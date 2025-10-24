Packstationen von DHL & Co.: Kleiner Trick erspart euch viel Ärger

Wichtig für alle, die Pakete verschicken.

Packstationen wie die von DHL sind auch eine bequeme Lösung für den Versand. Doch der Komfort kann auch einen Haken haben. Im Falle eines Verlusts fehlt oft ein echter Nachweis, dass das Paket überhaupt abgegeben wurde.

Packstation: Problem ohne Einlieferungsbeleg

Im Gegensatz zur persönlichen Abgabe in einer Filiale gibt es beim Versand über eine Packstation keinen klassischen Einlieferungsbeleg. Stattdessen dokumentiert der Dienstleister lediglich elektronisch, dass ein Fach geöffnet und geschlossen wurde. Ob sich tatsächlich ein Paket im Fach befand, lässt sich daraus nicht ablesen. Auch über den Inhalt gibt es keinerlei Angaben.

Bei den neueren digitalen Packstationen, die komplett über eine App bedient werden, entfällt sogar das Adresslabel. Dieses wird später von einem Mitarbeiter gedruckt und angebracht. Ein fehleranfälliger Prozess, bei dem der Nachweis über die Übergabe schnell verloren geht. Vor allem bei Rücksendungen oder höherwertigen Sendungen wird das zur Schwachstelle.

DHL rät selbst zum Fotobeweis

Um im Problemfall nicht ohne Beweis dazustehen, rät DHL selbst dazu, ein Foto des eingelegten Pakets zu machen, idealerweise mit offenem Fach und sichtbarem Paket (Quelle: heise online).

Bleibt die automatische Bestätigung in der App oder per Mail aus, sollte zudem der Kundenservice sofort informiert werden. Am besten noch am selben Tag, damit der Vorgang schnell erfasst und geprüft werden kann.

Auch empfiehlt es sich, bei wichtigen oder besonders teuren Sendungen zusätzlich einen Adresszettel mit in das Paket zu legen. So lässt sich der Empfänger auch dann noch ermitteln, wenn das äußere Versandlabel beschädigt wird oder verloren geht.

Dennoch bliebt es dabei: Wer ein Paket über die Packstation verschickt, trägt etwas mehr Risiko als beim Gang zur Filiale. Ein Foto des Pakets im Fach bietet zumindest einen Anhaltspunkt für die Nachverfolgung. Wer auf Nummer sicher gehen will, gibt wichtige Sendungen weiterhin persönlich am Schalter ab.