Ordnung, Brot und Gartenzwerge: 44 deutsche Marotten, die wir lieben

Deutschland – ein Land voller Eigenheiten, die man lieben, belächeln und bestaunen kann. Wir lieben Brot, Bier, Mettbrötchen und Pfandflaschen, wir trennen Müll bis ins kleinste Detail und lüften unsere Wohnungen wie Profis. Unsere Sprache kann hart klingen, wir erfinden endlos zusammengesetzte Wörter, und gleichzeitig stolpern Ausländer über „Tja“ oder „Fußbodenschleifmaschinenverleih“.
Im Ausland sieht man unser Land zwiespältig: Man bewundert unsere technischen Fähigkeiten, macht sich aber gleichzeitig über die Sprache lustig. Man hält uns für hocheffektiv, aber auch für völlig humorlos. Wie das Internet Deutschland betrachtet, belächelt und bewundert, zeigen euch unsere Bilder.
Deutsche und Pfand
Fast jede Getränkeflasche hat Pfand, und niemand würde sie einfach wegwerfen. Pfandflaschen werden gesammelt, gehütet und regelmäßig zurückgebracht, selbst der vergessene Pfandbon sorgt für leise Panik. Für Außenstehende wirkt das System kompliziert, für Deutsche ist es Alltag: Ordnung, Umweltsinn und ein bisschen Stolz stecken in jedem Pfandstück. Wer einmal einen vollen Automaten verstopft, weiß, dass Pfand ernst genommen wird – hier wird nichts einfach weggeworfen.
Currywurst
Wer sie kennengelernt hat, liebt unsere Bratwurst und Currywurst. Überall auf der Welt gibt es Fastfood-Restaurants, die deutsche Wurst anbieten. Mit Ketchup, Curry-Pulver und optional Pommes dazu wird sie zum kulinarischen Statement. Touristen staunen über die Kombination, Einheimische wissen: ohne Currywurst fehlt etwas im Leben. Einfache Zutaten, großer Effekt – typisch deutsch eben.
Mettbrötchen
Rohes Hackfleisch auf Brötchen klingt mutig, ist aber klassisch deutsch. Mettbrötchen werden früh am Morgen gekauft, manchmal mit Zwiebeln, manchmal pur – ein Snack, der zeigt, dass Deutsche ihre Fleischliebe ernst nehmen.
Aussehen: groß, blond, blauäugig
Viele Klischees treffen optisch zu: große Menschen, helle Haare, blaue Augen. Aber Deutschland ist vielfältig. Trotzdem bleibt der Eindruck im Ausland verbreitet und Teil der deutschen Identität. In vielen ausländischen Filmen werden die Deutschen immer noch so dargestellt.
Unfreundlich, aber direkt
Bittet man Leute in anderen Ländern, „den Deutschen“ zu charakterisieren, dann heißt es immer: Anfangs unfreundlich zu jedem. Betreiben keinen Smalltalk, sondern sind sehr direkt. Das ist aber kein Zeichen von Kritik, sondern nur ihre Effizienz. Hat man einmal einen Deutschen als Freund gewonnen, dann steht er zu dir in jeder denkbaren Situation.
Oktoberfest
Wenn Bayern feiern, dann richtig: Lederhosen, Dirndl, Maß Bier und Musik. Das Oktoberfest ist weltweit berühmt, ein Symbol deutscher Tradition und Lebensfreude. Hier wird geschunkelt, gelacht und prostet man miteinander. Das Oktoberfest gilt in vielen Ländern als typisch deutsch und ist ein Wunschziel fast aller amerikanischer Touristen.
Mallorca
Deutschlands Lieblingsinsel im Sommer: Mallorca. Vom Ballermann bis zur Playa de Palma zieht es tausende deutsche Touristen, die Bier, Sangria und Sonne suchen. Für viele ist es ein Stück Urlaub daheim: Mit deutschem Frühstück und deutschen Hits.
Deutsches Brot
In Deutschland ist Brot mehr als Beilage – es ist Kunst. Vollkorn, Roggen, Sauerteig oder Mischbrot: Vielfalt und Qualität sind beispiellos. Wer deutsches Brot probiert, merkt schnell: hier steckt Tradition in jedem Laib.
