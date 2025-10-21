Oura Ring vs. Apple Watch: Welches Wearable hat die Nase vorn?

Oura Ring vs. Apple Watch, der Vergleich zeigt die Vorteile und Unterschiede beider Wearables, und hilft euch, die bessere Wahl zu treffen.

Oura Ring vs. Apple Watch im Überblick

Eigenschaften Oura Ring 4 Apple Watch Series 11 Trageform Ring am Finger Armbanduhr am Handgelenk Material und Design besteht vollständig aus Volltitan mit versenkten Sensoren Gehäuse besteht aus Aluminium oder Titan mit großem Always-on Retina-Display mit OLED-Technologie Kompatibilität kompatibel mit iOS & Android nur mit iPhone (watchOS) koppelbar Akkulaufzeit 5 bis 8 Tage bis zu 24 Stunden Ladezeit 20 bis 80 Minuten ungefähr 75 Minuten Wasserbeständigkeit bis zu 100 Meter wasserdicht bis zu 50 Meter Gesundheits- und Fitnessfunktionen Herzfrequenz Herzfrequensvariabilität Blutsauerstoffsättigung Körpertemperatur Schlafphasen nächtliche Bewegung Stress und Resilienz Zyklusverfolgung kardiovaskuläres Alter Tagesformbewertung automatische Aktivitätserkennung EKG Herzfrequenz Blutsauerstoffsättigung Körpertemperatur Schlafphasen Schlafindex Zyklusprotokoll Blutdruckmessung Bluthochdruck Schlafapnoe Abonnement Oura-Mitgliedschaft für 5,99 Euro pro Monat keine Mitgliedschaft erforderlich Preis ab 399 Euro ab 449 Euro

Oura Ring 4: Smarter Ring für diskretes Health-Tracking

Der Oura Ring 4 punktet mit seinem edlen Design aus Titan und einer Vielzahl an Farben, die ihr perfekt auf euren Hautton abstimmt, darunter Rosé Gold, Gold, Brushed Silver, Black, Stealth und Silver. Erhältlich ist er in 12 Größen. Das „Oura Ring 4 Sizing Kit“ hilft euch bei der Auswahl der passenden Größe.

Dank der flach eingelassenen Sensoren auf der Innenseite trägt sich der Smart Ring angenehm am Finger. Er ist mit maximal 5,2 Gramm ein Leichtgewicht und kaum größer als ein Ehering. Dadurch bleibt er im Alltag und beim Training nahezu unbemerkt.

Der Oura Ring 4 ist bis zu 100 Meter wasserdicht und hält selbst extremen Temperaturen stand. Daher müsst ihr ihn beim Händewaschen, Duschen, Schwimmen oder Eisbaden nicht abnehmen. Nur vorm Tauchen solltet ihr ihn lieber abnehmen. Der Akku des diskreten Trackers hält bis zu 8 Tage. Er ist in etwa 80 Minuten wieder voll aufgeladen.

Der Ring erfasst mehr als 20 biometrische Daten, darunter Körpertemperatur, Herz- und Atemfrequenz sowie Blutsauerstoffsättigung direkt am Finger. Die Smart-Sensing-Technologie sorgt für präzise Messwerte. Der integrierte Bewegungssensor erkennt jede Aktivität, egal ob ihr Yoga macht, mit dem Rad fahrt oder Fußball spielt.

In der Oura-App (für iOS und Android) werden alle Daten übersichtlich und leicht verständlich visualisiert. Der Oura-Advisor gibt personalisierte Tipps, hilft euch dabei, mit Stress besser umzugehen und kann dazu beitragen, euren Schlaf zu verbessern.

Achtung: Der Oura Ring ist ein Fitness- und Gesundheitstracker, kein medizinisches Gerät. Er ersetzt nicht den Besuch beim Arzt! Bei gesundheitlichen Problemen solltet ihr euch an ärztliches Fachpersonal wenden.

Je nach Ausführung kostet der Oura Ring 4 zwischen 399 und 549 Euro (Oura Ring bei Amazon ansehen). Um alle Funktionen zu nutzen, benötigt ihr eine Oura-Mitgliedschaft für aktuell 5,99 Euro monatlich (Stand: Oktober 2025).

Apple Watch Series 11: Smartwatch für umfassendes Gesundheitstracking

Mit der Apple Watch Series 11 habt ihr die Wahl zwischen Titan oder Aluminium. Das Titangehäuse gibt es in Gold, Natur und Schiefer. Die Aluminiumversion ist in Silber, Roségold, Space Grau oder Diamantschwarz erhältlich.

