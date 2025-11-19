Online bezahlen ohne PayPal: Neuer Anbieter startet durch

Erste Online-Händler sind dabei.

Ein neuer Name taucht beim Bezahlen im Internet auf: Wero ist bald in den Online-Shops von Lidl, Hornbach, Decathlon und Rossmann verfügbar. Damit macht der PayPal-Konkurrent aus Europa einen wichtigen Schritt in Richtung Massenmarkt.

Wero: Start bei großen Händlern steht bevor

Mit dem Ticketanbieter Eventim hat der Einstieg begonnen, nun folgt die zweite Phase: Wero soll in Kürze bei mehreren bekannten Online-Händlern als Bezahloption auftauchen. Die Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland), die Baumarktkette Hornbach sowie Decathlon und Rossmann haben bereits bestätigt, dass sie Wero integrieren werden. Auch Cewe, Zooplus, Cineplex und Air Europa stehen als neue Partner bereit.

Wero rückt damit etwas näher an etablierte Zahlungsdienste wie PayPal und Klarna heran. Künftig soll der Dienst im Checkout vieler Shops auftauchen, zu erkennen an dem gelb-schwarzen Logo. Bezahlt wird je nach Bank entweder direkt aus der Banking-App oder über die separate Wero-App.

Aktuell steht Wero in Deutschland für Kunden der Postbank, Sparkassen, Volksbanken, ING sowie Revolut bereit. In den kommenden Wochen soll auch die Deutsche Bank folgen. Damit erweitert sich der Kreis der unterstützten Banken zum Jahresende spürbar.

Online-Shopping als Meilenstein für Wero

Dass Händler wie Lidl, Rossmann oder Decathlon jetzt auch auf Wero setzen, kann durchaus als Wendepunkt gesehen werden. Bisher war der Dienst lediglich für private Sofortüberweisungen im Freundeskreis verwendbar.

Die begonnene Integration in große Online-Shops zeigt jetzt aber, dass Wero sich vom Nischenprodukt zum ernst zu nehmenden Zahlungsanbieter im E-Commerce entwickeln könnte. Ob sich Wero langfristig gegen Platzhirsche wie PayPal oder Apple Pay behaupten kann, bleibt offen. Die Händlerliste wächst jedenfalls und zeigt, dass Wero ernst genommen wird.