Mülltrennung & Recycling
Was für uns eine Selbstverständlichkeit ist, erstaunt die Bewohner anderer Nationen: Mülltrennung und das Recycling unserer Abfälle. Gleichzeitig brennt bei deutschen Touristen im Ausland eine Sicherung durch, wenn sie im Urlaub gezwungen sind, alles in einen Mülleimer zu werfen. Recycling ist in Deutschland Pflicht und kein Vorschlag. Wer sich nicht daran hält, trifft auf fragende Blicke.
Socken in Sandalen
Das Mode-Klischee schlechthin: Socken in Sandalen. Praktisch, gemütlich, typisch deutsch. Komfort steht klar im Vordergrund. Speziell in den typisch deutschen Urlaubsländern machen sich die Anwohner über die Angewohnheit der Deutschen lustig, Socken in Sandalen zu tragen.
Burgen & Schlösser
Deutschland ist voller Burgen und Schlösser. Sie prägen die Landschaft, erzählen Geschichte und ziehen Besucher in ihren Bann. Für Deutsche sind sie Heimat, Erinnerung und Touristenmagnet zugleich.
Sonntags geschlossen
Sonntag ist Ruhetag – Läden bleiben geschlossen, Restaurants oft nur eingeschränkt offen. Deutsche lieben ihren freien Tag, genießen Ruhe, Familie oder Spaziergänge, und akzeptieren, dass alles seine Ordnung hat.
In vielen Ländern haben Geschäfte auch Sonntags auf. Erstaunlicherweise auch in stark religiös geprägten Gegenden. Nur in Deutschland sind die Städte am Sonntag wie ausgestorben. Das wundert viele Besucher unseres Landes, wenn sie an diesem Tag etwas kaufen wollen.
Vereinsmeierei
Ob Sportverein, Gesangsverein oder Schützenverein: Deutschland liebt Organisationen. Ehrenamtliches Engagement ist Ehrensache, und wer dazugehört, lebt die Tradition. Vereinsmeierei heißt hier, dass Gemeinschaft und Regeln großgeschrieben werden. Alle Deutschen sind in irgendeinem Verein! Zumindest glauben das unsere Nachbarn. Und es gibt ja wirklich für jeden Zweck Vereine in unserem Land...
Gartenzwerge
In vielen deutschen Garten stehen Gartenzwerge. Sie dekorieren Vorgärten, bringen Farbe in die Landschaft und zeigen Humor und haben längst Kultstatus erreicht. Für manche kitschig, für andere typisch deutsch. Sie sind ein Symbol für Ordnung, Eigenheit und Tradition.
Tja
Ein ständiger Stein des Anstoßes ist unsere Sprache. In manchen Fällen hält man sie für sehr effektiv, weil man mit einem Wort so viel ausdrücken kann. „Tja“ – ein Wort, das alles sagen kann. Resignation, Verständnis, Gelassenheit – die Deutschen setzen es gern ein, wenn Worte nicht mehr nötig sind. Kurz, prägnant und voller Bedeutung.
Endlos lange Wörter
Die deutsche Sprache ist ein Paradies für Wortbastler. Wenn’s kein passendes Wort gibt, wird einfach eins erfunden, indem man mehrere zusammensetzt. So entstehen Ungetüme wie „Fußbodenschleifmaschinenverleih“ oder „Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän“. Für Außenstehende unverständlich, für Deutsche völlig logisch. Jedes zusammengesetzte Wort erzählt eine kleine Geschichte.
Blütenblätter
Während in anderen europäischen Sprachen vieles weich und melodisch klingt wie „petali“, „petals“, „petales“ heißt es auf Deutsch „Blütenblätter“. Was in Italienisch oder Französisch fast wie ein Liebeslied klingt, wirkt bei uns, als würde jemand eine Maschinenbauanleitung vorlesen. Doch genau das lieben viele an der deutschen Sprache: Sie ist direkt, präzise und unverwechselbar – kein Wort zu viel, kein Ton zu freundlich.
Kippfenster & Lüften
Im Ausland wundert man sich nicht nur darüber, dass die Deutschen „dauernd und zu jeder Jahreszeit lüften“, sondern auch darüber, dass man unsere Fenster kippen kann. Hier wird selbst das Lüften zur kleinen Tradition.
The – the – the
Besonders englischsprachige Länder machen sich darüber lustig, dass wir 12 Wörter nutzen, wo sie nur eines brauchen.
