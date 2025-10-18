Onleihe und Kindle: Einschränkungen und Fakten auf einen Blick

Über die „Onleihe“ könnt ihr digitale Bücher aus eurer Stadtbibliothek ausleihen. Doch wie sieht es bei der Amazon-Kindle-Bibliothek aus? Wir erklären euch, warum klassische Kindle-Reader nicht unterstützt werden, welche Umwege es gibt und welche Geräte sich als Alternative eignen.
Kindle-Reader und Onleihe: Das klappt nicht
Amazons Kindle-Reader sind nicht mit der Onleihe kompatibel. Ursache hierfür ist, dass die eBook-Reader von Amazon nicht mit dem Kopierschutz der Onleihe zusammenarbeiten können. Auf dem Amazon-Reader kann man die digitale Leih-Bücherei also nicht nutzen.
Die Bücher in der Onleihe liegen im ePub-Format vor. Seit dem Sommer 2022 können Kindle-Reader zwar mit ePub umgehen, allerdings nur eingeschränkt und über Umwege. Liegt das E-Book direkt im ePub-Format auf dem Kindle vor, kann es nicht geöffnet werden. Lediglich wenn man das Buch zuvor per E-Mail an das Lesegerät schickt, wird es dadurch automatisch in ein vom Kindle lesbares Format umgewandelt. Das funktioniert jedoch nur für Bücher ohne Kopierschutz. Bei Onleihe-Büchern ist das also nicht möglich.
Tipp: Mit einem Kindle-Unlimited-Zugang könnt ihr euch über Amazons eigenen Dienst mit zahlreichen E-Books versorgen. Den Dienst kann man 30 Tage lang kostenlos testen.
Ausnahme: Onleihe auf Kindle-Tablets
Es ist laut den Nutzungsbedingungen der Onleihe nicht erlaubt, den DRM-Kopierschutz zu entfernen, um die E-Books zum Beispiel mit dem Umweg über das Verwaltungs-Tool Calibre auf das Kindle-Gerät zu übertragen.
Lediglich für Kindle-Fire-Tablets steht eine Onleihe-App zur Verfügung. Wer also kein eBook-Reader, sondern ein Amazon-Tablet nutzt, kann die Bücher aus der Onleihe darauf lesen. Zusätzlich ist die Nutzung von Drittanbieter-Apps wie Bluefire Reader oder Aldiko möglich, die allerdings manuell installiert werden müssen.
Alternative eBook-Reader für die Onleihe
Alle anderen Kindle-Nutzerinnen und -Nutzer müssen sich nach einem alternativen Reader umsehen, um auf ausgeliehene Inhalte zuzugreifen. Besonders geeignet sind:
Diese Geräte unterstützen das ePub-Format mit Adobe DRM nativ und können daher ohne Umwege mit der Onleihe genutzt werden.
Anleitung: So richtet ihr die Onleihe auf dem Kindle Fire ein
Wenn ihr ein Kindle Fire oder Fire HD nutzt, könnt ihr die Onleihe mit ein paar Schritten einrichten:
- Öffnet die Einstellungen und erlaubt die Installation von Apps aus unbekannten Quellen.
- Ladet die App Bluefire Reader oder Aldiko als APK herunter und installiert sie.
- Autorisiert die App mit eurer Adobe-ID.
- Ruft über den Silk-Browser die Onleihe-Seite eurer Bibliothek auf.
- Leiht ein Buch aus und öffnet es direkt in der installierten Reader-App.