Oura Ring vs. Samsung Ring: Welcher Smart Ring ist besser?

Oura Ring vs. Samsung Ring – welches Modell bringt welche Vorteile? Wir vergleichen die Smart Rings und zeigen, welches Gerät besser zu euch passt.

Oura Ring vs. Samsung Ring im Überblick

Der Oura Ring 4 und der Samsung Galaxy Ring gehören zu den derzeit besten Smart Rings auf dem Markt. In ihren wesentlichen Funktionen unterscheiden sie sich kaum, weichen jedoch in puncto Design, Kompatibilität und Preis deutlich voneinander ab.

Eigenschaften Oura Ring 4 Samsung Galaxy Ring Sensoren Herzfrequenz Herzfrequenzvariabilität Atemfrequenz Blutsauerstoffsättigung Körpertemperatur Beschleunigungsmesser Herzfrequenz Herzfrequenzvariabilität Atemfrequenz Blutsauerstoffsättigung Hauttemperatur Beschleunigungsmesser Schlaftracking Schlafphasen nächtliche Bewegung optimale Schlafenszeit Blutsauerstoffsättigung Schlafwert Schlafphasen nächtliche Bewegung optimale Schlafenszeit Blutsauerstoffsättigung Schlafumgebung (Temperatur, Licht, Luftfeuchtigkeit) Schlafmuster Schnarcherkennung Aktivität und Fitness automatische Aktivitätserkennung erkennt und protokolliert automatisch bis zu 40 verschiedene Aktivitäten Aktivitätsbewertung Einrichten personalisierter Aktivitätsziele möglich automatische Aktivitätserkennung erkennt automatisch Aktivitäten wie Laufen und Gehen, andere Aktivitäten müssen vorab in der Health-App gestartet werden Bewegungserinnerung Weitere Funktionen Zyklusverfolgung kardiovaskuläres Alter Ausdauerleistungsfähigkeit Stress und Resilienz Tagesformbewertung Erkennen von Krankheiten Find My Ring Zyklusverfolgung Stresslevel Energielevel Gestensteuerung des Samsung Galaxy Smartphones Find My Ring KI-Features Oura Advisor Galaxy AI Gewicht und Abmessungen Breite: 7,90 mm Dicke: 2,88 mm Gewicht: je nach Ringgröße 3,3 bis 5,2 g Breite: 7,0 mm Dicke: 2,6 mm Gewicht: je nach Ringgröße 2,3 bis 3,0 g Ringgrößen 12 Größen (4-15) 11 Größen (5-15) Wasserbeständigkeit bis zu 100 Meter wasserdicht bis zu 100 Meter wasserdicht Material Volltitan Titan außen, Epoxidharz innen Farben Silber Schwarz gebürstetes Silber Stealth Gold Rosé‑Gold Titan Gold Titan Silber Titan Schwarz Akkulaufzeit 5 bis 8 Tage bis zu 7 Tage Ladezeit 20 bis 80 Minuten 70 bis 90 Minuten Kompatibilität verfügbar für iOS und Android Integration mit mehr als 40 Apps über Oura-App Samsung Galaxy Smartphone mit Android 11.0 oder höher Synchronisierung mit anderen Fitness-Apps über Health Sync Abonnement Oura-Mitgliedschaft für 5,99 Euro pro Monat kein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich Anmeldung in der Samsung Health-App (v6.27 oder höher) und beim Samsung-Konto notwendig Preis ab 399 Euro ungefähr 449 Euro

Oura Ring 4: Fitness- und Gesundheitstracker mit hoher Präzision

Der Oura Ring 4 besteht aus robustem, hautfreundlichem Titan und ist bis zu 100 Meter wasserdicht. Dank seines geringen Gewichts und der nahtlos eingebetteten Sensoren sitzt er komfortabel am Finger. Er ist kaum größer als ein Ehering, sodass er im Alltag sowie beim Sport kaum auffällt.

Erhältlich ist der smarte Ring ist in sechs Farben und 12 Größen. Mit dem „Oura Ring 4 Sizing Kit“ bestimmt ihr vorab die perfekte Passform. Der Akku hält je nach Nutzungsintensität 5 bis 8 Tage und ist in 80 Minuten vollständig aufgeladen.

Der Oura Ring 4 misst über 20 biometrische Daten direkt an eurem Finger, darunter Herz- und Atemfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Körpertemperatur und die Sauerstoffsättigung im Blut. Dank der Smart-Sensoring-Technologie liefert er besonders präzise Messdaten.

Ein integrierter Beschleunigungsmesser registriert jede Bewegung, egal ob ihr Fenster putzt, spazieren geht oder ein intensives Workout absolviert. So behaltet ihr eure täglichen Aktivitätsziele immer im Blick. In der Oura-App (für iOS und Android) werden alle Daten übersichtlich und leicht verständlich dargestellt.

Vom Oura Advisor, einem KI-getriebenen Gesundheitsbegleiter, bekommt ihr personalisierte Tipps für mehr Wohlbefinden. Er erinnert euch daran, eine Pause einzulegen, wenn der Stress überhandnimmt, hilft euch dabei, euren Schlaf zu verbessern oder eure Mahlzeiten perfekt zu timen.