Kummerspeck
Kummerspeck ist die deutsche Art, Sorgen auf den Teller zu legen. Herzhaftes Essen tröstet, und ein Stück Kuchen oder ein Schnitzel wird manchmal zur Therapie. Emotionales Essen ist akzeptiert, fast schon Alltag. Wer Kummerspeck erlebt, versteht: Gefühle und Genuss gehen hier Hand in Hand. Eine typisch deutsche Kombination aus Empfindung und Pragmatismus.
Dickhardt
Eher alberne Fraktionen anderer Völker amüsieren sich darüber, dass wir in unserer Sprache Worte nutzen, die bei ihnen etwas ganz anderes bedeuten. Solche Bilder werden ohne weiteren Kommentar gepostet und erfreuen das Internetvölkchen.
Deutsche Ingenieure
Mit Deutschland wird zum Beispiel die exakte, innovative Ingenieurskunst verbunden, wie sie dieses immer wieder gepostete Filmchen zeigt. Und natürlich muss es Bier sein, weil die Deutschen das ja von früh bis spät trinken.
Bierbalkonkästen
In den Augen des Auslands geben sich die Deutschen nicht mit nutzlosen Blumen ab und verzieren ihre Balkone anders.
Deutsches Bier
Rein, kräftig, regional: Deutsches Bier ist Legende. Ob Pils, Weizen oder Kölsch, Braukunst hat Tradition. Bier ist nicht nur Getränk, sondern Teil des Lebensgefühls. Manche Deutschen treiben es sogar so extrem den Balkon vollzubauen. Das findet man ebenfalls typisch deutsch.
Kinderbier
Alkoholfreies Bier für Kinder? Kein Problem in Deutschland. Außerdem trinkt jeder in Deutschland Bier!
Amerikanisches Bier
Amerikanisches Bier wird in Deutschland oft belächelt, weil es leicht ist, süß schmekt, wenig Aroma hat. Deutsche Biertrinker wissen, wie ein Bier schmecken muss und vergleichen gern. Die Standards, die man weltweit anerkennt: Geschmack, Qualität und Tradition zählen hier mehr als Marketing.
Flaschenöffner
Deutsche sind vorbereitet: Flaschenöffner gehören zur Grundausstattung. Ob Tisch, Wand oder Schlüsselbund – Bier muss zugänglich sein, immer und überall. Während man im Ausland die deutsche Effektivität beim Bieröffnen bewundert, nervt es uns Deutsche, dass in dem gif 3 Flaschen ungeöffnet blieben.
Rote Ampeln
Deutsche fahren oder gehen nicht über rote Ampeln. Rote Ampeln werden ernst genommen. Wer drübergeht, provoziert Blicke und Kommentare. Ordnung, Regeln, Sicherheit – die Deutschen respektieren sie meist strikt. Also niemals, auf keinen Fall, nie... Zumindest glauben das die Bewohner fast aller anderen Länder.
Grillsaison
Ich persönlich glaube, mit diesem Vorurteil haben unsere ausländischen Nachbarn gar nicht so unrecht: „Wenn die Außentemperatur 10 Grad Celsius überstegt, holt der Deutsche den Grill raus!“. Grillsaison ist ein deutsches Ritual, gesellig, lecker und fest im Kalender verankert.
Rettungsgassen
Dass die deutsche Gesetzgebung Rettungsgassen bei Autobahn-Staus vorsieht, sorgt im Ausland für Verwunderung und Bewunderung. Zum Glück wissen die nicht, wie häufig auch die Deutschen dafür zu dumm sind. Trotzdem sind Rettungsgassen Pflicht. Auf Autobahnen wird schnell reagiert, Polizei und Rettungsdienste sollen freie Fahrt haben. Disziplin, Verantwortung und Ordnung – typisch deutsch.
Kein Humor
Deutsche haben Humor – nur manchmal anders als gedacht. Wortspiele, trockener Witz, Ironie: Wer nicht aufpasst, versteht ihn nicht. Außenstehende denken oft, es gäbe keinen Humor.
FKK & Sauna
Besonders in den USA ist man davon überzeugt, dass die Deutschen jede Gelegenheit nutzen, um nackt herumzurennen. FKK-Strände, Saunen, Thermen – Körperkultur ist akzeptiert und entspannt. Deutsche genießen die Freiheit, ohne viele Worte.
