Online-Shopping immer teurer: Selbst Sparfüchse haben bald keine Chance mehr

Unternehmen setzen zunehmend auf dynamische Preise, die mithilfe von KI berechnet werden. Das klingt nach mehr Effizienz, bedeutet für viele Kunden aber vor allem Unsicherheit. Plötzlich können Tickets, Hotelzimmer oder sogar Alltagsprodukte je nach Profil deutlich teurer sein.

Mit KI: Preise steigen, ohne dass Kunden es merken

KI kann schnell zum Feind für Sparfüchse mutieren. Ein Beispiel: Wer einen Flug sucht, sieht vielleicht zunächst ein akzeptables Angebot. Klickt man aber zwischendurch auf Business-Class-Tarife, kann die Software daraus schließen, dass man noch zahlungsbereiter ist – und schon steigen beim nächsten Besuch die Preise.

Solche Fälle sind kein Zufall, wie die University of New South Wales herausgefunden hat. KI-Systeme werten unzählige Datenpunkte aus, vom Wohnort über das Endgerät bis hin zur Kaufhistorie.

So entstehen personalisierte Preise, die nicht nur vom Angebot und der Nachfrage abhängen, sondern auch von der vermuteten Zahlungsbereitschaft des Einzelnen. Für Schnäppchenjäger wird es dadurch deutlich schwieriger, faire Angebote zu finden.

KI-Pricing: Kunden wenden sich ab

Viele Verbraucher empfinden diese Art der Preissetzung als unfair, so eines der Ergebnisse der Analyse. Das zeigt sich besonders bei seltenen Käufen wie Flügen oder Mietwagen, bei denen kaum ein Vergleichswert existiert (Quelle: Tech Xplore).

Doch auch im Alltag können Kunden schnell benachteiligt werden, ohne es direkt mitzubekommen. Während manche zum Beispiel bei Ride-Sharing-Diensten von günstigen Fahrten in Nebenzeiten profitieren, kann es in der Hauptzeit schnell doppelt so teuer werden.

Noch problematischer wird es, wenn ärmere oder weniger mobile Menschen gezielt schlechter gestellt werden. Wer etwa keinen Zugriff auf viele Angebote hat, kann durch KI-Pricing überdurchschnittlich hohe Preise zahlen. Die University of New South Wales warnt: Was für Unternehmen kurzfristig profitabel ist, zerstört langfristig das Vertrauen. Kunden wenden sich ab, sobald sie das Gefühl haben, ausgenutzt zu werden.