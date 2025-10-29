Pakete an Weihnachten: DHL gibt wichtige Frist bekannt

Damit alles rechtzeitig unterm Baum liegt, müssen Pakete früh raus.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

DHL rüstet sich für die stressigste Zeit des Jahres. Auch rund um Weihnachten 2025 gelten wieder klare Fristen, wann Briefe und Pakete spätestens auf den Weg gebracht werden müssen. Wer sie verpasst, riskiert enttäuschte Gesichter an Heiligabend.

Anzeige

Weihnachten 2025: DHL gibt Stichtage bekannt

Die Deutsche Post und DHL erwarten im November und Dezember wieder ein deutlich erhöhtes Sendungsaufkommen. Um dem Ansturm gerecht zu werden, hat man nach eigenen Angaben gleich 10.000 zusätzliche Aushilfen und 11.000 weitere Fahrzeuge organisiert.

Innerhalb Deutschlands gilt Samstag, der 20. Dezember 2025, als spätester Termin für Pakete und Briefe. Wer bis dahin nichts verschickt hat, muss auf Express-Optionen zurückgreifen. Wichtig ist dabei die jeweilige Versandschlusszeit vor Ort (Quelle: DHL).

Wer international verschickt, sollte noch früher dran sein: Für Ziele in Nachbarländer endet die Frist am Montag, dem 15. Dezember. In sonstige europäische Länder müssen Pakete bis Donnerstag, den 11. Dezember, eingereicht werden. Geht es weiter weg, etwa nach Übersee, ist bereits der 26. November der letzte mögliche Abgabetag.

DHL-Express nicht immer am nächsten Werktag

Die Zustellung von Express-Sendungen erfolgt laut DHL nur in viele europäische Hauptstädte am nächsten Werktag. Allerdings variieren die exakten Laufzeiten je nach Postleitzahl. DHL rät deshalb zu einer Einlieferung vor dem 22. Dezember, unabhängig vom Zielort.

Anzeige

Mit einem frühzeitigen Versand können Kunden auch selbst dafür sorgen, dass trotz Boom im Online-Handel alle Sendungen am Ende rechtzeitig ankommen. DHL will die Belastung zudem durch zusätzliche Abendtouren, Direktfahrten zu Packstationen und weitere Sortierkapazitäten besser verteiln. An Spitzentagen sind bis zu 14.800 Touren geplant, also rund 5.000 mehr als an normalen Tagen.