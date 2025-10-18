Onleihe und Kindle: Einschränkungen und Fakten auf einen Blick

Über die „Onleihe“ könnt ihr digitale Bücher aus eurer Stadtbibliothek ausleihen. Doch wie sieht es bei der Amazon-Kindle-Bibliothek aus? Wir erklären euch, warum klassische Kindle-Reader nicht unterstützt werden, welche Umwege es gibt und welche Geräte sich als Alternative eignen.

Kindle-Reader und Onleihe: Das klappt nicht

Amazons Kindle-Reader sind nicht mit der Onleihe kompatibel. Ursache hierfür ist, dass die eBook-Reader von Amazon nicht mit dem Kopierschutz der Onleihe zusammenarbeiten können. Auf dem Amazon-Reader kann man die digitale Leih-Bücherei also nicht nutzen.

Die Bücher in der Onleihe liegen im ePub-Format vor. Seit dem Sommer 2022 können Kindle-Reader zwar mit ePub umgehen, allerdings nur eingeschränkt und über Umwege. Liegt das E-Book direkt im ePub-Format auf dem Kindle vor, kann es nicht geöffnet werden. Lediglich wenn man das Buch zuvor per E-Mail an das Lesegerät schickt, wird es dadurch automatisch in ein vom Kindle lesbares Format umgewandelt. Das funktioniert jedoch nur für Bücher ohne Kopierschutz. Bei Onleihe-Büchern ist das also nicht möglich.

Tipp: Mit einem Kindle-Unlimited-Zugang könnt ihr euch über Amazons eigenen Dienst mit zahlreichen E-Books versorgen. Den Dienst kann man 30 Tage lang kostenlos testen.

Ausnahme: Onleihe auf Kindle-Tablets

Es ist laut den Nutzungsbedingungen der Onleihe nicht erlaubt, den DRM-Kopierschutz zu entfernen, um die E-Books zum Beispiel mit dem Umweg über das Verwaltungs-Tool Calibre auf das Kindle-Gerät zu übertragen.

Lediglich für Kindle-Fire-Tablets steht eine Onleihe-App zur Verfügung. Wer also kein eBook-Reader, sondern ein Amazon-Tablet nutzt, kann die Bücher aus der Onleihe darauf lesen. Zusätzlich ist die Nutzung von Drittanbieter-Apps wie Bluefire Reader oder Aldiko möglich, die allerdings manuell installiert werden müssen.

Alternative eBook-Reader für die Onleihe

Alle anderen Kindle-Nutzerinnen und -Nutzer müssen sich nach einem alternativen Reader umsehen, um auf ausgeliehene Inhalte zuzugreifen. Besonders geeignet sind:

Diese Geräte unterstützen das ePub-Format mit Adobe DRM nativ und können daher ohne Umwege mit der Onleihe genutzt werden.

Anleitung: So richtet ihr die Onleihe auf dem Kindle Fire ein

Wenn ihr ein Kindle Fire oder Fire HD nutzt, könnt ihr die Onleihe mit ein paar Schritten einrichten: