Oura Ring vs. Samsung Ring: Welcher Smart Ring ist besser?

Oura Ring vs. Samsung Ring – welches Modell bringt welche Vorteile? Wir vergleichen die Smart Rings und zeigen, welches Gerät besser zu euch passt.
Oura Ring vs. Samsung Ring im Überblick
Der Oura Ring 4 und der Samsung Galaxy Ring gehören zu den derzeit besten Smart Rings auf dem Markt. In ihren wesentlichen Funktionen unterscheiden sie sich kaum, weichen jedoch in puncto Design, Kompatibilität und Preis deutlich voneinander ab.
Eigenschaften
Oura Ring 4
Samsung Galaxy Ring
Sensoren
Herzfrequenz
Herzfrequenzvariabilität
Atemfrequenz
Blutsauerstoffsättigung
Körpertemperatur
Beschleunigungsmesser
Herzfrequenz
Herzfrequenzvariabilität
Atemfrequenz
Blutsauerstoffsättigung
Hauttemperatur
Beschleunigungsmesser
Schlaftracking
Schlafphasen
nächtliche Bewegung
optimale Schlafenszeit
Blutsauerstoffsättigung
Schlafwert
Schlafphasen
nächtliche Bewegung
optimale Schlafenszeit
Blutsauerstoffsättigung
Schlafumgebung (Temperatur, Licht, Luftfeuchtigkeit)
Schlafmuster
Schnarcherkennung
Aktivität und Fitness
automatische Aktivitätserkennung
erkennt und protokolliert automatisch bis zu 40 verschiedene Aktivitäten
Aktivitätsbewertung
Einrichten personalisierter Aktivitätsziele möglich
automatische Aktivitätserkennung
erkennt automatisch Aktivitäten wie Laufen und Gehen, andere Aktivitäten müssen vorab in der Health-App gestartet werden
Bewegungserinnerung
Weitere Funktionen
Zyklusverfolgung
kardiovaskuläres Alter
Ausdauerleistungsfähigkeit
Stress und Resilienz
Tagesformbewertung
Erkennen von Krankheiten
Find My Ring
Zyklusverfolgung
Stresslevel
Energielevel
Gestensteuerung des Samsung Galaxy Smartphones
Find My Ring
KI-Features
Oura Advisor
Galaxy AI
Gewicht und Abmessungen
Breite: 7,90 mm
Dicke: 2,88 mm Gewicht: je nach Ringgröße 3,3 bis 5,2 g
Breite: 7,0 mm
Dicke: 2,6 mm
Gewicht: je nach Ringgröße 2,3 bis 3,0 g
Ringgrößen
12 Größen (4-15)
11 Größen (5-15)
Wasserbeständigkeit
bis zu 100 Meter wasserdicht
bis zu 100 Meter wasserdicht
Material
Volltitan
Titan außen, Epoxidharz innen
Farben
Silber
Schwarz
gebürstetes Silber
Stealth
Gold
Rosé‑Gold
Titan Gold
Titan Silber
Titan Schwarz
Akkulaufzeit
5 bis 8 Tage
bis zu 7 Tage
Ladezeit
20 bis 80 Minuten
70 bis 90 Minuten
Kompatibilität
verfügbar für iOS und Android
Integration mit mehr als 40 Apps über Oura-App
Samsung Galaxy Smartphone mit Android 11.0 oder höher
Synchronisierung mit anderen Fitness-Apps über Health Sync
Abonnement
Oura-Mitgliedschaft für 5,99 Euro pro Monat
kein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich
Anmeldung in der Samsung Health-App (v6.27 oder höher) und beim Samsung-Konto notwendig
Preis
ab 399 Euro
ungefähr 449 Euro
Oura Ring 4: Fitness- und Gesundheitstracker mit hoher Präzision
Der Oura Ring 4 besteht aus robustem, hautfreundlichem Titan und ist bis zu 100 Meter wasserdicht. Dank seines geringen Gewichts und der nahtlos eingebetteten Sensoren sitzt er komfortabel am Finger. Er ist kaum größer als ein Ehering, sodass er im Alltag sowie beim Sport kaum auffällt.
Erhältlich ist der smarte Ring ist in sechs Farben und 12 Größen. Mit dem „Oura Ring 4 Sizing Kit“ bestimmt ihr vorab die perfekte Passform. Der Akku hält je nach Nutzungsintensität 5 bis 8 Tage und ist in 80 Minuten vollständig aufgeladen.
Der Oura Ring 4 misst über 20 biometrische Daten direkt an eurem Finger, darunter Herz- und Atemfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Körpertemperatur und die Sauerstoffsättigung im Blut. Dank der Smart-Sensoring-Technologie liefert er besonders präzise Messdaten.
Ein integrierter Beschleunigungsmesser registriert jede Bewegung, egal ob ihr Fenster putzt, spazieren geht oder ein intensives Workout absolviert. So behaltet ihr eure täglichen Aktivitätsziele immer im Blick. In der Oura-App (für iOS und Android) werden alle Daten übersichtlich und leicht verständlich dargestellt.
Vom Oura Advisor, einem KI-getriebenen Gesundheitsbegleiter, bekommt ihr personalisierte Tipps für mehr Wohlbefinden. Er erinnert euch daran, eine Pause einzulegen, wenn der Stress überhandnimmt, hilft euch dabei, euren Schlaf zu verbessern oder eure Mahlzeiten perfekt zu timen.
Achtung: Der Oura Ring 4 ist ein Fitness- und Gesundheitstracker, kein medizinisches Gerät! Bei gesundheitlichen Problemen solltet ihr euch an ärztliches Fachpersonal wenden.
Preislich bewegt sich der Oura Ring 4 je nach Ausführung zwischen 399 und 549 Euro (Oura Ring 4 bei Amazon ansehen). Um alle Funktionen zu nutzen, benötigt ihr eine Oura-Mitgliedschaft, die aktuell 5,99 Euro pro Monat kostet (Stand: Oktober 2025).
Samsung Galaxy Ring: Smart Ring für Samsung-Galaxy-Nutzer
Der Samsung Galaxy Ring aus robustem Titan und Epoxidharz begleitet euch im Alltag und beim Sport. Er ist bis zu 100 Meter wasserdicht, hält mit nur einer Akkuladung bis zu 7 Tage durch und ist in 90 Minuten aufgeladen.
Einmal auf den Finger gesteckt, trackt er mithilfe von drei leicht erhabenen Sensoren Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Körpertemperatur, Atemfrequenz und Blutsauerstoffsättigung. Der integrierte Beschleunigungsmesser erfasst die Bewegung und Aktivität des Körpers automatisch.
Die Galaxy AI wertet die Daten aus und stellt die Ergebnisse übersichtlich in der Samsung Health-App zusammen. Personalisierte Tipps helfen euch dabei, euer Wohlbefinden und euren Schlaf zu verbessern. Der Smart Ring erinnert euch daran, aktiv zu bleiben und schlägt Alarm, wenn eure Herzfrequenz schwankt.
Achtung: Die Messung dient zu Fitness- und Wellnesszwecken und ist nicht für medizinische Zwecke gedacht. Wenn ihr euch Sorgen um eure Gesundheit macht, sucht einen Arzt oder eine Ärztin auf.
Der Samsung Galaxy Ring ist leicht und komfortabel zu tragen, sodass ihr ihn beim Training, beim Tippen oder im Schlaf kaum bemerkt. Erhältlich ist er in drei Farben und 11 Größen. Welche Ringgröße am besten passt, ermittelt ihr vorab mit dem kostenlosen Größen-Probierset.
Um den Galaxy Ring zu nutzen, benötigt ihr ein Samsung Galaxy Smartphone mit Android 11.0 oder höher, mindestens 1,5 GB Speicherplatz und die Samsung Health-App (v6.27 oder höher). Die Daten werden sicher übertragen und in der Samsung Cloud gespeichert.
Eine schöne Spielerei ist die Gestensteuerung. Tippt ihr den Finger, an dem ihr den Ring tragt, zweimal mit dem Daumen zusammen, nehmt ihr mit dem Smartphone ein Foto oder Video auf oder schaltet den Wecker aus.
Der Samsung Galaxy Ring kostet in allen Ausführungen 449 Euro. Bei Amazon erhaltet ihr das Modell in Titanium Black aktuell für 339,99 Euro (Galaxy Ring bei Amazon ansehen).
Welche Funktionen der Samsung Galaxy Ring mitbringt, verrät das Video:
Oura Ring vs. Samsung Ring im Vergleich
Beide Modelle erfassen zuverlässig Schlaf, Herzfrequenz, Aktivität und Zyklus. Allerdings liefert der Oura Ring 4 dank Smart-Sensing-Technologie besonders präzisere Messwerte. In vielen Farben erhältlich, wirkt er wie ein edles Schmuckstück. Der Galaxy Ring ist schlichter, überzeugt jedoch mit seinem leichten, dünneren Design.
Der Oura Ring 4 ist komplett aus hautfreundlichem Titan gefertigt, die vertieft liegenden Sensoren machen ihn angenehm zu tragen. Der Galaxy Ring besteht ebenfalls aus Titan, hat aber innen eine Epoxidharzbeschichtung, die bei empfindlicher Haut Reizungen verursachen kann. Trotz leicht hervorstehender Sensoren sitzt der Ring bequem.
Der deutlichste Unterschied liegt in der Kompatibilität: Der Oura Ring 4 funktioniert sowohl mit iOS als auch mit Android, während der Galaxy Ring nur mit Samsung- und Android-Smartphones ab Android 11 nutzbar ist. Samsung-Fans profitieren dafür von der nahtlosen Integration ins Samsung-Ökosystem und kleinen Extras wie der Gestensteuerung.
Bei Samsung erfolgt die Datenauswertung kostenlos über die Health-App. Für die ausführlichen Analysen in der Oura-App ist hingegen eine kostenpflichtige Mitgliedschaft notwendig. Das ist wohl der größte Kritikpunkt, denn bei dauerhafter Nutzung entstehen hohe Zusatzkosten.
Welcher Smart Ring passt besser zu euch?
Der Oura Ring 4 empfiehlt sich für alle, die sich umfassende Gesundheits- und Fitnessanalysen wünschen und bereit sind, dafür in ein Abonnement zu investieren. Android-Nutzer profitieren eher vom Samsung Galaxy Ring, der sich nahtlos ins Samsung-Ökosystem einfügt und ohne zusätzliche Kosten nutzbar ist.