Das Gehäuse ist wasserresistent bis 50 Meter. Beim Duschen, Händewaschen oder Schwimmen braucht ihr die Smartwatch nicht abzulegen. Fürs Tauchen, Sprünge ins Wasser oder intensive Wassersportaktivitäten eignet sie sich nicht. Der Akku hält bis zu 24 Stunden und ist in rund 75 Minuten vollständig geladen.

Die Apple Watch kommt in zwei Größen (46 mm und 42 mm) und hat ein Always-On Retina-Display mit OLED-Technologie. Je nach Modell schützt ein Ion-X-Frontglas (Alu) oder ein Saphir-Frontglas (Titan) das Display vor Kratzern.

Im Inneren der Smartwatch arbeitet ein S10 Chip mit einem 64-Bit Dual-Core Prozessor und einer 4-Core Neural Engine, mit dem sie blitzschnell eure getrackten Gesundheits- und Fitnessdaten analysiert. Der interne Speicher mit 64 GB bietet genug Platz für Apps und Musik.

Die Apple Watch misst Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Temperatur und erkennt erste Anzeichen von chronischem Bluthochdruck (Hypertonie). Sie erstellt EKG-Messungen, warnt bei unregelmäßigem Herzrhythmus und bietet ein umfassendes Schlaftracking. Die Achtsamkeits-App hilft beim Stressabbau, während die Medikamenten-App an die Einnahme wichtiger Präparate erinnert.

Neben den klassischen Gesundheitsfunktionen bietet die Apple Watch ein umfassendes Fitnesstracking. Die Aktivitätsringe motivieren zu mehr Bewegung, während der Workout-Tracker zahlreiche Sportarten wie Laufen, Yoga und Schwimmen aufzeichnet.

Das integrierte GPS-System mit Kompass und Höhenmesser zeichnet die gelaufene Route präzise auf. Hinzu kommen verschiedene Sicherheitsfunktionen wie die Sturz- und Unfallerkennung, Lärmüberwachung und Notfall-SOS.

Achtung: Auch wenn die Apple Watch in der Lage ist, am Handgelenk eine EKG-Messung vorzunehmen oder hohen Blutdruck zu erkennen, ist sie kein medizinisches Gerät. Sie ersetzt nicht den Besuch beim Arzt! Bei gesundheitlichen Problemen solltet ihr euch ärztlich beraten lassen.

Erhältlich ist die Apple Watch Series 11 ab 449 Euro (Apple Watch bei Amazon ansehen). Ein Abonnement ist nicht erforderlich. Um die neuesten Funktionen zu nutzen, benötigt ihr ein iPhone 11 oder neuer mit iOS 26 oder neuer.

Oura Ring vs. Apple Watch im Vergleich

Beide Wearables erfassen wichtige Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz, Körpertemperatur und Blutsauerstoff. Sie überwachen den Schlaf, den weiblichen Zyklus, das Stresslevel und tracken zahlreiche Sportarten. Die Apple Watch geht noch einen Schritt weiter: Sie erkennt mögliche Anzeichen für Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen.

Beim Schlaftracking hat der Oura Ring 4 die Nase vorn. Seine Messungen, vor allem die der Herzfrequenz im Schlaf, gelten als besonders präzise. Der Ring analysiert Schlafphasen und -muster, Erholung und Gesamtschlafdauer. Der Oura-Advisor liefert personalisierte Tipps für einen besseren Schlaf.

Die Apple Watch punktet mit hilfreichen Zusatzfunktionen wie Notfall-SOS, Sturzerkennung und GPS. Außerdem zeigt sie Messwerte in Echtzeit direkt auf dem Display an. Workouts lassen sich ohne iPhone starten, ideal für alle, die ihr Smartphone beim Sport lieber zu Hause lassen.

Der Oura Ring 4 ist unauffällig, leicht und sitzt komfortabel am Finger. Selbst im Schlaf ist er kaum spürbar. Die Apple Watch ist deutlich größer, bietet dafür aber ein Display und echte Smartwatchfunktionen, wie Anrufe annehmen, Musik steuern und Benachrichtigungen lesen.

Bei der Akkulaufzeit überzeugt der Smart Ring. Er hält bis zu 8 Tage durch, während die Apple Watch schon nach 24 Stunden wieder ans Ladegerät muss.

Oura Ring vs. Apple Watch: Welches Wearable passt zu euch?

Die Apple Watch Series 11 lohnt sich für iPhone-Nutzer, die viele Funktionen direkt am Handgelenk nutzen wollen. Nutzer, die sich ein diskretes Health-Tracking mit präzisen, umfangreichen Daten wünschen, kommen beim Oura Ring 4 auf ihre Kosten. Zudem ist der Smart Ring kompatibel mit iOS und Android. Einziges Manko: die hohen monatlichen Zusatzkosten für das Abonnement.