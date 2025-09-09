Online-Händler warnen: Wer gern auf Rechnung kauft, hat schlechte Karten

Der Kauf auf Rechnung ist online äußerst beliebt – steht aber vor einem Problem.

Zalando und Otto warnen: Wer gern auf Rechnung kauft, steht mit den kommenden Änderungen für Verbraucherkredite im Onlinehandel vor dem Problem der aufwendigen Bonitätsprüfung. Denn die könnte schon für kleine Beträge für die Händler zur Pflicht werden.

Zalando & Otto warnen vor Kreditregeln

Fest steht, dass die Vorschriften zur Vergabe von Krediten geändert werden. Allerdings lässt der bisherige Gesetzesentwurf eine Menge Spielraum – für unterschiedliche Interpretationen ebenso wie für Unklarheiten. Grundsätzlich sollen neue Vorgaben dem Risiko der Überschuldung von Kundinnen und Kunden entgegenwirken – ein gutes Ziel also.

Den bekannten Online-Händlern zufolge könnte aber der bei deutschen Kunden so beliebte Rechnungskauf bei strenger Auslegung der neuen Regeln auch als Kredit gelten – und damit eine Bonitätsprüfung voraussetzen. Es sei „völlig absurd“, so eine Zalando-Sprecherin, wenn der Händler Kunden „künftig so behandeln soll, als würden sie einen Autokredit mit Zinsen und mehrjähriger Laufzeit abschließen“ (Quelle: Wirtschaftswoche).

Gemeint ist eben eine solche Bonitätsprüfung, wie sie bei größeren Summen immer stattfindet. Das geht etwa über eine Schufa-Auskunft, aber auch Gehaltsnachweise oder Kontoauszüge sollen den Vorgaben zufolge künftig für so etwas herangezogen werden können.

Ein Otto-Sprecher relativiert die Situation etwas. Eine gewisse Art der Überprüfung bei Rechnungskäufen würden viele Händler schon heute durchführen, das sei wirtschaftlich notwendig. Auf die Art und den Aufwand komme es an: „Wir müssten uns dann gegebenenfalls künftig selbst für Kleinstbeträge Einkommensnachweise vorlegen lassen, das wirkt natürlich sehr abschreckend.“

Sorge um Rechnungskauf: Welche Alternativen haben Kunden?

Für Kundinnen und Kunden gibt es reichlich Alternativen. Die meisten Händler bieten SEPA-Lastschriften an, Überweisungen und beliebte Zahlungsanbieter wie PayPal oder Klarna sind ohnehin seit Jahren auf dem Vormarsch – die jüngsten Probleme mit PayPal-Zahlungen könnten den allerdings ausbremsen.

Die Sorgen bei Zalando und Klarna: Kunden könnten die neuen Hürden scheuen und einfach den bequemen Weg über eben diese Drittanbieter nutzen. Dabei müssen die Händler aber immer einen kleinen Anteil der Zahlung an PayPal und Co. abtreten. Bei großen Unternehmen kann es da schnell um Millionen Euro pro Jahr gehen.

Stirbt der Rechnungskauf also aus? Unwahrscheinlich. Realistischer ist eher, dass es eine Übergangsphase geben wird, in der Kunden den Rechnungskauf wie gewohnt nutzen – bis die Online-Händler über Gerichte eine Entscheidung erzwingen, wie sie unter den neuen Vorgaben damit umgehen müssen. Auch denkbar ist, dass die Regierung im Lauf des weiteren Gesetzgebungsverfahrens diese Stolpersteine noch ausräumt – oder an die EU verweist. Der Rechnungskauf ist jedenfalls noch lange nicht abgesägt.