Achtung: Der Oura Ring 4 ist ein Fitness- und Gesundheitstracker, kein medizinisches Gerät! Bei gesundheitlichen Problemen solltet ihr euch an ärztliches Fachpersonal wenden.

Preislich bewegt sich der Oura Ring 4 je nach Ausführung zwischen 399 und 549 Euro (Oura Ring 4 bei Amazon ansehen). Um alle Funktionen zu nutzen, benötigt ihr eine Oura-Mitgliedschaft, die aktuell 5,99 Euro pro Monat kostet (Stand: Oktober 2025).

Samsung Galaxy Ring: Smart Ring für Samsung-Galaxy-Nutzer

Der Samsung Galaxy Ring aus robustem Titan und Epoxidharz begleitet euch im Alltag und beim Sport. Er ist bis zu 100 Meter wasserdicht, hält mit nur einer Akkuladung bis zu 7 Tage durch und ist in 90 Minuten aufgeladen.

Einmal auf den Finger gesteckt, trackt er mithilfe von drei leicht erhabenen Sensoren Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Körpertemperatur, Atemfrequenz und Blutsauerstoffsättigung. Der integrierte Beschleunigungsmesser erfasst die Bewegung und Aktivität des Körpers automatisch.

Die Galaxy AI wertet die Daten aus und stellt die Ergebnisse übersichtlich in der Samsung Health-App zusammen. Personalisierte Tipps helfen euch dabei, euer Wohlbefinden und euren Schlaf zu verbessern. Der Smart Ring erinnert euch daran, aktiv zu bleiben und schlägt Alarm, wenn eure Herzfrequenz schwankt.

Achtung: Die Messung dient zu Fitness- und Wellnesszwecken und ist nicht für medizinische Zwecke gedacht. Wenn ihr euch Sorgen um eure Gesundheit macht, sucht einen Arzt oder eine Ärztin auf.

Der Samsung Galaxy Ring ist leicht und komfortabel zu tragen, sodass ihr ihn beim Training, beim Tippen oder im Schlaf kaum bemerkt. Erhältlich ist er in drei Farben und 11 Größen. Welche Ringgröße am besten passt, ermittelt ihr vorab mit dem kostenlosen Größen-Probierset.

Um den Galaxy Ring zu nutzen, benötigt ihr ein Samsung Galaxy Smartphone mit Android 11.0 oder höher, mindestens 1,5 GB Speicherplatz und die Samsung Health-App (v6.27 oder höher). Die Daten werden sicher übertragen und in der Samsung Cloud gespeichert.

Eine schöne Spielerei ist die Gestensteuerung. Tippt ihr den Finger, an dem ihr den Ring tragt, zweimal mit dem Daumen zusammen, nehmt ihr mit dem Smartphone ein Foto oder Video auf oder schaltet den Wecker aus.

Der Samsung Galaxy Ring kostet in allen Ausführungen 449 Euro. Bei Amazon erhaltet ihr das Modell in Titanium Black aktuell für 339,99 Euro (Galaxy Ring bei Amazon ansehen).

Welche Funktionen der Samsung Galaxy Ring mitbringt, verrät das Video:

Oura Ring vs. Samsung Ring im Vergleich

Beide Modelle erfassen zuverlässig Schlaf, Herzfrequenz, Aktivität und Zyklus. Allerdings liefert der Oura Ring 4 dank Smart-Sensing-Technologie besonders präzisere Messwerte. In vielen Farben erhältlich, wirkt er wie ein edles Schmuckstück. Der Galaxy Ring ist schlichter, überzeugt jedoch mit seinem leichten, dünneren Design.

Der Oura Ring 4 ist komplett aus hautfreundlichem Titan gefertigt, die vertieft liegenden Sensoren machen ihn angenehm zu tragen. Der Galaxy Ring besteht ebenfalls aus Titan, hat aber innen eine Epoxidharzbeschichtung, die bei empfindlicher Haut Reizungen verursachen kann. Trotz leicht hervorstehender Sensoren sitzt der Ring bequem.

Der deutlichste Unterschied liegt in der Kompatibilität: Der Oura Ring 4 funktioniert sowohl mit iOS als auch mit Android, während der Galaxy Ring nur mit Samsung- und Android-Smartphones ab Android 11 nutzbar ist. Samsung-Fans profitieren dafür von der nahtlosen Integration ins Samsung-Ökosystem und kleinen Extras wie der Gestensteuerung.

Bei Samsung erfolgt die Datenauswertung kostenlos über die Health-App. Für die ausführlichen Analysen in der Oura-App ist hingegen eine kostenpflichtige Mitgliedschaft notwendig. Das ist wohl der größte Kritikpunkt, denn bei dauerhafter Nutzung entstehen hohe Zusatzkosten.

Welcher Smart Ring passt besser zu euch?

Der Oura Ring 4 empfiehlt sich für alle, die sich umfassende Gesundheits- und Fitnessanalysen wünschen und bereit sind, dafür in ein Abonnement zu investieren. Android-Nutzer profitieren eher vom Samsung Galaxy Ring, der sich nahtlos ins Samsung-Ökosystem einfügt und ohne zusätzliche Kosten nutzbar ist.