Buch zuvor per E-Mail an das Lesegerät schickt, wird es dadurch automatisch in ein vom Kindle lesbares Format umgewandelt. Das funktioniert jedoch nur für Bücher ohne Kopierschutz. Bei Onleihe-Büchern ist das also nicht möglich.

Tipp: Mit einem Kindle-Unlimited-Zugang könnt ihr euch über Amazons eigenen Dienst mit zahlreichen E-Books versorgen. Den Dienst kann man 30 Tage lang kostenlos testen.

Ausnahme: Onleihe auf Kindle-Tablets

Es ist laut den Nutzungsbedingungen der Onleihe nicht erlaubt, den DRM-Kopierschutz zu entfernen, um die E-Books zum Beispiel mit dem Umweg über das Verwaltungs-Tool Calibre auf das Kindle-Gerät zu übertragen.

Lediglich für Kindle-Fire-Tablets steht eine Onleihe-App zur Verfügung. Wer also kein eBook-Reader, sondern ein Amazon-Tablet nutzt, kann die Bücher aus der Onleihe darauf lesen. Zusätzlich ist die Nutzung von Drittanbieter-Apps wie Bluefire Reader oder Aldiko möglich, die allerdings manuell installiert werden müssen.

Alternative eBook-Reader für die Onleihe

Alle anderen Kindle-Nutzerinnen und -Nutzer müssen sich nach einem alternativen Reader umsehen, um auf ausgeliehene Inhalte zuzugreifen. Besonders geeignet sind:

Diese Geräte unterstützen das ePub-Format mit Adobe DRM nativ und können daher ohne Umwege mit der Onleihe genutzt werden.

Onleihe

Onleihe

divibib GmbH
Kostenlos bei Amazon
Anleitung: So richtet ihr die Onleihe auf dem Kindle Fire ein

Wenn ihr ein Kindle Fire oder Fire HD nutzt, könnt ihr die Onleihe mit ein paar Schritten einrichten:

  1. Öffnet die Einstellungen und erlaubt die Installation von Apps aus unbekannten Quellen.
  2. Ladet die App Bluefire Reader oder Aldiko als APK herunter und installiert sie.
  3. Autorisiert die App mit eurer Adobe-ID.
  4. Ruft über den Silk-Browser die Onleihe-Seite eurer Bibliothek auf.
  5. Leiht ein Buch aus und öffnet es direkt in der installierten Reader-App.
