Opera Neon kommt: Was der Agenten-Browser anders macht als die Konkurrenz

Firefox? Edge? Chrome? Safari? Opera? Wenn ihr einen Browser sucht, habt ihr die Qual der Wahl. Opera-Neon dürfte die KI-Enthusiasten interessieren.

Agenten-KI-Browser von Opera verspricht vielfältige Funktionen

Mit Neon will Opera mehr für eure Interessen tun und eure Wünsche erfüllen. Der Agenten-KI-Browser soll eure Intentionen verstehen und Aufgaben unterschiedlicher Couleur erledigen. Wenn ihr Opera schon länger nutzt, kennt ihr den integrierten KI-Agenten wahrscheinlich schon. Er ist Teil des Browsers und steht euch via Chat zur Verfügung.

Neon funktioniert anders, denn hier werden eure Aufgaben direkt vom Browser ausgeführt. Laut Opera-Blog dient das vor allem der Nutzereffizienz. Stellenweise sollen aber trotzdem KI-Agenten zum Einsatz kommen, die sich außerhalb eures Browsers aufhalten. Sie werden in einer EU-Cloud gehostet.

So könnt ihr der Neon-Warteliste beitreten

Um „Neon“ auszuprobieren, habt ihr schon jetzt die Möglichkeit, euch einen Platz auf der Warteliste zu sichern. Auf der Opera-Neon-Website findet ihr das Anmeldeformular. Gebt eure E-Mailadresse und (falls vorhanden) euren Zugangscode ein.

Anmeldung für die Warteliste von Opera Neon. (© Screenshot GIGA via Opera)

Ihr erhaltet nun eine Bestätigungs-E-Mail von Opera Neon in euer Postfach. Taucht sie nicht auf, prüft den Spam-Ordner.

Anmeldelink der Warteliste für Opera Neon. (© Screenshot GIGA via Opera)

Nach der Bestätigung eurer E-Mail-Adresse seid ihr offiziell für die Warteliste angemeldet.

Opera Neon bestätigt die Anmeldung für die Warteliste. (© Screenshot GIGA via Opera)

Neon im Einsatz – so arbeitet der KI-Browser von Opera

Wenn ihr an KI denkt, habt ihr Chatbots wie ChatGPT oder Gemini im Kopf. Sie sind zwar unterschiedlich, basieren aber alle auf einer Art Chat-Funktion mit verschiedenen Leistungsgraden. KI-Systeme können im Internet nach Inhalten suchen und lassen sich als Tool in den Browser integrieren.

Hier will Opera laut eigenem Blog die Weichen anders stellen. Opera Neon soll der erste Browser sein, der Kontext erkennt und Nutzerabsichten versteht. Nutzt ihr ihn, soll er auf eurem Computer mit, aber auch für euch surfen. Auf Cloud-Basis soll das System in der Lage sein, Berichte zu erstellen oder sogar Websites zu programmieren.

Erstellung von Grafiken, Websites und anderen Inhalten

Hosting, damit ihr eure Inhalte teilen könnt

Erstellung animierter Modelle in Echtzeit

Erledigung von Einkäufen und Ticketbuchungen

Sortierung von Tabs und Tasks für mehr Struktur

Erstellung von Content

Analyse von Bildern und Webinhalten

Surfen mit Opera soll laut Opera selbst drei Anwendungsfälle ermöglichen:

Die Option „Chat“ führt von der Frage zur Antwort

Die Option „Do“ führt vom Prompt zur Aktion

Die Option „Make“ führt von der Intention zur Kreation

Während Google Crawler und andere interaktive Programme Pixel brauchen, um Kontext zu verstehen, will Opera Neon die Layout-Daten nutzen. Der Browser soll in der Lage sein, eine komplette Website zu interpretieren, ohne dass ihr navigieren müsst.

Wann wird Opera Neon veröffentlicht?

Stand September 2025 gibt es noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum. Um näher dran zu sein, ist die Anmeldung für die Warteliste sinnvoll. Ich bin drin und gespannt, wann es in irgendeiner Form weitergeht. Klar scheint bekannt zu sein, dass Opera Neon als Premium-Produkt auf den Markt kommt. Ihr werdet ein Abo abschließen müssen, um die Funktionen zu nutzen.

Diese Alternativen zu Opera Neon gibt es

KI-Features sind im Browser schon (fast) Standard geworden. Sechs verschiedene Optionen habt ihr im deutschsprachigen Raum zur Verfügung, wobei einige nur selten genutzt werden. Wie kinews24.de berichtet, ergeben sich bislang folgende Nutzungsdaten:

Spitzenreiter ist Google Chrome mit Gemini und einem Marktanteil von 66 Prozent. Der Browser kann Inhalte erstellen, Zusammenfassungen generieren und bekommt mit jedem Update mehr Funktionen.

Safari von Apple hat einen Marktanteil von 17 Prozent und verfügt über eine intelligente Suchfunktion. Geplant sind Integrationen moderner KI-Bots wie Perplexity AI und ChatGPT.

Microsoft Edge ist mit fünf Prozent Marktanteil auf Platz drei, allerdings gehört Copilot statistisch nicht zu den beliebtesten Optionen. Das KI-System fasst Artikel zusammen, generiert Content und beantwortet Fragen.

Firefox ist mit einem Marktanteil von drei Prozent eines der Schlusslichter und bietet bislang nur Beta Link Previews. Der Fokus liegt hier stark auf Datenschutz, damit hat Firefox sich schon immer positioniert.

Perplexity Comet ist ein starker Konkurrent, hat aber bislang nur einen Marktanteil von weniger als einem Prozent. Der „Agentic-Browser“ ist neu auf dem Markt und kommt den Plänen von Opera am nächsten. Er kann recherchieren, Aufgaben selbstständig ausführen und auf Wunsch sogar eure Apps für euch steuern.

Brave kennen die wenigsten von euch, der Browser ist in Deutschland kaum gefragt. Weniger als ein Prozent Marktanteil für die Nutzung von Leo AI mit hoher Privatsphäre sind die Folge.

Stand September 2025 wissen wir nicht, wann Opera Neon für euch an den Start geht. Wenn ihr euch mit dem Thema Agenten-Browsing aber schon einmal auseinandersetzen wollt, testet Perplexity Comet. Die Funktionsvielfalt kommt nah ran und ihr müsst nicht warten, bis Neon endlich verfügbar ist.