Deutscher Fußball
Fußball ist in Deutschland mehr als Sport: Leidenschaft, Vereinsliebe und Emotionen prägen den Alltag. Bundesliga, Nationalmannschaft, Amateurclubs – Fans fiebern, jubeln und leiden mit. Fußball verbindet Generationen, Regionen und Freundeskreise. Wer hier spielt oder zuschaut, erlebt Kultur, Gemeinschaft und Spannung zugleich.
Deutsche Effizienz
Effizienz ist deutsche Tugend: alles hat Plan, Ziel und Struktur. Zeitmanagement, Organisation und Ordnung bestimmen Alltag und Beruf. Wer einmal erlebt hat, wie genau Aufgaben erledigt werden, staunt über Präzision und Sorgfalt. Effizienz ist hier nicht nur Praxis, sondern ein Lebensgefühl.
Die Autobahn
Autobahnen ohne Tempolimit sind Kult. Geschwindigkeit, Freiheit und Technikgefühl treffen hier zusammen. Deutsche lieben das schnelle Fahren, aber immer mit Kontrolle und Verantwortung. Für Ausländer ist es oft beeindruckend, für Deutsche Alltag. Es ist ein Symbol für Mobilität, Technik und Freiheit zugleich.
Solar-Deutschland
Deutschland denkt grün: Solaranlagen auf Dächern sind Alltag. Nachhaltigkeit, Technik und Effizienz treffen hier aufeinander. Wer ein Haus baut oder saniert, denkt oft zuerst an Solar – ein Stück Verantwortung für Umwelt und Zukunft. Energieerzeugung wird hier clever mit Alltagsleben verknüpft. Umweltschützer in der ganzen Welt halten uns tatsächlich für Vorreiter bei den erneuerbaren Energien!
Deutsche Pünktlichkeit: nur nicht bei der Bahn
Es gibt sogar Menschen die sich wünschen, wir Deutschen würden Teile ihres Landes organisieren, damit sie reibungsloser laufen. Zum Beispiel den Bahnverkehr… wenn die wüssten!
Schnelle Panzer
So ganz traut man uns aber nicht über den Weg und so findet man dieses Foto häufig mit dem Kommentar, dass wir auf unseren Straßen ein Tempolimit für Panzer hätten.
Silly Walks
Marschieren, Synchronität, stramme Haltung – deutsche Ordnung zeigt sich sogar in Parodien. Ob in Vereinen oder beim Scherz, „Silly Walks“ sind eine Mischung aus Tradition, Humor und Übertreibung…und das nicht nur in TV-Serien.
Deutsche Touristen
Deutsche Touristen sind organisiert, vorbereitet und eindeutig erkennbar. Mit Reiseführer, Listen, Sonnencreme wirkt alles ist durchdacht. Sie wollen entdecken, aber effizient und strukturiert. Wer einmal mit deutschen Touristen reist, merkt: Urlaub ist was sehr ernstes.
Handtuch-Mafia
Am Pool oder Strand gelten strikte Regeln: Handtuch platzieren, Liegestuhl sichern, kein Nachgeben. Deutsche Touristen nehmen dies ernst – Ordnung, Effizienz und Starrsinn treffen hier zusammen. Wer es erlebt, staunt über Organisation und Hartnäckigkeit der Strand- und Poolbesucher.
Wiedervereinigung
Die Wiedervereinigung prägt Deutschland bis heute. Ost und West, Unterschiede und Gemeinsamkeiten, Traditionen und Lebensstile – alles wurde vereint. Geschichte wird reflektiert, Unterschiede anerkannt und Fortschritt gestaltet. Für viele Deutsche ist sie Erinnerung, Stolz und Mahnung zugleich.
German Ramen
Aber von unserem Geld wollen auch andere etwas abhaben und so versorgen sie uns auch fern der Heimat mit unseren Grundnahrungsmitteln: Wurst, Sauerkraut, Schnitzel, Senf und ein Bier dazu.
Deutsche Wurst
Während seltsamerweise alle Länder mit ihrem Brot zufrieden sind, beneiden sie uns um unsere vielen Wurstsorten. Wurst ist überall: Frühstück, Mittag, Grill, Straßenimbiss. Bratwurst, Bockwurst, Weißwurst. Wer Deutschland kulinarisch kennenlernen will, kommt an Wurst nicht vorbei.